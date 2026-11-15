Sebastian Stan venceu em Berlim com a transformação que conduz este suspense na MUBI

Na MUBI, “Um Homem Diferente” (2024) traz Sebastian Stan no papel que lhe rendeu o Urso de Prata de melhor atuação principal no Festival de Berlim de 2024. Escrito e dirigido por Aaron Schimberg, o suspense aproxima transformação física, ambição e desconforto com a própria identidade.

Bula Streaming MUBI Um Homem Diferente (2024)

Edward vive em Nova York e tenta trabalhar como ator. Uma condição que afeta seu rosto interfere na maneira como é tratado e nas oportunidades que encontra. Ao aceitar um procedimento experimental, ele acredita que poderá inaugurar outra existência. A mudança acontece, mas uma peça inspirada em sua vida anterior recoloca o passado no caminho. O encontro com Oswald, um homem de presença expansiva, torna essa disputa ainda mais incômoda.

A questão que move a indicação aparece nessa passagem entre o desejo de desaparecer e a necessidade de continuar sendo reconhecido. Edward quer escapar dos olhares que o limitam, mas também quer controlar a história que os outros contam sobre ele. A possibilidade de alguém ocupar esse espaço transforma a promessa de liberdade numa competição que envolve trabalho, afeto e vaidade.

Sebastian Stan sustenta essa contradição ao lado de Adam Pearson, intérprete de Oswald, e Renate Reinsve, que vive a dramaturga Ingrid. A relação entre os três permite observar diferentes formas de exposição: a de quem procura um papel, a de quem escreve sobre outra pessoa e a de quem entra numa sala sem pedir licença para existir. O humor nasce do atrito entre essas posições e frequentemente deixa um desconforto depois da risada.

O filme interessa a quem gosta de suspense psicológico com humor ácido e personagens difíceis de acomodar numa leitura única. A transformação é o ponto de partida de uma investigação sobre o que permanece quando uma pessoa consegue aquilo que imaginava desejar. Em vez de oferecer Edward como exemplo de superação, Schimberg acompanha suas escolhas, inclusive as menos generosas. O prêmio de atuação concedido pela Berlinale reconheceu o trabalho de Stan nesse papel; a indicação da Bula também passa pela tensão criada pelo conjunto do elenco.