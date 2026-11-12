Do criador de Mare of Easttown, o suspense de 7 episódios com Mark Ruffalo está no HBO Max

Bula Streaming HBO Max Task: Unidade Especial (2025)

Tom Brandis precisa voltar ao trabalho de campo depois de uma tragédia familiar. Agente do FBI, ele assume uma força-tarefa encarregada de interromper uma sequência de assaltos violentos nos arredores da Filadélfia. Do outro lado da investigação está Robbie Prendergrast, um pai de família envolvido nos roubos. Enquanto a polícia tenta chegar aos responsáveis, escolhas que pareciam restritas à vida de cada um começam a atingir filhos, parentes e colegas.

A aproximação com “Mare of Easttown” vem de Brad Ingelsby, criador e roteirista das duas produções. Na apresentação oficial da HBO, a nova história é situada nos subúrbios de trabalhadores da região da Filadélfia. É um território em que o crime pode ser observado junto da rotina: quem precisa sair para trabalhar, quem fica com as crianças e quem acaba assumindo uma responsabilidade que não escolheu.

O contraste entre Ruffalo e Pelphrey dá à perseguição um interesse que ultrapassa a procura de pistas. Um personagem tem a obrigação de investigar; o outro precisa esconder o que faz. Ambos, porém, voltam para casa e encontram pessoas que dependem deles. Essa proximidade de circunstâncias ajuda a tornar o conflito menos confortável. Compreender uma necessidade não resolve o problema moral de uma decisão, e a série encontra tensão justamente nessa distância.

A direção da primeira temporada é dividida entre Jeremiah Zagar e Salli Richardson-Whitfield. Ao redor dos protagonistas, Emilia Jones, Thuso Mbedu e Fabien Frankel integram um elenco que amplia o campo da história para além do confronto central. A força-tarefa precisa funcionar como grupo; as famílias também. Cada relação acrescenta uma possibilidade de amparo, resistência ou erro, sem que o drama fique restrito a duas figuras isoladas.

São sete episódios na temporada lançada em 2025, disponíveis no HBO Max. O formato oferece espaço para acompanhar a investigação e suas consequências domésticas, mantendo um percurso relativamente curto. A indicação é especialmente adequada a quem gostou de ver “Mare of Easttown” tratar o caso policial como parte da vida de uma comunidade. Aqui, o interesse está tanto em saber como a polícia avançará quanto em perceber quem terá de conviver com o que aconteceu.