Romance baseado em best-seller com 3 milhões de cópias vendidas está na Netflix e vai fazer seu coração saltar do peito

“A Última Carta de Amor” aposta no romantismo clássico para contar uma história que atravessa décadas, conecta personagens separados pelo tempo e transforma cartas esquecidas em peças fundamentais para reconstruir uma paixão interrompida. Lançado em 2021 e dirigido por Augustine Frizzell, o filme acompanha duas mulheres vivendo em períodos distintos. De um lado está Ellie Haworth, interpretada por Felicity Jones, uma jornalista londrina que trabalha em uma redação contemporânea. Do outro está Jennifer Stirling, vivida por Shailene Woodley, uma socialite dos anos 1960 cuja vida aparentemente perfeita esconde frustrações, silêncios e desejos que jamais encontraram espaço dentro do casamento.

A história começa quando Ellie, durante uma pesquisa de rotina para o jornal onde trabalha, descobre uma antiga carta de amor guardada nos arquivos da empresa. O documento chama sua atenção não apenas pelo conteúdo apaixonado, mas pelo mistério que o cerca. Quem escreveu aquelas palavras? Para quem elas foram enviadas? E por que permaneceram escondidas durante tanto tempo? Movida pela curiosidade profissional e também por um interesse pessoal crescente, ela passa a investigar a origem das correspondências.

Em busca do passado

A busca leva Ellie a reconstruir a vida de Jennifer Stirling. Casada com o rico empresário Laurence Stirling, interpretado por Joe Alwyn, Jennifer vive cercada por luxo, empregados e eventos sociais. Tudo parece funcionar perfeitamente para quem observa de fora. O problema é que sua rotina é marcada por uma profunda sensação de vazio. Ela ocupa um espaço privilegiado na sociedade britânica, mas tem pouca liberdade para decidir os rumos da própria vida.

É nesse contexto que surge Anthony O’Hare, personagem de Callum Turner. Jornalista financeiro encarregado de cobrir assuntos ligados ao círculo empresarial de Laurence, Anthony conhece Jennifer durante uma entrevista e logo percebe que existe algo diferente naquela mulher. O interesse cresce aos poucos. Conversas ocasionais tornam-se encontros frequentes. A afinidade se transforma em paixão. O que começa como uma aproximação discreta logo se torna um relacionamento que desafia convenções sociais e ameaça destruir reputações cuidadosamente construídas.

Alternância temporal

O roteiro alterna constantemente entre passado e presente. Enquanto Jennifer e Anthony tentam preservar um amor impossível dentro das rígidas expectativas dos anos 1960, Ellie percorre bibliotecas, arquivos e registros antigos em busca de respostas. A estrutura poderia facilmente se tornar confusa, mas Augustine Frizzell organiza os acontecimentos de forma acessível. Cada descoberta feita por Ellie acrescenta uma nova peça ao quebra-cabeça e ajuda o espectador a compreender melhor o que aconteceu décadas antes.

Parte do charme do filme está justamente nessa investigação. Embora o romance entre Jennifer e Anthony ocupe o centro emocional da narrativa, a curiosidade despertada pelas cartas funciona como combustível para a trama. O público acompanha Ellie quase da mesma forma que acompanha uma repórter trabalhando em uma grande matéria. Ela entrevista pessoas, procura documentos e tenta preencher lacunas deixadas pelo tempo.

Ao longo desse processo, Ellie recebe ajuda de Rory McCallan, interpretado por Nabhaan Rizwan. Funcionário do arquivo onde parte das cartas é encontrada, Rory surge inicialmente como um apoio para a pesquisa. Aos poucos, porém, sua presença ganha importância maior. A convivência entre os dois proporciona ao filme uma segunda história romântica, mais leve e menos dramática que a vivida por Jennifer e Anthony. A relação contemporânea não possui a mesma intensidade da trama ambientada nos anos 1960, mas cria um contraste interessante entre duas gerações que enfrentam desafios afetivos bastante diferentes.

Personagens

Shailene Woodley é quem carrega os momentos mais fortes da produção. Sua Jennifer mistura elegância, fragilidade e inquietação. A atriz consegue transmitir a sensação de uma mulher que possui tudo aquilo que a sociedade considera desejável e, ainda assim, sente faltar algo essencial. Callum Turner também funciona muito bem como Anthony. Seu personagem não aparece como um herói romântico idealizado. Trata-se de um homem dividido entre o desejo de viver aquele amor e a consciência das consequências que ele pode provocar.

Joe Alwyn trabalha Laurence de forma contida. Em vez de transformá-lo em uma figura caricata, o filme apresenta um marido cuja presença pesa sobre cada decisão tomada por Jennifer. Isso torna os conflitos mais humanos e menos previsíveis.

Felicity Jones, por sua vez, entrega uma protagonista simpática e acessível. Ellie não está tentando solucionar um crime nem desvendar uma conspiração internacional. Ela apenas se vê fascinada por uma história de amor inacabada. Esse interesse acaba despertando reflexões sobre sua própria vida sentimental, criando paralelos entre passado e presente sem tornar a narrativa excessivamente explicativa.

Saldo final

A direção de Augustine Frizzell privilegia a emoção e a delicadeza. Os saltos temporais são suaves e ajudam a construir uma atmosfera nostálgica que combina perfeitamente com o tema central. A fotografia valoriza ambientes elegantes, figurinos refinados e paisagens que reforçam o caráter romântico da obra, mas o filme acerta principalmente quando mantém o foco nas relações humanas e nos sentimentos que atravessam os anos.

“A Última Carta de Amor” não surpreende quem está acostumado aos romances tradicionais. Mas possui qualidades suficientes para conquistar o público que aprecia histórias sobre encontros perdidos, segundas chances e sentimentos preservados pelo tempo. O roteiro trabalha com uma ideia simples, mas bastante eficaz. Algumas mensagens sobrevivem décadas. Algumas lembranças permanecem guardadas em caixas esquecidas. E algumas histórias continuam esperando alguém disposto a abrir uma gaveta, ler uma carta antiga e descobrir tudo aquilo que ficou sem resposta.