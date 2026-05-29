Aventura russa resgata clássico da literatura americana: uma aventura épica no Prime Video

“O Maravilhoso Mágico de Oz — Parte 1” resgata um dos universos mais conhecidos da literatura infantil ao acompanhar uma menina que, depois de ser levada por um furacão para uma terra desconhecida, precisa atravessar um mundo cheio de criaturas estranhas, perigos inesperados e promessas tentadoras para encontrar um homem que talvez possa ajudá-la a voltar para casa.

Quando um furacão arranca Ellie (Sofya Lebedeva) de sua vida comum e a transporta para um lugar completamente desconhecido, ela não recebe um manual de sobrevivência nem uma rota segura. Recebe apenas uma direção. Alguém lhe diz que existe um poderoso mágico na Cidade Esmeralda capaz de realizar desejos. É o suficiente para colocá-la em movimento. Em um universo onde quase tudo lhe parece estranho, seguir em frente passa a ser a única alternativa possível.

Dirigido por Igor Voloshin, “O Maravilhoso Mágico de Oz — Parte 1” adapta para uma nova geração uma história que atravessa décadas sem perder sua força. O longa preserva os elementos mais conhecidos da obra original, mas investe em uma escala visual grandiosa e numa aventura construída para o público familiar contemporâneo. O resultado é um filme que aposta menos na nostalgia e mais na sensação permanente de descoberta.

Viagem cheia de simbolismos

A viagem de Ellie ganha novo significado quando ela cruza o caminho de três figuras que também carregam seus próprios problemas. O Espantalho acredita não possuir inteligência suficiente para enfrentar o mundo. O Homem de Lata está convencido de que lhe falta um coração. Já o Leão Covarde vive aprisionado pelo medo. Todos enxergam no misterioso Mágico de Oz uma oportunidade de conseguir aquilo que acreditam ter perdido ou jamais possuir.

Essa escolha funciona porque o roteiro transforma desejos abstratos em objetivos concretos. Cada personagem tem uma razão específica para seguir pela estrada. Eles não caminham juntos apenas por amizade. Caminham porque precisam chegar ao mesmo lugar. A convivência surge aos poucos, durante os desafios que aparecem pelo caminho.

Ameaças e dificuldades

A aventura depende mais dos obstáculos que surgem antes do destino. Por isso, a Cidade Esmeralda permanece distante durante boa parte da narrativa. Ela existe quase como uma promessa permanente. Todos falam dela. Todos a procuram. Mas alcançá-la exige atravessar territórios perigosos e enfrentar forças interessadas em impedir o avanço do grupo.

Entre essas ameaças está uma poderosa feiticeira interpretada por Svetlana Khodchenkova. Sua presença adiciona tensão à jornada sem transformar a história em algo excessivamente sombrio. Afinal, estamos diante de uma fantasia voltada para toda a família. O perigo existe, mas nunca ultrapassa os limites do encantamento que sustenta o universo criado pelo filme.

Equilíbrio

Uma das qualidades da produção está justamente na maneira como ela equilibra aventura e fantasia. Há criaturas mágicas, cenários exuberantes e situações improváveis, mas tudo permanece ligado aos objetivos dos personagens. Quando surge um novo desafio, ele não aparece apenas para exibir efeitos especiais. Surge porque dificulta o avanço da viagem. Isso dá ritmo à narrativa e impede que a história fique parada contemplando suas próprias invenções.

Sofya Lebedeva sustenta boa parte desse equilíbrio. Ellie funciona como os olhos do espectador dentro daquele universo. Ela observa, pergunta, desconfia e aprende enquanto tenta encontrar uma forma de retornar para casa. Sua atuação transmite curiosidade e vulnerabilidade na medida certa, permitindo que o público acompanhe cada descoberta sem perder a conexão emocional com a personagem.

O trio que a acompanha também contribui para o charme da narrativa. O Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde carregam inseguranças bastante humanas, embora apareçam em figuras fantásticas. O interessante é que o filme nunca trata essas fragilidades de maneira pesada. Muitas vezes, os próprios personagens revelam qualidades que contradizem aquilo que acreditam ser suas maiores limitações. O Espantalho frequentemente apresenta boas ideias. O Leão demonstra coragem quando a situação exige. O Homem de Lata revela sensibilidade em momentos inesperados.

Essa dinâmica ajuda a construir algumas das passagens mais agradáveis da obra. Há leveza, mas ela nasce das interações entre os personagens e não de piadas insistentes ou interrupções artificiais da aventura. O grupo possui química suficiente para tornar a longa caminhada interessante mesmo quando a narrativa desacelera para apresentar novos cenários.

Respeito à obra

Voloshin também manda bem ao tratar Oz como um lugar vasto e misterioso. A sensação de deslocamento acompanha Ellie durante toda a história. O público raramente sabe o que existe depois da próxima curva da estrada. Essa incerteza alimenta a curiosidade e mantém a viagem em constante movimento.

Por carregar o subtítulo “Parte 1”, o longa assume desde cedo que está construindo uma história maior. Algumas perguntas permanecem abertas e determinadas respostas são adiadas para os capítulos seguintes. Ainda assim, a obra oferece uma aventura completa o suficiente para funcionar por conta própria. Existe um objetivo definido, personagens bem estabelecidos e uma jornada capaz de despertar interesse pelo que virá depois.

“O Maravilhoso Mágico de Oz — Parte 1” não tem ambição de revolucionar a ideia original, mas demonstra respeito pelo material original e encontra maneiras de torná-lo atraente para novos espectadores. Acredita nos personagens, na simplicidade dos desejos que movem a trama e no encanto permanente da descoberta, o filme entrega uma aventura acolhedora, bem-humorada e repleta daquela sensação rara de que ainda existem mundos escondidos esperando para serem explorados.