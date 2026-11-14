Bernard Shaw deixou no testamento a missão de criar outro alfabeto

Depois de uma disputa judicial e de um concurso, o projeto ganhou 48 caracteres e uma edição de “Androcles and the Lion” com textos em paralelo.

Bula Achados Shaw e a reforma do alfabeto

Bernard Shaw deixou uma tarefa pouco habitual para quem fosse cuidar de sua herança. Era preciso encontrar e publicar um alfabeto melhor para escrever inglês, com pelo menos 40 letras, e depois usá-lo numa edição de sua peça “Androcles and the Lion”. O texto deveria aparecer também na escrita convencional, página a página. A discordância do dramaturgo com a ortografia chegava assim ao testamento, acompanhada de instruções para a impressão.

O incômodo tinha fundamento reconhecível para qualquer pessoa que já tenha tentado deduzir a pronúncia de uma palavra inglesa pela sua aparência. Shaw queria aproximar a escrita dos sons e reduzir o esforço gasto para ler, escrever e imprimir. A documentação do padrão Unicode confirma a exigência testamentária de um mínimo de 40 letras. As 48 que tornariam conhecido o alfabeto shawiano foram o resultado posterior do trabalho de desenho, não um número fixado pelo escritor.

A campanha vinha de antes. Em 1941, Shaw já defendera a reforma num prefácio e numa carta ao “The Times”. Interessava-lhe uma escrita que também funcionasse melhor com as tecnologias de impressão de seu tempo. O alvo, portanto, ultrapassava os erros do estudante. Havia uma conta a fazer, envolvendo espaço, trabalho e materiais consumidos toda vez que a língua passava para o papel.

Shaw morreu em 1950, mas a incumbência continuou dando trabalho aos vivos. Em fevereiro de 1957, a Justiça britânica considerou inválidas as disposições relativas ao projeto do alfabeto. O episódio chegou à Câmara dos Comuns. No debate parlamentar de 7 de maio daquele ano, o deputado I. J. Pitman recordou uma carta recebida de Shaw em 1944, na qual o autor lhe pedira ajuda para que sua vontade fosse cumprida. A promessa pessoal agora precisava atravessar advogados e tribunais.

A derrota não encerrou o assunto. Segundo a história institucional da Shaw Society, a entidade apresentou um recurso, financiado por Pitman. Barbara Smoker também havia trabalhado em defesa do legado. A saída foi um acordo extrajudicial que reservou 8.300 libras para a iniciativa. A quantidade de letras ainda estava por decidir; o dinheiro disponível para decidir sobre elas, enfim, tinha um valor.

O concurso realizado em 1958 recebeu 467 propostas, conforme o catálogo da Biblioteca Estadual de Nova Gales do Sul. Quatro concorrentes dividiram o prêmio. Entre eles estava Kingsley Read, que acabaria responsável pelo desenho final. Seu arquivo, preservado pela Universidade de Reading, mostra que ele já estudava fonética e experimentava alfabetos havia anos. Trabalhava com letreiros antes de se dedicar à reforma da escrita e mantivera correspondência com Shaw.

O sistema que desenvolveu tinha 48 caracteres e seguia da esquerda para a direita. As letras dispensavam a distinção entre maiúsculas e minúsculas. Para identificar nomes próprios, havia um sinal específico; os números continuavam familiares. A ambição de simplificar a relação entre som e escrita trazia uma exigência bastante visível. O leitor teria de aprender o formato das letras antes de aproveitar a prometida facilidade.

Do testamento ao alfabeto O que muda na edição de 1962? A mesma peça aparece em inglês nos dois sistemas de escrita. As páginas em paralelo permitem comparar a grafia convencional com o novo alfabeto.

A experiência ganhou um objeto concreto em 1962, quando a Penguin publicou a edição de “Androcles and the Lion” com os dois alfabetos em paralelo. A peça permanecia em inglês nos dois lados. O que mudava era o sistema usado para registrá-la. O volume dava ao leitor a possibilidade de comparar as páginas e acompanhar a passagem das letras conhecidas para os sinais de Read, exatamente o tipo de demonstração que Shaw havia pedido.

Exemplares foram destinados a bibliotecas. O alfabeto não substituiu a escrita corrente do inglês, embora conserve interessados e esteja representado no Unicode. Em Reading ficaram cartas, rascunhos e diferentes etapas de seu desenvolvimento. O testamento não conseguiu obrigar uma comunidade inteira a reaprender a ler. Conseguiu, porém, fazer imprimir uma peça de Shaw diante da qual até um leitor inglês precisava consultar a página ao lado.