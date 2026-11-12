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O EstudioDivulgação / Lionsgate Television
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por Bula Streaming
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13 Emmys em 2025: a comédia de Seth Rogen que transforma Hollywood em um campo minado está na Apple TV

“O Estúdio” levou 13 prêmios no Emmy de 2025, incluindo melhor série de comédia e melhor ator para Seth Rogen. Na Apple TV, ele interpreta um executivo apaixonado por cinema que precisa administrar artistas, dinheiro e a própria necessidade de aprovação.

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O Estúdio (2025)

Criação: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory e Frida Perez
Direção: Seth Rogen e Evan Goldberg
Estados Unidos · 2025 · Primeira temporada: 10 episódios
Título original e em inglês: The Studio
Elenco: Seth Rogen, Catherine O’Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz e Chase Sui Wonders

Matt Remick recebe o comando da Continental Studios e imagina que poderá finalmente participar dos filmes que sempre amou. A promoção, porém, o coloca entre exigências que raramente combinam: os resultados esperados pelos donos, as ambições dos artistas e a necessidade de justificar cada decisão. Sua equipe precisa manter os projetos em movimento enquanto ele tenta ser respeitado por pessoas cuja admiração deseja conquistar. Uma reunião aparentemente simples pode virar um problema difícil de encerrar.

As 13 vitórias vieram na 77ª edição do Emmy, em 2025, e abrangem tanto a cerimônia principal quanto as categorias do Creative Arts. Além de comédia e ator, a produção venceu em roteiro, direção e fotografia, entre outras áreas. A relação divulgada pela Apple também inclui o prêmio de ator convidado para Bryan Cranston. O número se refere aos troféus conquistados naquela edição, não ao total de indicações.

O motor cômico é fácil de reconhecer mesmo para quem nunca entrou num estúdio: alguém ganha autoridade e descobre que continua precisando agradar a todo mundo. Matt quer tomar boas decisões, mas também quer ser querido por quem será afetado por elas. Essa dupla exigência transforma uma posição de comando numa fonte permanente de constrangimento. A dificuldade de dizer uma frase objetiva pode custar tanto quanto uma escolha equivocada.

Seth Rogen e Evan Goldberg dirigem a temporada, e o elenco reúne Catherine O’Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz e Chase Sui Wonders. A variedade de temperamentos ajuda a fazer do escritório uma arena de negociação. O que chega à mesa como um assunto profissional logo passa a envolver prestígio, insegurança e rivalidade. Para o espectador, há graça em perceber que uma solução anunciada com entusiasmo pode trazer o próximo impasse.

Os dez episódios da primeira temporada, lançada em 2025, estão na Apple TV. A série interessa a quem gosta de comédias de trabalho e de histórias sobre os bastidores do cinema, mas sua observação é mais ampla: ter poder não elimina a dependência do olhar alheio. Matt ocupa uma cadeira importante e ainda precisa aprender a suportar uma sala em que alguém não gostou dele.

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