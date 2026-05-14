Com Ben Affleck e Matt Damon, filme baseado em história real, está fazendo a Netflix ser processada

Joe Carnahan narra “Dinheiro Suspeito” como um thriller policial nervoso, abafado e permanentemente desconfortável. A história acompanha Dane Dumars (Matt Damon), chefe de uma unidade de narcóticos de Miami que ainda tenta manter a equipe funcionando seis semanas após o assassinato do capitão Jackie Velez. A divisão já operava sob tensão, mas tudo piora quando uma operação aparentemente simples leva os agentes a uma casa vazia utilizada pelo cartel como depósito clandestino de dinheiro.

Atrás das paredes do imóvel, os policiais encontram milhões em espécie. O problema começa no segundo seguinte. Quem entrou primeiro na casa? Quem contou o dinheiro? Quem saiu dali sem ser visto? Carnahan mostra que grandes filmes policiais dependem menos de tiros e mais de silêncios constrangedores. A partir dali, cada personagem passa a medir palavras.

Dane tenta manter a autoridade enquanto o departamento exige relatórios, horários e justificativas. JD Byrne (Ben Affleck), parceiro antigo dentro da unidade, prefere resolver tudo de forma prática, tentando evitar que agentes federais assumam a investigação. Já Mike Ro (Steven Yeun) observa a deterioração do grupo com expressão de quem percebe cedo demais que alguém ali vai afundar primeiro. O roteiro distribui suspeitas sem transformar ninguém em herói.

A delegacia vira um campo minado

Grande parte da tensão vem de dentro da própria delegacia. Os personagens passam boa parte do tempo preenchendo documentos, revisando câmeras internas, apagando rastros e tentando entender quem vazou informações para outros setores da polícia. Parece burocrático, mas Carnahan transforma papelada, corredores e salas de interrogatório em ambientes sufocantes. Uma porta fechada já basta para alguém imaginar que está sendo investigado.

Existe algo cruel na maneira como o filme trabalha a desconfiança. Dane conversa com JD como parceiro de longa data, mas o olhar nunca relaxa completamente. Mike Ro participa das reuniões sem interromper ninguém, embora pareça analisar cada frase como se estivesse diante de um depoimento judicial. Ninguém consegue agir normalmente porque o dinheiro encontrado altera toda a dinâmica da unidade. Quando muitos zeros entram na conversa, amizade antiga começa a parecer detalhe administrativo.

Carnahan não romantiza policiais. Esses homens erram, escondem informações e fazem acordos questionáveis enquanto tentam sobreviver politicamente dentro do departamento. O diretor não perde tempo tentando convencer o público de que existe pureza moral naquela operação. Existe apenas medo de perder posição, distintivo e liberdade.

Miami abafada pela paranoia

Miami aparece distante da imagem turística normalmente vendida pelo cinema. A cidade surge quente, cansada e apertada entre sirenes, galpões e ruas vazias durante a madrugada. O calor parece grudar nas roupas dos personagens, aumentando a irritação em conversas pequenas e tornando qualquer discussão ainda mais agressiva. Até os bares frequentados pelos policiais carregam sensação de vigilância permanente.

O filme diminui a ação e aposta apenas em diálogos atravessados por suspeita. Há uma sequência excelente em que Dane tenta reorganizar os depoimentos da equipe antes da chegada de investigadores externos. Ninguém grita. Ninguém ameaça ninguém. Ainda assim, a tensão cresce porque todos sabem o tamanho do desastre caso apareça qualquer contradição no relatório da apreensão.

As cenas de ação existem, mas Joe Carnahan prefere utilizá-las como extensão da pressão emocional dos personagens. Os tiroteios são rápidos, bagunçados e pouco glamourosos. Um agente invade um depósito esperando recuperar controle da situação e sai ainda mais vulnerável. Outro tenta negociar informação com criminosos locais e percebe que já virou peça descartável tanto para o cartel quanto para a própria polícia.

Existe até espaço para um pouco de comédia em poucos momentos, principalmente nas interações entre JD e Mike Ro. São comentários secos, quase cansados, típicos de pessoas que convivem diariamente com violência e burocracia. O filme sabe que policiais também fazem piada ruim em momentos péssimos, talvez porque seja a única maneira de suportar o ambiente ao redor.

Homens cercados pelo próprio dinheiro

Matt Damon entrega um protagonista discreto, sempre tentando parecer racional enquanto tudo ao redor perde estabilidade. Dane passa boa parte do filme tentando controlar danos internos, e Damon trabalha isso no olhar cansado, na fala curta e na dificuldade crescente de confiar até nos colegas mais próximos. Ben Affleck encaixa bem no papel do policial experiente que acredita conseguir administrar qualquer crise até perceber que a situação escapou do alcance da equipe.

Steven Yeun talvez seja a presença mais interessante do trio porque Mike Ro observa mais do que fala. Ele parece calcular permanentemente qual será o próximo movimento da unidade e entende antes dos outros que a investigação sobre o dinheiro inevitavelmente voltará ao assassinato do capitão Jackie Velez. Essa ligação mantém o suspense funcionando durante boa parte da narrativa.

“Dinheiro Suspeito” lembra thrillers policiais dos anos 1990, porque aposta em personagens cansados, instituições falhas e relações contaminadas pela ganância. Joe Carnahan mantém o público preso dentro daquela delegacia como se todos estivessem aguardando a mesma notícia ruim. Quando os investigadores finalmente apertam o cerco e a origem do dinheiro passa a interessar mais do que a própria apreensão, cada agente percebe que sobreviver à operação talvez seja mais difícil do que enfrentar o cartel nas ruas de Miami.