Steve Carell troca a comédia por um suspense dos autores de The Americans no Disney+

Bula Streaming Disney+ O Paciente (2022)

Alan Strauss recebe um novo paciente no consultório enquanto enfrenta o luto pela mulher. Sam Fortner parece precisar de ajuda, mas transforma o tratamento numa imposição: mantém o terapeuta prisioneiro e exige que ele contenha seus impulsos homicidas. Alan precisa escutar, formular perguntas e avaliar cada resposta sabendo que uma palavra mal recebida pode pôr sua vida em risco. A relação profissional continua existindo, embora tenha perdido a condição mais elementar para funcionar: a liberdade de interrompê-la.

Carell sustenta a tensão com a atenção de quem tenta ganhar tempo. O rosto que muita gente associa ao constrangimento cômico passa a registrar cálculo, exaustão e medo. Gleeson oferece o outro lado da conversa: alguém capaz de pedir compreensão enquanto controla violentamente as condições do encontro. O suspense nasce da distância entre a linguagem de um tratamento e aquilo que de fato acontece naquele espaço.

O interesse da dupla de autores está nas negociações entre pessoas que não podem confiar umas nas outras. Aqui, a conversa tem consequência imediata. Escutar o agressor pode ser necessário para sobreviver; isso não transforma o cárcere numa relação equilibrada nem oferece garantia de mudança. A produção mantém essa contradição em primeiro plano, sem precisar ampliar continuamente o cenário.

Os dez capítulos permitem acompanhar uma história concentrada durante o feriado. É uma escolha para quem prefere ameaça construída por interpretação e diálogo. A experiência pede atenção aos silêncios e às pequenas alterações de comportamento: a aparente tranquilidade de uma sessão pode esconder uma decisão que nenhum dos dois está preparado para ouvir.