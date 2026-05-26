Billy Burke e Gabrielle Union estrelam suspense eletrizante que acaba de chegar à Netflix e já ocupa o Top 10

“Invasão” começa com Shaun Russell, personagem de Gabrielle Union, chegando à antiga casa do pai acompanhada dos filhos Jasmine (Ajiona Alexus) e Glover (Seth Carr). A visita deveria durar pouco. Shaun quer vender a propriedade após o assassinato de Isaac Russell e encerrar uma relação familiar marcada por distância e ressentimento. O imóvel, localizado em uma região afastada, parece mais um bunker do que uma residência comum. Grades automáticas, câmeras espalhadas pelos corredores, portas blindadas e monitores eletrônicos ocupam praticamente todos os espaços da casa. Isaac claramente confiava mais em tecnologia do que em pessoas.

O problema aparece antes mesmo de a família conseguir desfazer as malas. Quatro homens já estão escondidos dentro da propriedade esperando a oportunidade perfeita para abrir um cofre que, supostamente, guarda quatro milhões de dólares. Eddie, interpretado por Billy Burke, lidera o grupo formado também por Peter (Mark Furze), Sam (Richard Cabral) e Duncan (Levi Meaden). Eles acreditam que Isaac liquidou bens antes de morrer e escondeu o dinheiro na casa. Quando Jasmine ativa novamente o sistema de segurança sem saber da invasão, a situação ganha prazo limitado. A empresa responsável pelo monitoramento tentará contato antes de enviar a polícia até o imóvel.

James McTeigue transforma esse relógio em peça central do suspense. Os criminosos precisam encontrar o cofre e fugir antes da chegada das autoridades. Shaun, por outro lado, fica presa do lado de fora enquanto os filhos permanecem cercados pelos invasores dentro da residência. A distância entre mãe e filhos vira o motor emocional do longa.

Uma mãe contra quatro criminosos

O roteiro evita transformar Shaun em heroína invencível. Gabrielle Union interpreta a personagem de maneira física, cansada e muitas vezes improvisando soluções pouco elegantes. Quando Peter tenta persegui-la pela floresta próxima à casa, Shaun reage usando o ambiente ao redor para escapar. Ela tropeça, se machuca e perde tempo tentando retornar ao imóvel. Isso ajuda o suspense porque a personagem parece vulnerável durante quase toda a história.

Dentro da casa, Eddie tenta manter alguma calma enquanto procura o cofre escondido. Billy Burke interpreta o criminoso com certa frieza calculada, mas também demonstra irritação crescente quando os próprios parceiros começam a agir sem pensar. Duncan, por exemplo, se torna um problema constante para o grupo. Ele reage com violência exagerada diante de situações que exigiriam discrição. Essa instabilidade faz Eddie perceber que controlar Shaun será mais difícil do que simplesmente ameaçar seus filhos.

Existe uma sequência particularmente eficiente envolvendo Maggie (Christa Miller), a corretora responsável pela venda da propriedade. Ela chega ao local carregando documentos da negociação sem imaginar o que acontece ali dentro. Eddie tenta convencê-la de que Shaun saiu por alguns minutos, mas Maggie percebe rapidamente detalhes estranhos na entrada da casa. A bolsa de Shaun abandonada sobre uma mesa funciona quase como um pedido silencioso de socorro. O nervosismo dos criminosos cresce porque qualquer erro pode antecipar a chegada da polícia.

Tecnologia vira armadilha

O grande diferencial de “Invasão” está na forma como a própria casa se transforma em obstáculo para todos. As portas blindadas impedem fugas simples. Os monitores revelam movimentações pelos corredores. O interfone passa a funcionar como instrumento de ameaça e vigilância. Shaun conhece o imóvel desde criança, mas isso não significa vantagem absoluta. Em muitos momentos, ela parece tão perdida quanto os próprios invasores.

James McTeigue filma os corredores estreitos da residência quase sempre de maneira claustrofóbica. A câmera acompanha Shaun correndo ao redor da propriedade, tentando encontrar entradas alternativas enquanto Eddie monitora parte da movimentação pelas telas espalhadas na sala principal. O diretor evita exagerar nos truques de câmera e aposta mais na sensação de espera. Cada minuto perdido aproxima a possibilidade de violência maior contra Jasmine e Glover.

Ajiona Alexus também ajuda bastante na tensão do filme. Jasmine não permanece apenas esperando resgate. A adolescente observa os criminosos, tenta proteger o irmão mais novo e procura maneiras discretas de dificultar os planos do grupo. Seth Carr, interpretando Glover, funciona como centro emocional da história porque a vulnerabilidade do garoto aumenta a sensação de perigo dentro da casa.

Um suspense simples e eficiente

“Invasão” trabalha com uma premissa conhecida, lembrando produções como Quarto do Pânico em alguns momentos, principalmente pela combinação entre espaço fechado, vigilância eletrônica e personagens tentando sobreviver sob pressão constante. Ainda assim, o longa consegue manter interesse porque organiza bem o espaço físico da casa e deixa claras as intenções de cada personagem.

O filme também acerta ao não perder tempo com discursos sobre corrupção, dinheiro ou heranças familiares. Tudo gira em torno de sobrevivência. Shaun quer tirar os filhos dali. Eddie quer o dinheiro escondido. O relógio continua correndo enquanto ambos tentam alcançar seus objetivos antes da chegada da polícia.

Gabrielle Union carrega boa parte da produção nas costas. Existe algo bastante eficiente na maneira como a atriz transforma pequenos gestos físicos em sinais de desgaste. Shaun passa boa parte da trama correndo, se escondendo, observando câmeras e tentando abrir portas bloqueadas. Em determinado momento, a casa parece cansá-la tanto quanto os próprios criminosos.

“Invasão” entrega tensão constante, boa movimentação entre os personagens e uma protagonista que permanece interessante justamente por errar, improvisar e insistir mesmo quando quase tudo ao redor aponta para derrota. Quando o controle remoto do sistema de segurança muda de mãos perto do encerramento, cada porta automática da casa passa a representar chance de fuga ou ameaça de captura.