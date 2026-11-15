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September 5Divulgação / Constantin Film
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por Bula Streaming
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Uma equipe de esportes diante do terror: o suspense sobre Munique de 1972 no Paramount+

Disponível no Paramount+, “Setembro 5” (2024) acompanha uma equipe da ABC Sports durante o ataque contra a delegação israelense nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972. Tim Fehlbaum concentra o suspense nos profissionais que precisam transformar uma transmissão esportiva em cobertura de uma crise.

Bula StreamingParamount+

Setembro 5 (2024)

Título original: September 5
Direção: Tim Fehlbaum
Roteiro: Moritz Binder, Tim Fehlbaum e Alex David
Duração: 1h35 · Classificação: 12 anos
Elenco: Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin e Leonie Benesch

Geoffrey Mason assume a produção de um turno que deveria acompanhar competições. Quando surgem notícias de tiros na Vila Olímpica, câmeras, monitores e linhas telefônicas passam a servir a outra urgência. Ao lado de executivos, repórteres e uma intérprete alemã, o produtor precisa decidir o que mostrar, como verificar informações e de que maneira descrever acontecimentos ainda em curso. Cada nova imagem exige uma resposta antes que a equipe tenha todas as respostas.

A sala de controle oferece um ponto de observação particularmente fértil para essa história. O público acompanha pessoas que enxergam partes de um acontecimento e precisam dar a elas uma forma compreensível. A distância entre ver uma imagem e saber o que ela significa sustenta o conflito. Uma informação pode parecer suficiente para entrar no ar e, minutos depois, revelar uma lacuna decisiva.

John Magaro interpreta Mason, enquanto Peter Sarsgaard vive Roone Arledge e Ben Chaplin encarna Marvin Bader. Leonie Benesch participa como Marianne Gebhardt, a intérprete cuja compreensão do idioma se torna essencial à equipe americana. A distribuição de tarefas ajuda a perceber que uma transmissão depende de decisões coletivas, embora a responsabilidade por cada escolha possa recair de maneira desigual sobre os profissionais.

O interesse da indicação está na ligação entre procedimento e tensão. Equipamentos, traduções e escolhas de palavras interferem diretamente no que será comunicado. A reconstituição dramatiza o trabalho da imprensa; não deve ser confundida com um registro documental de cada conversa. Para quem se interessa por jornalismo, o filme oferece um conflito que continua reconhecível: como informar com velocidade quando a certeza ainda está sendo construída. Seu suspense se alimenta justamente do intervalo entre a pressão para mostrar e a obrigação de compreender.

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