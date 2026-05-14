Comédia romântica com Meryl Streep, na Netflix, é um remédio para a alma e você vai querer ver 200 vezes

“Mamma Mia!”, dirigido por Phyllida Lloyd, começa poucos dias antes do casamento de Sophie Sheridan (Amanda Seyfried), uma jovem que vive numa pequena ilha da Grécia ao lado da mãe, Donna (Meryl Streep). Prestes a oficializar sua união com Sky (Dominic Cooper), Sophie decide descobrir quem é seu pai biológico. O problema é que ela encontra três possibilidades diferentes nas anotações antigas da mãe.

Depois de ler escondida o diário de Donna, Sophie toma uma decisão impulsiva. Envia convites para Sam Carmichael (Pierce Brosnan), Harry Bright (Colin Firth) e Bill Anderson (Stellan Skarsgård), acreditando que um deles poderá levá-la ao altar. Nenhum dos três sabe da existência da garota. Todos acreditam que receberam uma mensagem enviada pela antiga namorada. Quando desembarcam em Kalokairi, o passado de Donna entra pela porta da frente sem pedir licença.

Donna administra um hotel simples e tenta manter tudo funcionando mesmo com reformas inacabadas, hóspedes chegando sem parar e uma cerimônia marcada para dali a poucos dias. Ela divide as tarefas com as amigas Tanya (Christine Baranski) e Rosie (Julie Walters), duas mulheres completamente diferentes entre si, mas igualmente importantes em sua vida. Tanya mantém pose sofisticada enquanto observa homens mais jovens circulando pela praia. Rosie usa piadas rápidas para aliviar qualquer clima constrangedor. As duas percebem rapidamente que Donna está à beira de um colapso emocional.

Os homens do passado retornam

A chegada dos três visitantes cria uma sucessão de momentos constrangedores. Sam aparece carregando lembranças mal resolvidas. Harry tenta agir com a polidez britânica mesmo diante da confusão crescente. Bill prefere encarar tudo com leveza, como se estivesse participando de férias improvisadas. Sophie circula entre eles tentando descobrir semelhanças físicas, hábitos e pistas que possam indicar quem é seu verdadeiro pai.

O filme cria humor nessa tentativa desesperada de esconder informações num lugar onde ninguém consegue guardar segredo por muito tempo. A ilha é pequena, os corredores do hotel vivem cheios e as pessoas se cruzam o tempo inteiro. Donna tenta impedir conversas privadas, muda de assunto durante jantares e praticamente expulsa os antigos parceiros de alguns ambientes. Quanto mais ela tenta controlar a situação, mais evidente fica que perdeu o domínio da própria casa.

Existe uma energia caótica muito divertida na forma como “Mamma Mia!” conta esses reencontros. Sophie acredita que conseguirá administrar tudo discretamente, mas basta um almoço coletivo para os planos começarem a desmoronar. As amigas de Donna percebem o clima estranho. Sky nota o comportamento distante da noiva. Os possíveis pais começam a criar vínculos emocionais com Sophie antes mesmo de saberem toda a verdade.

Ao mesmo tempo, o longa mostra que seus personagens já carregam frustrações suficientes para impedir qualquer romantização idealizada. Donna não virou uma empresária rica nem vive uma rotina tranquila perto do mar azul. Ela trabalha o tempo inteiro, resolve problemas domésticos e tenta sustentar o hotel praticamente sozinha. Quando reencontra Sam, Harry e Bill, revive memórias que havia deixado guardadas porque precisava continuar a vida.

As músicas contam o que eles escondem

As canções do ABBA ajudam o roteiro a expor sentimentos que os personagens evitam verbalizar. Donna canta enquanto revive antigas dores amorosas. Sophie transforma ansiedade em entusiasmo juvenil. Tanya usa a música para flertar e provocar situações absurdas. Rosie, por sua vez, aproveita cada oportunidade para transformar insegurança em humor físico.

Phyllida Lloyd filma muitos números musicais como extensões naturais das conversas. Os personagens dançam pela praia, invadem barcos, atravessam o hotel cantando e acabam arrastando moradores da ilha para aquela confusão sentimental coletiva. Algumas cenas possuem energia quase teatral, principalmente pela maneira como os atores interagem em grupo. Em outros momentos, o musical desacelera para observar olhares mais cansados e relações interrompidas pelo tempo.

Pierce Brosnan talvez seja o exemplo mais curioso dessa mistura entre vulnerabilidade e exagero. Seu Sam não possui a melhor voz do elenco, e o filme sabe disso. Em vez de esconder a limitação, transforma a fragilidade do personagem em parte da experiência. Sam canta como alguém tentando recuperar algo que perdeu há muitos anos e ainda não encontrou coragem suficiente para admitir.

Amanda Seyfried demonstra a inquietação de Sophie durante toda a história. A personagem deseja respostas, mas também percebe aos poucos que adultos raramente possuem tantas certezas da maneira como os filhos imaginam. Sophie entra nessa busca acreditando que encontrará um encaixe perfeito para sua própria identidade. O que descobre pelo caminho é um grupo de pessoas emocionalmente bagunçadas, tentando sobreviver às próprias escolhas.

Uma festa prestes a sair do controle

Conforme o casamento se aproxima, o hotel de Donna vira palco de situações cada vez mais constrangedoras. Os três homens começam a acreditar que podem ser os pais de Sophie. Donna tenta impedir revelações precipitadas. Sky observa a noiva se afastando emocionalmente da cerimônia. Enquanto isso, Tanya e Rosie aproveitam o caos como se estivessem participando das férias mais divertidas da vida.

“Mamma Mia!” retrata como famílias raramente seguem roteiros perfeitos. Os personagens se contradizem, escondem sentimentos, exageram reações e tomam decisões precipitadas. Ainda assim, existe afeto genuíno circulando entre eles. O musical abraça o ridículo sem vergonha alguma. Pessoas maduras dançam em píeres, cantam em festas improvisadas e revivem romances antigos diante de hóspedes curiosos e vizinhos fofoqueiros.

Sob o brilho turístico da ilha grega, o filme fala sobre mulheres cansadas de carregar responsabilidades sozinhas e homens que percebem tarde demais o impacto das próprias ausências. Donna tenta proteger Sophie do passado, mas a filha já decidiu abrir todas as portas possíveis. Quando os convidados finalmente ocupam seus lugares na cerimônia, ninguém ali parece ter certeza absoluta sobre o que acontecerá nos próximos minutos. E talvez seja essa desordem emocional que mantém “Mamma Mia!” tão divertido tantos anos depois.