Novas historinhas infantis

Antes de um ano de idade, o bebezinho já está mexendo no iPhone.

As crianças de hoje têm uma relação completamente diferente com celulares e todas as outras telas que existem. Antes de um ano de idade, o bebezinho já está mexendo no iPhone, tocando com os seus dedinhos na tela. Com um ano, já mandam um WhatsApp para a mãe pedindo para mamar.

Aos três anos, já tem bebê com o seu próprio perfil no Instagram, alguns já são até considerados influenciadores! Como é que nesse novo mundo as historinhas infantis poderiam permanecer iguais?

Olha só como uma mãe moderna conta a história de Chapeuzinho Vermelho para o seu filho:

Uma influenciadora conhecida como Chapeuzinho Vermelho atravessa a floresta para entregar um celular para sua avó. Ela posta uma selfie no Instagram e escreve: “Indo para a casa da vovó #duvidadocaminho”.

Chapeuzinho segue andando, até que, em determinado momento, a estrada se bifurca em duas. Antes que ela consiga acessar o Google Maps, aparece o lobo mau, que estava de olho nas redes sociais e acompanhava os posts de Chapeuzinho.

O lobo diz que conhece a área e sugere que ela tome o caminho da direita. Chapeuzinho segue o conselho do lobo sem saber que o caminho que tomou é o mais longo. Enquanto isso, o lobo segue pelo caminho curto, chega à casa da avó, faz um prato com a vovó, fotografa e posta no Instagram: #pratododia.

Depois a devora completamente, filma e posta o vídeo no TikTok, com as hashtags #vovódelícia #esperandoasobremesa. Então, o lobo se veste com as roupas da vovó e aguarda Chapeuzinho na cama da velha. Quando a menina chega, nota a aparência estranha de sua avó, e tem o famoso diálogo com o lobo:

— Por que esses olhos tão grandes?

— Ó minha querida, são para enxergar melhor as letras do celular.

— Por que essas orelhas tão grandes?

— São para ouvir melhor o Spotify.

— E por que essa boca tão grande?

— É para te comer!!!

Nesse momento, o lobo revela-se e tenta pegar a Chapeuzinho, mas a menina corre e consegue mandar uma mensagem de socorro pelas redes sociais.

Um caçador-influencer, que estava na floresta tirando selfies, lê a mensagem da menina com a sua localização. Ele vai até a casa da vovó, onde encontra o lobo dormindo na cama.

O caçador então acessa um site de cirurgia, segue as instruções e consegue abrir a barriga do lobo, de onde retira Chapeuzinho e sua avó, ilesas.

O caçador, Chapeuzinho e a vovó fazem um vídeo e postam no YouTube. O vídeo faz o maior sucesso, vira meme, e as duas bombam nas redes sociais e passam a viver de publis.