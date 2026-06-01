Superprodução épica que vai te deixar sem fôlego e preso numa aula de história, no Prime Video

“A Grande Batalha” transforma um episódio histórico do século 7 em um espetáculo de guerra grandioso, mas sua maior qualidade está longe do tamanho das batalhas. Dirigido por Kim Kwang-shik, o filme acompanha a resistência da Fortaleza de Ansi durante a invasão promovida pelo imperador Taizong, da dinastia Tang. Em 645, enquanto grande parte do reino de Goguryeo sofre derrotas sucessivas, um pequeno grupo de soldados se vê encarregado de impedir o avanço de um exército esmagadoramente superior. O que está em risco não é apenas uma fortaleza, mas a possibilidade de impedir que um reino inteiro fique vulnerável à conquista.

Yang Manchun (Zo In-sung), comandante da Fortaleza de Ansi, enfrenta uma situação delicada. Embora seja um dos homens mais importantes na defesa de Goguryeo, ele carrega a fama de traidor entre membros da própria liderança do reino. Enquanto o exército Tang avança sob o comando do imperador Li Shimin, conhecido historicamente como Taizong e interpretado por Park Sung-woong, a desconfiança interna se torna quase tão perigosa quanto o inimigo que se aproxima dos muros da cidade.

Nova ameaça

Então surge Sa-mool (Nam Joo-hyuk), um jovem soldado enviado com uma missão secreta. Convencido de que Yang Manchun representa uma ameaça ao reino, ele chega à fortaleza preparado para agir contra o comandante. A convivência diária, porém, começa a desmontar suas certezas. Sa-mool presencia a forma como Yang protege a população, distribui recursos e mantém a disciplina entre os soldados. Aos poucos, aquilo que parecia uma missão simples passa a envolver dúvidas morais e conflitos de lealdade.

Cada espaço tem uma função dentro da história. Os muros servem de barreira física contra o inimigo. As torres permitem monitorar os movimentos adversários. Os depósitos de suprimentos se tornam tão importantes quanto as armas. O espectador percebe que uma guerra dessa magnitude não depende apenas de soldados empunhando espadas. Ela requer comida, planejamento, resistência física e capacidade de manter a esperança viva quando tudo sugere derrota.

Herói imperfeito

Yang Manchun é uma figura de liderança interessante justamente porque não é tratado como um herói perfeito. Ele toma decisões difíceis, carrega dúvidas e sabe que cada erro pode custar dezenas de vidas. Zo In-sung interpreta o personagem com firmeza, mas também com humanidade. Seu comandante inspira respeito porque está sempre ao lado dos homens que lidera. Ele divide riscos, participa das defesas e enfrenta os mesmos perigos que qualquer soldado sob seu comando.

Enquanto isso, do lado de fora dos muros, o imperador Taizong observa a resistência de Ansi crescer além do esperado. Acostumado a campanhas militares vitoriosas, ele vê uma pequena fortaleza desafiar a lógica dos números. O exército Tang possui milhares de soldados, equipamentos sofisticados para a época e recursos quase inesgotáveis. Em teoria, a vitória deveria chegar em pouco tempo. O problema é que cada tentativa de invasão se depara com uma resistência obstinada.

Inteligência ao explorar o tema

Em vez de apresentar apenas uma sucessão de batalhas, o diretor alterna momentos de combate com cenas que mostram a rotina dentro da fortaleza. Há soldados cansados, moradores preocupados com o futuro e líderes militares tentando administrar recursos cada vez mais escassos. Essa combinação impede que a narrativa se torne repetitiva e ajuda a criar envolvimento emocional com os personagens.

Kim Seol-hyun, no papel de Baek-ha, irmã de Yang Manchun, também ajuda para essa dimensão humana da história. Sua personagem participa ativamente da defesa da cidade e representa uma parcela da população que se nega a aceitar a derrota como destino inevitável. Em vários momentos, ela ajuda a lembrar que a guerra afeta não apenas guerreiros, mas famílias inteiras que dependem do sucesso da resistência para continuar vivendo.

As sequências de batalha impressionam pela escala. O filme investe em grandes formações militares, ataques coordenados e estratégias que mudam conforme o cerco se prolonga. Ainda assim, a direção raramente perde de vista os indivíduos envolvidos naquele conflito. Mesmo quando centenas de soldados ocupam a tela, a narrativa mantém atenção nos personagens centrais e nos dilemas que enfrentam.

Outro ponto positivo está na forma como o longa trabalha o tempo. O cerco não parece um evento rápido. Cada dia traz novos desafios. Feridos se acumulam, suprimentos diminuem e a pressão psicológica aumenta. Essa sensação de desgaste progressivo fortalece a narrativa e faz com que cada pequena vitória adquirida pelos defensores tenha peso real.

Há também um interessante contraste entre as duas lideranças centrais. Taizong acredita na força de seu enorme exército. Yang Manchun deposita confiança na determinação de seus homens e na estrutura da fortaleza. O embate entre essas visões alimenta boa parte da tensão dramática e torna a disputa mais interessante do que uma simples guerra entre mocinhos e vilões.

Mesmo com sua longa duração, “A Grande Batalha” mantém ritmo consistente graças à variedade de situações apresentadas ao longo do cerco. O filme alterna espionagem, conflitos políticos, estratégias militares e momentos de convivência entre os habitantes de Ansi. Essa diversidade ajuda a construir um retrato mais completo daquele episódio histórico.

Kim Kwang-shik entrega um filme que combina ação, drama histórico e emoção genuína. O espetáculo militar impressiona, mas são os personagens que permanecem na memória. Quando os muros da fortaleza são colocados à prova, o que realmente sustenta Ansi não é a pedra nem a madeira. É a convicção de homens e mulheres que se recusam a abandonar aquilo que consideram seu lar.