Primeiro dorama no topo do ranking global do Prime Video: 16 episódios para devorar

Bula Streaming Prime Video A Esposa do Meu Marido (2024)

O marco foi divulgado pela CJ ENM, grupo ao qual pertence a produtora Studio Dragon, em abril de 2024. A liderança se refere ao ranking de popularidade acompanhado pelo FlixPatrol. É um dado sobre a presença da série nos rankings da plataforma, sem representar uma contagem de espectadores. O interesse internacional ajuda a explicar por que esse título merece ser recuperado por quem procura um dorama para acompanhar por vários dias.

Kang Ji-won enfrenta um câncer terminal quando descobre que o marido mantém um caso com sua melhor amiga. A traição termina em sua morte, mas a história não acaba ali: ela desperta dez anos antes, com a memória do que aconteceu. Sua chance de recomeçar exige mais que escapar de uma relação ruim. É preciso reconhecer as pessoas que a cercam e mudar escolhas que pareciam pequenas.

No trabalho, o encontro com Yoo Ji-hyuk acrescenta outra possibilidade a esse retorno. Enquanto tenta reorganizar o próprio destino, Ji-won precisa lidar com os vínculos que ainda a prendem ao passado. A protagonista sabe aonde sua antiga trajetória levou; o que ela desconhece é o resultado de agir de outra maneira.

O roteiro de Shin Yoo-dam, baseado na obra de Seong So-jak, usa o retorno no tempo para dar uma forma concreta ao desejo de corrigir uma decisão. Park Min-young conduz essa mudança, acompanhada por Na In-woo, Lee Yi-kyung e Song Ha-yoon. A direção é de Park Won-gook, e o elenco trabalha num registro que reúne melodrama, fantasia e relações de trabalho.

A premissa oferece uma satisfação específica: acompanhar uma personagem que passa a perceber situações às quais antes se submetia. Isso também coloca um limite em sua vantagem. Conhecer o futuro não equivale a controlar o comportamento dos outros, e a vingança passa a disputar espaço com a possibilidade de construir uma vida diferente.

Os 16 episódios estão no Prime Video. Esta indicação é da produção sul-coreana de 2024, estrelada por Park Min-young. Há também uma adaptação japonesa lançada em 2025, com outro elenco; são versões distintas da história.