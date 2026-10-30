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Goiás avança com 800 obras em andamento e investimentos de R$ 12,6 bilhões

PUBLICIDADE PUBLICAÇÃO GOVERNAMENTAL
Governo de Goiás — O estado que dá certo

Governo de Goiás investe na modernização de rodovias e na ampliação da rede de saúde e dos serviços públicos. Obras fortalecem a logística e impulsionam o turismo, gerando emprego e renda e levando mais qualidade de vida a todas as regiões do estado

Vista aérea de viaduto e alça de acesso em Goiás
Infraestrutura viária: vista aérea de viaduto e alça de acesso em Goiás.

O Governo de Goiás mantém 800 obras em andamento em todas as regiões do estado, sendo 84 rodoviárias, que incluem pavimentação, restauração, duplicação de pistas e construção de novas estruturas viárias. Os investimentos estaduais somam R$ 12,6 bilhões desde 2019, dos quais R$ 5,33 bilhões somente em 2026. As intervenções integram um planejamento que amplia a infraestrutura, melhora os serviços públicos, fortalece a economia e gera oportunidades para a população.

Na região Sudoeste, as obras facilitam o escoamento da produção agropecuária e melhoram a ligação entre municípios. Entre os destaques estão a pavimentação da GO-306, entre Mineiros e Chapadão do Céu; da GO-180, entre Jataí e Serranópolis; e da GO-178, na região de Jataí e Itarumã. Também está contemplada a restauração da GO-050, em Chapadão do Céu, proporcionando melhores condições de tráfego e segurança.

A modernização da malha viária também contempla a duplicação da GO-139, entre Piracanjuba e Caldas Novas, e o Viaduto Portal da Fé, em Trindade. Na Região Metropolitana de Goiânia, os investimentos incluem a pavimentação da GO-319, entre Hidrolândia e Aragoiânia, conhecida como Rodovia da Jabuticaba, e as obras do Contorno Viário, com intervenções nas GOs 147, 219, 490 e 589, abrangendo Hidrolândia, Bela Vista de Goiás e Silvânia.

Vista aérea do Viaduto Portal da Fé, em Trindade
Viaduto Portal da Fé, em Trindade.

O turismo é outro segmento beneficiado pela expansão da infraestrutura. A pavimentação da GO-132, entre Niquelândia e Colinas do Sul, melhora o acesso à Chapada dos Veadeiros, enquanto a GO-108, entre Guarani de Goiás e Terra Ronca, facilita a chegada de visitantes à região das cavernas. As melhorias ainda fortalecem destinos como Caldas Novas, estimulando o comércio, a geração de empregos e a movimentação econômica nos municípios.

Rodovia asfaltada com defensa metálica em paisagem do Cerrado
Rodovia asfaltada em meio à paisagem do Cerrado.

Além das rodovias, o Governo de Goiás investe na ampliação da rede pública de saúde. Entre as obras estão a construção da Policlínica de Mozarlândia e a reforma e ampliação do Hospital Estadual de Formosa. As unidades integram a estratégia de fortalecimento da assistência regionalizada, com ampliação da estrutura de atendimento à população.

Na área social, os investimentos contemplam a construção da Casa de Acolhimento do Idoso, em Goiânia, destinada à proteção e assistência à população idosa. Em Vianópolis, a reforma e ampliação do Terminal Rodoviário busca melhorar a estrutura de transporte e oferecer mais conforto e segurança aos passageiros.

Com obras distribuídas pelo território goiano, os investimentos conectam regiões produtoras, polos turísticos e centros urbanos, ao mesmo tempo em que ampliam a oferta de equipamentos públicos. O conjunto de intervenções fortalece a logística, movimenta o comércio, estimula a geração de trabalho e renda e contribui para melhorar a qualidade de vida dos goianos.

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