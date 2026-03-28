Polêmico, premiado e inesquecível: o terror baseado em best-seller de Anne Rice que marcou uma geração, no Prime Video

Em uma sala discreta de São Francisco, o jornalista Daniel Molloy (Christian Slater) escuta Louis de Pointe du Lac (Brad Pitt) narrar sua própria história em “Entrevista com o Vampiro”, dirigido por Neil Jordan, enquanto revela o conflito de um homem que aceita a imortalidade para escapar da dor, mas passa a rejeitar o modo de vida que a sustenta.

Louis não chega com pose de lenda, mas com cansaço. Ele volta ao século 18, quando ainda era um proprietário marcado pela morte da esposa e do filho. A dor não é abstrata, ela organiza suas decisões. É nesse ponto que surge Lestat de Lioncourt (Tom Cruise), oferecendo algo muito concreto: continuar existindo, desde que Louis aceite uma nova rotina. A proposta resolve um problema imediato, que é o desejo de morrer, mas abre outro bem mais difícil de administrar, que é aprender a viver sob regras que ele não escolheu.

Um acordo desigual

Lestat conduz a transformação sem delicadeza. Ele ensina o básico, como se alimentar, como circular sem chamar atenção, como evitar erros que custam caro. Louis tenta negociar limites, recua sempre que pode e busca alternativas menos violentas. Só que essa tentativa de suavizar a própria condição cobra um preço prático: ele perde força, fica vulnerável e depende ainda mais de Lestat. A relação entre os dois deixa de ser parceria e vira um jogo de controle, em que um impõe e o outro tenta resistir sem romper de vez.

Há um certo humor amargo nessa convivência, porque Lestat não esconde a irritação com a hesitação de Louis, enquanto Louis reage como quem foi colocado numa situação absurda e ainda tenta manter algum tipo de consciência. Eles dividem o mesmo espaço, mas não o mesmo entendimento do que significa sobreviver, e isso cria um atrito constante que nunca se resolve por completo.

A chegada de Claudia

Quando Claudia entra na história, interpretada por Kirsten Dunst, o equilíbrio já frágil se desloca de vez. Lestat a transforma para manter Louis por perto, criando um vínculo que funciona quase como uma armadilha afetiva. A menina aprende rápido, talvez rápido demais. Ela entende as regras, executa sem hesitação e passa a ocupar um lugar ativo dentro daquela dinâmica.

Louis tenta protegê-la, impor algum tipo de limite, mas a situação escapa das mãos com facilidade. Claudia cresce em experiência, mas não no corpo, e essa contradição passa a pesar nas decisões dela. A convivência deixa de ser apenas difícil e passa a ser insustentável em vários momentos, porque cada um quer algo diferente: Lestat quer controle, Louis quer preservar algum resquício de humanidade, e Claudia quer autonomia.

Fuga e novas regras

A saída desse impasse vem como fuga. Louis e Claudia deixam para trás o ambiente que conheciam e partem em busca de outros como eles. A viagem muda o ritmo da história, mas não resolve o problema central. Pelo contrário, amplia. Quando encontram Armand (Antonio Banderas) e um grupo organizado, percebem que a vida em comunidade também tem regras rígidas.

Armand oferece acolhimento, mas cobra adesão. Não é um convite aberto, é uma negociação silenciosa. Louis observa, hesita e tenta entender até onde pode ir sem perder o pouco de identidade que ainda guarda. Claudia reage de forma mais direta, menos disposta a aceitar limites impostos por outros. O que parecia uma solução vira outro tipo de confinamento, com vigilância constante e pouco espaço para desvios.

De volta à sala de entrevista

No presente, Daniel Molloy tenta organizar tudo aquilo em algo publicável. Ele interrompe, questiona, pede clareza. Louis responde, mas escolhe o que aprofundar e o que deixar de lado. Existe uma tensão ali, não de perigo físico imediato, mas de controle da narrativa. Quem decide o que essa história significa? Quem assume o risco de levá-la adiante?

O jornalista se aproxima, curioso, talvez até fascinado, mas também percebe que não está lidando apenas com um relato exótico. Há consequências práticas em acreditar ou não acreditar. Louis não força convencimento, ele apenas expõe. E essa exposição, por si só, já desloca o equilíbrio da conversa, deixando o desfecho menos como uma conclusão e mais como uma escolha em aberto, com implicações diretas para quem resolve escutar até o fim.