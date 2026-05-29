Suspense épico baseado em livro com mais de 80 milhões de cópias vendidas chega à Netflix

Em 2022, em Dubai, o vampiro Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) decide contar novamente sua história ao jornalista Daniel Molloy (Eric Bogosian), décadas depois de uma primeira entrevista. O motivo é que há partes daquela narrativa que ficaram mal explicadas, lembranças que ganharam novas interpretações com o passar dos anos e feridas que continuam abertas. Enquanto Louis revisita mais de um século de existência, Daniel percebe que está diante de algo maior do que um relato sobre vampiros. Ele está diante de uma investigação sobre memória, culpa e desejo.

Criada por Rolin Jones a partir da obra de Anne Rice, “Entrevista com o Vampiro“ abandona a pressa para mergulhar nos detalhes da vida de Louis. A história começa na Nova Orleans do início do século 20, onde ele tenta administrar os negócios da família e conquistar respeito em uma sociedade marcada por preconceitos raciais e rígidas divisões de classe. Louis é um homem ambicioso, inteligente e constantemente obrigado a provar seu valor. Sua rotina muda quando conhece Lestat de Lioncourt (Sam Reid), um vampiro carismático, sedutor e perigosamente imprevisível.

O encontro entre os dois estabelece o eixo principal da narrativa. Lestat oferece a Louis uma existência livre das limitações humanas. Em troca, exige companhia, devoção e uma espécie de lealdade absoluta. A atração entre eles surge rapidamente, mas a convivência revela uma relação marcada por dependência emocional, ciúmes e disputas constantes. O que começa como uma história de amor se transforma gradualmente em algo muito mais complexo e doloroso.

Personagens

Sam Reid constrói um Lestat fascinante. Ele entra em cena com a segurança de quem acredita que tudo lhe pertence. É divertido, elegante e muitas vezes cruel. O personagem controla qualquer ambiente que frequenta. Ao mesmo tempo, a série permite que suas inseguranças apareçam aos poucos, criando uma figura muito mais humana do que o arquétipo clássico do vampiro aristocrático.

Jacob Anderson faz um trabalho igualmente impressionante como Louis. Sua interpretação transmite o peso de alguém que passa décadas tentando conciliar sentimentos contraditórios. Louis ama Lestat, sofre por causa dele, afasta-se dele e retorna diversas vezes à mesma relação. O ator encontra nuances para cada fase dessa longa existência, sem perder a coerência emocional do personagem.

A dinâmica muda completamente com a chegada de Claudia. Interpretada inicialmente por Bailey Bass, a jovem vampira passa a integrar a casa dos dois e altera o equilíbrio daquela família improvisada. Claudia aparece como uma filha para Louis e Lestat, mas também como alguém incapaz de aceitar as regras impostas por eles. Presa para sempre na aparência de uma adolescente, ela acumula experiências, frustrações e ressentimentos ao longo dos anos.

Grande parte da força dramática da série nasce justamente dessa convivência. Os conflitos deixam de girar apenas em torno da relação entre Louis e Lestat e passam a envolver desejos incompatíveis dentro da mesma casa. Enquanto Louis busca algum tipo de estabilidade emocional, Claudia sonha com independência. Lestat, por sua vez, tenta manter todos próximos, mesmo quando a situação já se tornou insustentável.

Escolhas narrativas

A entrevista realizada em Dubai não é apenas uma moldura para os acontecimentos do passado. Daniel Molloy participa ativamente da história. Mais experiente, mais cético e menos impressionável do que décadas antes, ele questiona detalhes, aponta contradições e desafia versões apresentadas por Louis. Em muitos momentos, a sensação é a de acompanhar uma reportagem investigativa conduzida dentro de uma mansão luxuosa.

Esse recurso impede que a série se acomode em uma simples reconstituição histórica. Sempre existe a dúvida sobre o que realmente aconteceu. Louis está sendo totalmente sincero? Suas lembranças permanecem intactas depois de tantos anos? Certos episódios ocorreram exatamente da forma como ele descreve? Essas perguntas acompanham o espectador durante toda a narrativa e ajudam a sustentar a tensão mesmo nos momentos mais contemplativos.

O aspecto sobrenatural também recebe tratamento cuidadoso. Os vampiros de “Entrevista com o Vampiro” são criaturas perigosas e fascinantes, mas a série explora as consequências da imortalidade do que nos ataques em si. Viver para sempre significa carregar erros para sempre. Significa assistir ao desaparecimento de pessoas, lugares e épocas inteiras. Significa permanecer preso a sentimentos que os seres humanos normalmente têm a chance de superar com o tempo.

A produção acerta ainda ao recriar diferentes períodos históricos com riqueza de detalhes. Nova Orleans surge vibrante, elegante e contraditória. Cada mudança temporal reforça a sensação de que Louis atravessou séculos observando transformações sociais, culturais e políticas enquanto permanecia praticamente o mesmo.

Uma adaptação fiel ao espírito dos livros de Anne Rice, “Entrevista com o Vampiro” é uma releitura sofisticada que encontra novas camadas para personagens já conhecidos. O terror aparece em momentos pontuais. O romance ocupa espaço importante. A fantasia serve como cenário para conflitos profundamente humanos. No centro de tudo está um homem tentando organizar as próprias lembranças enquanto outro tenta descobrir o que ficou escondido entre uma versão e outra da mesma história.

Poucas produções recentes conseguiram transformar uma conversa entre duas pessoas em algo tão envolvente. A cada novo capítulo, Louis entrega mais uma parte de sua história. Daniel faz outra pergunta difícil. E o passado, que parecia enterrado há muito tempo, volta a ocupar o centro da sala.