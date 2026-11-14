Discover
Conteúdo
Ilustração de George Bernard Shaw com barba branca e a mão junto à têmpora, sobre fundo coral.Ilustração / Laboratório Visual
Conteúdo
por Bula Achados
Bula Achados

Bernard Shaw deixou no testamento a missão de criar outro alfabeto

Depois de uma disputa judicial e de um concurso, o projeto ganhou 48 caracteres e uma edição de “Androcles and the Lion” com textos em paralelo.

Bula AchadosShaw e a reforma do alfabeto

Bernard Shaw deixou uma tarefa pouco habitual para quem fosse cuidar de sua herança. Era preciso encontrar e publicar um alfabeto melhor para escrever inglês, com pelo menos 40 letras, e depois usá-lo numa edição de sua peça “Androcles and the Lion”. O texto deveria aparecer também na escrita convencional, página a página. A discordância do dramaturgo com a ortografia chegava assim ao testamento, acompanhada de instruções para a impressão.

O incômodo tinha fundamento reconhecível para qualquer pessoa que já tenha tentado deduzir a pronúncia de uma palavra inglesa pela sua aparência. Shaw queria aproximar a escrita dos sons e reduzir o esforço gasto para ler, escrever e imprimir. A documentação do padrão Unicode confirma a exigência testamentária de um mínimo de 40 letras. As 48 que tornariam conhecido o alfabeto shawiano foram o resultado posterior do trabalho de desenho, não um número fixado pelo escritor.

A campanha vinha de antes. Em 1941, Shaw já defendera a reforma num prefácio e numa carta ao “The Times”. Interessava-lhe uma escrita que também funcionasse melhor com as tecnologias de impressão de seu tempo. O alvo, portanto, ultrapassava os erros do estudante. Havia uma conta a fazer, envolvendo espaço, trabalho e materiais consumidos toda vez que a língua passava para o papel.

Shaw morreu em 1950, mas a incumbência continuou dando trabalho aos vivos. Em fevereiro de 1957, a Justiça britânica considerou inválidas as disposições relativas ao projeto do alfabeto. O episódio chegou à Câmara dos Comuns. No debate parlamentar de 7 de maio daquele ano, o deputado I. J. Pitman recordou uma carta recebida de Shaw em 1944, na qual o autor lhe pedira ajuda para que sua vontade fosse cumprida. A promessa pessoal agora precisava atravessar advogados e tribunais.

A derrota não encerrou o assunto. Segundo a história institucional da Shaw Society, a entidade apresentou um recurso, financiado por Pitman. Barbara Smoker também havia trabalhado em defesa do legado. A saída foi um acordo extrajudicial que reservou 8.300 libras para a iniciativa. A quantidade de letras ainda estava por decidir; o dinheiro disponível para decidir sobre elas, enfim, tinha um valor.

O concurso realizado em 1958 recebeu 467 propostas, conforme o catálogo da Biblioteca Estadual de Nova Gales do Sul. Quatro concorrentes dividiram o prêmio. Entre eles estava Kingsley Read, que acabaria responsável pelo desenho final. Seu arquivo, preservado pela Universidade de Reading, mostra que ele já estudava fonética e experimentava alfabetos havia anos. Trabalhava com letreiros antes de se dedicar à reforma da escrita e mantivera correspondência com Shaw.

O sistema que desenvolveu tinha 48 caracteres e seguia da esquerda para a direita. As letras dispensavam a distinção entre maiúsculas e minúsculas. Para identificar nomes próprios, havia um sinal específico; os números continuavam familiares. A ambição de simplificar a relação entre som e escrita trazia uma exigência bastante visível. O leitor teria de aprender o formato das letras antes de aproveitar a prometida facilidade.

Do testamento ao alfabeto

  1. O pedidoPelo menos 40 letras para representar os sons do inglês.
  2. O resultado48 caracteres no sistema final desenhado por Kingsley Read.
O que muda na edição de 1962?

A mesma peça aparece em inglês nos dois sistemas de escrita. As páginas em paralelo permitem comparar a grafia convencional com o novo alfabeto.

A experiência ganhou um objeto concreto em 1962, quando a Penguin publicou a edição de “Androcles and the Lion” com os dois alfabetos em paralelo. A peça permanecia em inglês nos dois lados. O que mudava era o sistema usado para registrá-la. O volume dava ao leitor a possibilidade de comparar as páginas e acompanhar a passagem das letras conhecidas para os sinais de Read, exatamente o tipo de demonstração que Shaw havia pedido.

Exemplares foram destinados a bibliotecas. O alfabeto não substituiu a escrita corrente do inglês, embora conserve interessados e esteja representado no Unicode. Em Reading ficaram cartas, rascunhos e diferentes etapas de seu desenvolvimento. O testamento não conseguiu obrigar uma comunidade inteira a reaprender a ler. Conseguiu, porém, fazer imprimir uma peça de Shaw diante da qual até um leitor inglês precisava consultar a página ao lado.

Bula Achados

Bula Achados

Bula Achados reúne descobertas e histórias pouco conhecidas sobre livros, escritores, bibliotecas e outras invenções da cultura. Uma editoria da Revista Bula.

Leia Também
Ilustração de Victor Hugo de olhos fechados, com folhas e linhas que sugerem vozes, sobre fundo azul-claro.

Victor Hugo registrava conversas que acreditava manter com Shakespeare e Jesus

Retrato de Agatha Christie ao lado de páginas que formam uma onda, com uma mulher surfando sobre fundo verde.

Agatha Christie era apaixonada por surfe

Ilustração em ocre de dois homens carregando um caixão com o retrato de Charlie Chaplin.

Roubaram o cadáver de Chaplin para cobrar resgate da viúva