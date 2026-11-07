Da produtora de Anora e Conclave: a saga de Isabel Allende em 8 episódios no Prime Video

Bula Streaming Prime Video A Casa dos Espíritos (2026)

Publicado em 1982, o livro de estreia de Allende reúne acontecimentos íntimos e transformações políticas numa mesma história. A adaptação de 2026 tem Francisca Alegría, Fernanda Urrejola e Andrés Wood à frente da criação. O formato de série oferece uma razão concreta para voltar ao romance: acompanhar os vínculos entre as personagens ao longo de uma narrativa que cobre meio século.

Clara, Blanca e Alba pertencem a três gerações de mulheres da família Trueba. Num país sul-americano conservador, suas experiências se cruzam com a concentração de riqueza, as diferenças de classe e a instabilidade política. Esteban Trueba ocupa uma posição central nessa estrutura, na qual as decisões tomadas dentro de casa têm consequências que alcançam os descendentes.

Os acontecimentos extraordinários convivem com os conflitos cotidianos. Essa presença do sobrenatural faz parte da maneira como a família percebe o mundo e conserva suas lembranças. Entre relações amorosas, confrontos e perdas, cada geração recebe uma história incompleta, que precisa compreender a partir de suas próprias circunstâncias.

Nicole Wallace e Dolores Fonzi interpretam Clara em fases diferentes; Alfonso Herrera vive Esteban. A escolha de duas atrizes para uma mesma personagem chama a atenção para o tempo transcorrido. O espectador acompanha mudanças de idade, mas também de posição dentro da família: quem antes dependia dos adultos passa a participar das decisões que vão marcar os mais novos.

A ligação com a FilmNation é um bom ponto de entrada para quem acompanha cinema e ainda não conhece a adaptação. Segundo a apresentação oficial do Prime Video, a empresa integra a produção ao lado da chilena Fábula. O centro do projeto, porém, continua sendo Allende: a convivência entre a memória das mulheres e as versões da história sustentadas por quem detém o poder.

Com a temporada completa disponível, a série interessa especialmente a quem procura um drama familiar de época com alcance político. Os oito episódios dão espaço para observar as relações entre mães, filhas e netas, mantendo em primeiro plano uma pergunta que atravessa gerações: quanto da vida de uma pessoa já foi decidido antes de seu nascimento?