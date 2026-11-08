Do criador de 300 e Sin City: a fantasia da Netflix com a estrela de 13 Reasons Why no mundo do rei Arthur

Bula Streaming Netflix Cursed — A Lenda do Lago (2020)

Nimue vive em uma comunidade ameaçada por homens que tratam a magia como algo a ser eliminado. Seus poderes, que já a fazem ser vista com desconfiança, tornam-se parte de um perigo maior quando a perseguição chega perto de casa. Uma espada antiga passa a acompanhar sua jornada, e encontrar Merlin parece ser a maneira de compreender o peso daquela missão.

O Arthur que cruza seu caminho ainda é um jovem mercenário. A parceria se forma em meio à violência dos Paladinos Vermelhos e às disputas que cercam o poder. Antes de qualquer imagem de um rei estabelecido, a história acompanha pessoas tentando sobreviver, decidir em quem confiar e perceber que lugar podem ocupar em um conflito que cresce ao redor delas.

A mudança de perspectiva é a principal razão para entrar nessa releitura. Uma personagem frequentemente lembrada por sua ligação com a espada ganha desejos, vínculos e decisões anteriores ao papel reservado pela tradição. O ponto de partida convida a olhar a lenda por quem precisa conquistar o direito de narrar a própria experiência, enquanto Arthur e Merlin reaparecem em posições menos familiares.

Miller e Wheeler são os criadores da série e os responsáveis pelo livro de origem: Wheeler escreveu o texto, e Miller fez as ilustrações. Katherine Langford assume Nimue; Devon Terrell interpreta Arthur; Gustaf Skarsgård vive Merlin. O elenco reúne, assim, rostos conhecidos de outras histórias de amadurecimento e fantasia em uma produção que aproxima a aventura medieval de temas como perseguição e abuso de poder.

Os dez episódios formam a única temporada. A Netflix cancelou a produção em 2021, informação que merece acompanhar a indicação para quem prefere narrativas com continuidade assegurada. Ainda assim, o encontro entre esses autores e intérpretes oferece um motivo específico para conhecer a série: descobrir o que acontece com uma lenda quando a personagem situada à margem passa a ocupar o centro.