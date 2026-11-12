9 episódios na Netflix: Matthew Goode lidera o suspense do criador de O Gambito da Rainha

Bula Streaming Netflix Dept. Q (2025)

Carl Morck retorna ao trabalho depois de um tiroteio que deixou consequências profundas. A chefia o coloca à frente de uma unidade criada para reexaminar crimes sem solução, mas o departamento ocupa um porão e recebe pouca atenção. Aos poucos, Carl reúne colegas também afastados do centro das decisões. O desaparecimento de uma promotora oferece ao grupo a oportunidade de demonstrar que um caso esquecido ainda pode guardar perguntas que ninguém fez direito.

Scott Frank escreveu ou coescreveu os nove episódios e dirigiu seis, segundo a apresentação da Netflix. A parceria com Matthew Goode vem de “O Vigia”, seu filme de 2007. Ao Tudum, o realizador contou que já escrevia o investigador pensando no ator. O reencontro ajuda a explicar a escolha de um protagonista cuja inteligência aparece acompanhada de uma dificuldade quase permanente de conviver com outras pessoas.

A adaptação parte dos romances do dinamarquês Jussi Adler-Olsen, mas desloca a ação de Copenhague para Edimburgo. A mudança dá outra geografia à investigação e coloca um inglês em atrito com o ambiente escocês. O estranhamento não depende só da nacionalidade: Carl também precisa reaprender a ocupar uma sala, ouvir uma hipótese e reconhecer que a contribuição de um colega pode ser melhor que a própria.

É nesse trabalho coletivo que a premissa ganha sua dimensão mais interessante. Um departamento pouco prestigiado pode oferecer espaço a quem não se encaixou em outras funções. Akram, vivido por Alexej Manvelov, e Rose, interpretada por Leah Byrne, acrescentam maneiras diferentes de olhar o caso. O porão funciona, assim, como um ponto de encontro entre profissionais que precisam provar alguma coisa e vítimas cuja história deixou de receber atenção.

A primeira temporada, de 2025, está disponível na Netflix. Os nove capítulos favorecem quem gosta de acompanhar uma investigação ao longo de várias sessões, observando o acúmulo de informações e os ajustes entre os integrantes da equipe. Há um desaparecimento a esclarecer, mas também um grupo tentando encontrar um modo de trabalhar junto. Essa combinação dá ao suspense uma pergunta humana reconhecível: como confiar de novo depois que a experiência ensinou a fazer o contrário?