O Tarantino indicado a 8 Oscars com Brad Pitt e Christoph Waltz está na Netflix

A primeira linha de ação de “Bastardos Inglórios” é simples de enunciar e difícil de sustentar no corpo, um grupo de soldados de origem judaica cruza territórios ocupados para eliminar nazistas e espalhar medo. O tenente Aldo Raine aparece como chefe de operação que não promete volta confortável, promete trabalho sujo e repetido, com deslocamentos noturnos, mapas abertos no capô do carro e decisões tomadas antes de o resto do mundo acordar. Brad Pitt conduz Raine com postura de recrutador e de carrasco, e o filme cobra desse tipo de liderança um preço bem prático, manter o grupo unido exige coordenação, exige dormir pouco e exige aguentar a reação de cada homem quando a missão pede mais do que coragem.

Tarantino organiza esse pelotão a partir de tarefas claras, entrar, observar, escolher um alvo, executar e desaparecer antes que a patrulha seguinte dobre a esquina. A violência não vem como fogos de artifício, vem como rotina que suja mãos, roupa e consciência, e isso impõe uma conta de energia e de tempo para cada movimento. “Bastardos Inglórios” acerta ao transformar o ato de atravessar uma estrada ou esperar uma janela de oportunidade em cena de peso, com o grupo preso à necessidade de silêncio, de sinais curtos e de confiança total em quem está a poucos metros. Aqui, qualquer erro tem consequência imediata, não em tese, mas em minutos perdidos, rotas refeitas e risco de chamar atenção demais.

Bilheteria, rolos e chaves

Em paralelo, Shosanna Dreyfuss carrega o filme para outro tipo de sobrevivência, aquela feita de rosto neutro e passos contidos. Mélanie Laurent interpreta a personagem como alguém que aprende a respirar sem fazer barulho, a engolir palavras e a esconder o tremor ao lidar com gente poderosa. Em Paris, o cinema que ela administra vira abrigo e armadilha ao mesmo tempo, com chaves, rolos de filme, cartazes e cadeiras alinhadas virando parte de um plano que não pode falhar no detalhe. O custo, para ela, não é só o risco físico, é a espera diária, o deslocamento calculado, o esforço de manter uma vida comum enquanto prepara um acerto de contas.

A presença que atravessa essas linhas com calma ameaçadora é o coronel Hans Landa. Christoph Waltz faz dele um caçador que prefere o controle da conversa ao disparo, alguém que entra na sala, pede um copo, observa o jeito de segurar o guardanapo e decide quem está mentindo antes do segundo minuto. Tarantino estica essas cenas com objetos pequenos em primeiro plano, xícaras, talheres, papéis, e com a obrigação de responder no tom certo, na palavra certa, no tempo certo. O medo nasce do intervalo entre pergunta e resposta, e o preço é gasto na garganta, no suor contido e na energia de sustentar um disfarce sem tropeçar.

Essa estrutura de caminhos paralelos é o motor do filme, mas o diretor evita a troca mecânica de cenas. Ele prefere deixar a situação amadurecer no espaço, um barulho do lado de fora, uma porta que demora a abrir, uma frase que parece inocente e vira teste. Em vez de correr para a próxima explosão, Tarantino insiste no que é palpável, a mesa onde ninguém sabe onde colocar as mãos, o cigarro que queima até o filtro, o copo que esvazia enquanto alguém pensa. O suspense surge desse tempo esticado, e a conta recai em paciência do espectador e em nervos dos personagens, que precisam continuar sorrindo quando o corpo quer levantar e fugir.

Mesa, copo e cigarro

Quando a violência chega, ela chega como ação curta e definitiva, e o filme não tenta torná-la elegante. Há humor, mas ele costuma vir como provocação, como afronta, como modo de ganhar segundos e humilhar o adversário antes do golpe. Tarantino também brinca com placas de capítulo e com entradas de música que mudam o passo de uma cena, marcando transições sem pedir explicação didática. O custo dessas escolhas é claro, cada retorno à ação cobra do público atenção redobrada, porque uma conversa longa pode terminar em explosão de sangue, e um gesto mínimo pode virar gatilho para uma correria.

A força de “Bastardos Inglórios” está em manter o enredo preso a ações e consequências, sem depender de discurso moral. De um lado, Raine e seus homens transformam a missão em ritual de terror calculado, pagando com pés latejando, com noites curtas e com a necessidade de seguir em frente mesmo quando a cabeça pede pausa. De outro, Shosanna aposta tudo em um espaço fechado, com assentos numerados, bilheteria e cabine de projeção, e carrega sozinha o peso de continuar funcionando em público. No trecho final, quando as peças se aproximam e o risco encosta no cotidiano, o filme termina deixando uma imagem simples martelar, a mão que encaixa um rolo na máquina e confere a porta antes de apagar a luz.