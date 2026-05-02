O novo filme de Jason Statham chegou sob demanda ao Prime Video e entrega o que os fãs mais esperavam

O barco de suprimentos é a primeira ligação de Mason com aquilo que ele afastou. Em “Missão Refúgio”, Ric Roman Waugh coloca Jason Statham numa ilha costeira remota, acompanhado por um cachorro e por uma rotina pequena, quase sem visita. A tempestade traz Jesse, a menina vivida por Bodhi Rae Breathnach, e mata o adulto que a levava. O esconderijo deixa de proteger o homem que o construiu. Bill Nighy e Naomi Ackie entram quando o passado de Mason, ligado ao MI6 e a operações violentas, volta a procurá-lo.

Há uma boa secura nesse começo. Mason mora onde quase ninguém chega. Recebe o que precisa por barco. Mede contato, conserva distância, deixa pouca marca. O mar não precisa carregar peso simbólico nenhum. Ele separa, atrasa, engole. Quando Jesse acorda no abrigo, o espaço muda de tamanho. Uma criança ferida não combina com uma vida montada para um homem e seu cachorro.

Waugh demora a devolver Statham à briga. Essa espera ajuda o ator. Antes dos golpes, ele carrega, cuida, observa, calcula. Statham já fez muitas vezes o homem calado que sabe destruir uma sala. Aqui, por alguns minutos, ele precisa ocupar um lugar mais estreito. A menina não entra apenas para acionar uma dívida moral. Ela ocupa cama, tempo, atenção. Atrasa a fuga antes mesmo de a fuga começar.

Na ilha

“Missão Refúgio” rende mais enquanto a ilha ainda impõe suas regras. O perigo não aparece só como homem armado. Aparece como rastro, como entrega interrompida, como localização que pode deixar de ser segredo. Mason precisa continuar invisível. Jesse precisa justamente de alguém que não pode ser visto. A conta é simples, e o filme não ganha nada quando tenta aumentá-la.

A perseguição cresce e fica mais comum. O MI6, as câmeras, o reconhecimento de imagem e os assassinos enviados atrás de Mason empurram a história para um corredor já conhecido. O rosto aparece. O alvo é marcado. A fuga passa por estradas, áreas rurais e Londres. A ilha, antes limitada pelo mar e pelas entregas, fica para trás rápido demais. O espaço aberto não traz mais liberdade. Traz menos estranhamento.

Não há surpresa em ver Statham voltar ao serviço habitual. O corpo dele entra em salas, corredores, clubes e fábricas como quem procura, antes de tudo, o objeto que estará à mão. O que se perde é a aspereza do abrigo. Na ilha, cada decisão ameaça revelar Mason. Fora dela, cada etapa aproxima o personagem de cenas que o espectador reconhece antes de elas acabarem.

Bodhi Rae Breathnach impede que Jesse vire só bagagem emocional. A menina precisa ser protegida, mas também interrompe o profissionalismo de Mason. Uma criança em fuga atrasa, pesa, pergunta sem precisar perguntar. O risco seria usá-la apenas como autorização para Statham quebrar ossos. Breathnach dá à personagem presença suficiente para que a proteção tenha atrito.

Bill Nighy aparece como figura de espionagem, com a autoridade imediata de um rosto conhecido. O papel vem cercado de atalhos. Naomi Ackie ajuda a compor o núcleo de comando e inteligência. Eles movem a caça, dão nome e direção ao perigo, mas ficam menores que a dupla forçada a atravessar a fuga. A burocracia armada parece menos viva que o abrigo depois da tempestade.

Na boate

Quando a ação toma o centro, “Missão Refúgio” reencontra seu ator. Remo, haste de taça, gancho industrial, pedra, fogo, garfo, corrente de fábrica e pistola de pregos formam um catálogo bruto de improviso. A conspiração interessa menos do que esses objetos. Na mão de Statham, uma coisa comum ganha função rápida. Não precisa de explicação. Precisa estar no lugar certo, perto o bastante do corpo.

A montagem nem sempre deixa a pancada respirar. Em ação física, corte demais rouba do golpe aquilo que o golpe tem de mais claro. Distância, peso, impacto, erro pequeno. Um garfo não vale como ideia de violência. Vale quando a cena permite perceber que ele estava ali antes de virar ameaça. Quando a imagem se parte demais, fica a eficiência. E um pouco de ruído.

A boate londrina concentra a virada. Depois do isolamento costeiro, surge o espaço cheio, escuro, atravessado por tiros, corpos e perseguição. É mais previsível. Também é onde Statham encontra o idioma mais direto. Alguém entra. Alguém bloqueia. Alguma coisa quebra. Alguém cai. O filme aceita essa mecânica sem tentar disfarçá-la muito.

As sombras de “Bourne”, “John Wick” e “Léon” passam perto. O ex-agente apagado do mapa, a criança sob proteção, a máquina de espionagem, a violência coreografada. “Missão Refúgio” não se livra dessas vizinhanças. Usa-as como usa a estrada depois da ilha, para continuar andando. Em alguns momentos, isso basta. Em outros, o percurso parece decidido antes da próxima porta se abrir.

A troca deixa marcas. O começo tem medida mais própria, feito de suprimentos, silêncio e mau tempo. A segunda parte entrega a perseguição esperada de um veículo de Statham, com competência e pouca novidade. Jesse mantém algum atrito no caminho. Mason rende mais quando ainda precisa decidir se abre ou não a porta do esconderijo. Depois, com o mundo inteiro atrás dele, sobra menos ilha.