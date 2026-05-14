O fenômeno está de volta: franquia de terror volta a apavorar o público, no Prime Video

Christophe Gans retorna ao universo de “Silent Hill” tentando recuperar justamente aquilo que transformou os jogos da franquia em referência para o terror psicológico. Em “Terror em Silent Hill: Regresso para o Inferno”, o diretor acompanha James Sunderland (Jeremy Irvine), um homem emocionalmente destruído que decide voltar para Silent Hill após receber uma carta assinada por Mary, sua antiga companheira. O detalhe é que Mary já morreu. Ainda assim, a mensagem promete um reencontro no lugar “onde eles foram felizes juntos”. James aceita o convite.

O roteiro deixa evidente que Silent Hill continua sendo um espaço onde memória e culpa caminham lado a lado. James chega à cidade esperando encontrar respostas, mas encontra ruas desertas, prédios deteriorados e uma névoa tão espessa que parece esconder qualquer possibilidade de segurança. A cidade está diferente, embora alguns lugares ainda preservem fragmentos do passado do personagem. Esse reconhecimento parcial cria uma sensação estranha. Cada esquina lembra algo importante, mas nenhuma oferece acolhimento.

Em busca do passado

Jeremy Irvine interpreta James de maneira discreta, quase exausta. O personagem fala pouco e observa muito. Ele atravessa corredores, examina portas enferrujadas e tenta entender se as figuras que aparecem diante dele são reais ou resultado de uma mente cada vez mais fragilizada. O ator evita transformar James num herói tradicional. Em vários momentos, ele parece alguém que continua andando apenas porque parar seria ainda pior. Essa fragilidade ajuda o filme a manter tensão mesmo quando pouca coisa acontece visualmente.

Enquanto procura Mary, James encontra personagens que parecem existir numa frequência emocional própria. Algumas pessoas falam como se soubessem mais do que deveriam. Outras surgem apenas para ampliar a sensação de estranheza. Hannah Emily Anderson assume papel importante dentro desse jogo psicológico, principalmente porque sua presença reforça a dúvida que acompanha o protagonista durante quase toda a história: Mary realmente entrou em contato com ele ou Silent Hill encontrou uma forma cruel de atraí-lo para dentro da cidade?

O longa investe pesado na atmosfera. Christophe Gans alonga caminhadas silenciosas, mantém corredores vazios em cena por tempo suficiente para gerar ansiedade e utiliza o som como elemento de desgaste constante. Sirenes distantes, metal rangendo e passos ecoando substituem boa parte da trilha musical tradicional. Em muitos momentos, o espectador sente que alguma criatura vai aparecer. Às vezes aparece. Em outras, o filme apenas mantém a tensão suspensa no ar. Curiosamente, isso funciona melhor do que os sustos repentinos espalhados ao longo da narrativa.

Atmosfera de abandono

As criaturas continuam sendo um dos elementos mais fortes da franquia. Pyramid Head surge como uma espécie de sentença ambulante, ocupando espaço com brutalidade e silêncio absoluto. Já as enfermeiras deformadas aparecem nos corredores do hospital como figuras saídas de um pesadelo febril. Christophe Gans evita transformar esses encontros em cenas exageradamente barulhentas. Existe violência, mas ela surge sempre ligada ao estado emocional de James. Quanto mais o personagem se perde mentalmente, mais ameaçadora Silent Hill parece se tornar.

O hospital abandonado concentra algumas das melhores sequências do filme. James entra no prédio buscando pistas sobre Mary e acaba preso num ambiente onde corredores parecem mudar de posição e portas conduzem para lugares cada vez mais sufocantes. A iluminação fraca contribui bastante para a sensação de insegurança. Há uma cena particularmente eficiente envolvendo uma maca vazia surgindo lentamente no meio da névoa. Não existe correria nem música estridente. Apenas o desconforto crescente de alguém percebendo que entrou num lugar errado tarde demais.

Fidelidade ao original e dificuldades

Christophe Gans também demonstra respeito visual pelo material original. Muitos enquadramentos reproduzem ângulos conhecidos dos jogos, principalmente durante a exploração da cidade. Em certos momentos, a câmera acompanha James por trás enquanto ele atravessa corredores estreitos, criando sensação de aprisionamento. O diretor entende que Silent Hill funciona melhor quando o espectador sente dificuldade para enxergar o que existe alguns metros adiante. O medo nasce justamente dessa limitação. A cidade nunca revela tudo de uma vez. Ela prefere insinuar perigos lentamente, quase com ironia.

Ainda assim, o filme encontra dificuldades em alguns trechos mais repetitivos. Existem cenas de caminhada prolongada que poderiam ser reduzidas sem prejudicar o suspense. Certos diálogos também carregam um peso excessivamente solene, como se todos os personagens estivessem permanentemente prestes a revelar um segredo gigantesco. Em alguns momentos, o espectador apenas deseja que alguém converse como um ser humano minimamente funcional. Silent Hill parece consumir até a capacidade das pessoas respirarem normalmente.

Mesmo com esses tropeços, “Terror em Silent Hill: Regresso para o Inferno” acerta ao transformar o terror em experiência emocional antes de virar espetáculo visual. James não está lutando apenas contra monstros espalhados pela cidade. Ele tenta sobreviver às próprias lembranças enquanto procura entender por que Mary o chamou novamente para aquele lugar. Christophe Gans conduz essa busca sem pressa e sem subestimar o desconforto do silêncio. Quando James atravessa ruas vazias segurando a carta amassada nas mãos, a sensação é de que Silent Hill já decidiu muita coisa antes mesmo da chegada dele.