Discover
Filmes
As BestasDivulgação / Cronos Entertainment
Filmes
por Fer Kalaoun
Fer Kalaoun

Baseado em crime real, faroeste sombrio na MUBI vai fazer seu coração parar por alguns segundos

Baseado no crime de Santoalla/Petín, na Galícia, o longa-metragem de Rodrigo Sorogoyen, com roteiro coescrito por ele e Isabel Peña, narra a história de um casal francês que se muda para uma propriedade rural na Galícia para recomeçar a vida. Ambos são instruídos, viajados e retomam a rotina com certa segurança financeira em uma pequena cidade espanhola tomada pela pobreza e pelo abandono institucional.

O filme começa com homens simples em um bar local discutindo. Entre eles, estão Xan (Luis Zahera) e seu irmão, Lorenzo (Diego Anido). Dois homens rústicos e grosseiros, que parecem implicar com o novo morador, Antoine (Denis Ménochet), um produtor rural que planta verduras para vender em uma feira local. Antoine é discreto e escolhe bem as palavras antes de pronunciá-las. Ele observa a hostilidade dos anfitriões, mas tenta manter o equilíbrio em prol de uma convivência civilizada. Não coincidentemente, Xan e Lorenzo moram muito próximos, na casa ao lado de sua propriedade, junto da mãe.

Há um misto de raiva, inveja, xenofobia e ressentimento em Xan, um homem na faixa dos 50 anos, com pouquíssimo estudo e condições ainda menores de melhorar de vida. Para os antigos moradores da cidade, há uma soberba nos novos cidadãos. Sorogoyen cria, a partir de um caso policial real, um recorte sociopolítico complexo e denso. O filme se desenrola com calma. Não há pressa em explicar por que aqueles dois homens odeiam tanto Antoine. Eles provocam, riem dele e muitas vezes o confrontam diante dos vizinhos. Antoine tenta responder com calma e racionalidade, até que as coisas fogem do controle.

O ressentimento como combustível

A disputa tem relação com uma usina de energia eólica interessada em se instalar na cidade, oferecendo pequenas quantias pelas propriedades. Como a região está praticamente abandonada e afundada na miséria, a maioria quer ceder suas terras para a empresa, com exceção de Antoine, que acredita que o valor oferecido não é suficiente para compensar a perda das terras. Para Xan, porém, aquele dinheiro simboliza uma mudança de vida que ele jamais alcançaria com os duros dias de trabalho ao lado do irmão e da mãe.

Há uma masculinidade brutal que domina aquele território árido. Existe um clima constante de intimidação, violência e força física que rege a lógica daquele lugar abandonado, onde tudo parece exigir esforço extremo para continuar funcionando. Até mesmo o fato de Antoine ser casado com Olga (Marina Foïs) desperta inveja nos vizinhos, rejeitados pelas mulheres da região por serem figuras excessivamente broncas e agressivas.

Mulheres que permanecem

Os irmãos passam a perseguir Antoine com cada vez mais veemência, fazendo o clima de insegurança crescer gradualmente. O que começa com pequenas provocações infantis e inconsequentes se transforma em uma ameaça real ao casal. Antoine procura a polícia, que minimiza as atitudes dos irmãos. Xan e Lorenzo passam a envenenar a plantação, cercar Antoine e Olga na estrada durante a madrugada e vigiá-los pela janela no meio da noite. As coisas se tornam insuportáveis até culminarem em uma tragédia irremediável.

Uma espécie de rural noir atravessado por elementos de faroeste moderno, o longa de Sorogoyen dá uma virada brusca nos momentos finais. Se ao longo da história acompanhamos uma disputa acirrada e profundamente masculina, o desfecho revela que tudo gira em torno de como as mulheres permanecem. Seja a mãe dos irmãos ou Olga, são elas que seguem resistindo às situações mais extremas, sobrevivendo em territórios violentos, cruéis e hostis. Enquanto os homens se destroem uns aos outros, as mulheres continuam ali, sustentando aquilo que sobra.

Filme: As Bestas
Diretor: Rodrigo Sorogoyen
Ano: 2022
Gênero: Crime/Drama/Faroeste/Noir/Suspense
Avaliação: 4.5/5 1 1

Fer Kalaoun

Fer Kalaoun

Fer Kalaoun é editora na Revista Bula e repórter especializada em jornalismo cultural, audiovisual e político desde 2014. Estudante de História no Instituto Federal de Goiás (IFG), traz uma perspectiva crítica e contextualizada aos seus textos. Já passou por grandes veículos de comunicação de Goiás, incluindo Rádio CBN, Jornal O Popular, Jornal Opção e Rádio Sagres, onde apresentou o quadro Cinemateca Sagres.

Leia Também
“Anônimo 2”

Depois de “Better Call Saul”, Bob Odenkirk virou herói de ação — e o Prime Video tem a prova

Força Sinistra

Prime Video tem uma ficção científica trash dos anos 80 que parece um delírio apocalíptico

Da Toscana com Amor

Prime Video tem uma daquelas histórias de amor leves que parecem feitas para domingo à tarde