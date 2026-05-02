Você teria coragem de apertar o botão? O Prime Video tem um filme que não sai da cabeça

Um homem senta diante de uma máquina e recebe a ordem de aplicar choques. Em “O Experimento de Milgram”, Michael Almereyda volta aos testes conduzidos por Stanley Milgram em Yale, no começo dos anos 1960, com Peter Sarsgaard como o psicólogo, Winona Ryder como Sasha e Jim Gaffigan entre os envolvidos no experimento. O voluntário acredita participar de uma pesquisa sobre aprendizado e memória. Do outro lado da parede, alguém erra respostas, grita, pede para parar. A máquina não fere ninguém. A mão vai ao botão.

A sala de Yale segura o início quase sem ajuda. Um participante assume o papel de professor. Um aluno fica fora de vista. Um pesquisador diz que o teste deve continuar. Milgram observa por trás do vidro. A descarga elétrica não acontece, mas quem está diante do aparelho não sabe disso. O homem hesita, escuta a reclamação na outra sala, olha para quem conduz a pesquisa e volta aos controles. A ordem chega sem teatro. Quase administrativa.

Almereyda revela cedo que o aluno não recebe choque real. O espectador para de esperar a prova da dor e começa a procurar outra coisa. A pausa. O rosto do voluntário. O aparelho entre a mão e a voz. A fraude já está exposta, mas o procedimento continua. Alguém manda seguir. Alguém segue.

A sala e o vidro

“O Experimento de Milgram” não tenta parecer uma cinebiografia de prestígio bem encerada. Milgram olha para a câmera e fala. Ambientes externos aparecem como fundos artificiais. Um elefante passa pelo corredor, literal e estranho, sem pedir licença à cena. Almereyda deixa as bordas falsas à vista. A máquina é falsa como fonte de dor. O grito também pertence a uma cena preparada. O voluntário, não.

O experimento precisa de pouco. Um homem enganado, um ator na sala ao lado, uma máquina que promete violência, um cientista com frases curtas. Quando Milgram encara a câmera, a posição de quem assiste piora um pouco. O espectador sabe mais que o participante e continua ali, vendo a mão voltar ao controle. A voz pede que pare.

Sarsgaard faz Milgram com temperatura baixa. O rosto raramente se abre para o espanto que o estudo provoca. A voz parece regulada, afastada do tumulto moral em volta da sala. Isso evita um Milgram pronto para absolvição ou condenação. Ele observa, registra, responde a críticas, segue. Não há grande crise à vista. Há um homem atrás do vidro.

Sasha, vivida por Winona Ryder, entra quando Milgram já parece cercado por testes, papéis, salas e suspeitas. Ela acompanha a repercussão da pesquisa, o casamento, a casa, a carreira que muda de universidade e continua presa àquele primeiro estudo. Sua presença abre outro ambiente, menos controlado, mas “O Experimento de Milgram” retorna depressa ao cientista. A máquina ainda ocupa o centro da sala.

O julgamento de Adolf Eichmann aparece ao fundo, ligado à pergunta que Milgram leva para Yale. Almereyda não transforma esse contexto em aula. A escala histórica fica atrás da parede. Na frente, um homem comum ouve um pedido de interrupção e recebe a instrução de prosseguir. O dedo procura o controle seguinte.

Depois dos choques

Quando deixa o experimento de obediência, “O Experimento de Milgram” passa por outros estudos. Cartas, redes de contato, comportamento em grupo, multidões, televisão. A carreira de Milgram segue sob atenção e desconfiança. A parte inicial tinha poucos elementos e cada um ocupava seu lugar. Fora da sala, a biografia avança em blocos. Alguns atravessam rápido demais a mesa.

Os fundos falsos impedem uma reconstituição comportada. Arquivos e imagens de época entram como pedaços de uma vida já transformada em assunto público. A referência ao telefilme “The Tenth Level” mostra o estudo virando espetáculo, com William Shatner dentro dessa cadeia de representações. Milgram montou uma sala para observar pessoas. Depois circula em salas montadas por outros.

Há trechos secos demais nesse percurso. Novos estudos aparecem, a vida doméstica passa ao lado, a doença e a morte entram mais adiante. Almereyda não aquece a passagem com melodrama. Às vezes isso preserva a estranheza. Às vezes deixa a cena fina, quase anotada. O laboratório tinha ar preso. Do lado de fora, a carreira continua.

A máquina de choques permanece como o objeto mais duro. Ela distribui funções. Um homem pergunta. Outro erra sem ser visto. Um terceiro manda continuar. O participante não toca o corpo que acredita ferir. Toca um controle. Essa distância pequena basta. O aparelho não machuca, mas organiza a obediência como se pudesse machucar.

“O Experimento de Milgram” volta sempre a essa repetição, mesmo quando se afasta dela. Ordem curta. Botão. Parede. Voz. Vidro. Milgram não aparece como santo nem como monstro simples. Ele arma a sala e depois encara o que a sala devolve. A voz pede que pare. A mão demora. Depois se move.