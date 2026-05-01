O terror que acaba de chegar à Netflix e vai te fazer dormir com os olhos abertos

Em “A Boneca do Mal”, dirigido por Alexander Yellen, Allyson Simon, interpretada por Jaime Pressly, decide começar do zero após o divórcio de Jonathan, vivido por Patrick Muldoon, e se muda com a filha para uma casa no subúrbio, sem saber que o imóvel foi palco de um assassinato familiar cinco anos antes, o que a coloca diante de um cotidiano que sai do controle quando a criança se apega a uma boneca encontrada ali.

Allyson precisa de um espaço novo, longe do desgaste da separação, e aposta na casa como ponto de equilíbrio para a filha. A rotina começa com pequenos ajustes: organização dos cômodos, adaptação da menina, tentativas de criar uma sensação de normalidade. Tudo segue dentro do esperado até que uma informação omitida surge e muda o peso de cada decisão.

Quando Allyson descobre que a casa foi cenário de um crime, a percepção do lugar muda. O imóvel deixa de ser apenas um endereço e passa a carregar uma memória incômoda. Ainda assim, sair dali não parece simples. Há custos financeiros, desgaste emocional e a sensação de que abandonar o espaço seria admitir derrota antes mesmo de tentar. Ela decide ficar, o que mantém o problema dentro de casa.

A boneca que ocupa espaço demais

A filha de Allyson encontra uma boneca antiga durante a mudança. No início, parece um objeto comum, algo que qualquer criança poderia adotar como companhia. Só que o vínculo cresce rápido. A menina passa a levar a boneca para todos os lugares, conversa com ela, protege o objeto de qualquer tentativa de afastamento.

Allyson percebe a mudança no comportamento da filha. Pequenos gestos chamam atenção: respostas mais ríspidas, isolamento, dificuldade de aceitar regras simples. Ela tenta intervir com cuidado, sugere guardar a boneca, propõe outras atividades, mas a reação da menina é sempre de resistência. O que parecia uma fase começa a ganhar contornos mais preocupantes, e a mãe percebe que perdeu parte do controle sobre a situação.

Segredos que pesam na rotina

A revelação sobre o passado da casa volta a incomodar com mais força nesse ponto. Allyson liga os acontecimentos, mesmo sem ter respostas. O histórico do imóvel passa a influenciar sua leitura de tudo o que acontece ali dentro. Cada atitude da filha ganha outro significado, e a casa deixa de ser neutra.

Jonathan, o ex-marido, ainda participa da vida da filha e tenta ajudar. Ele observa o comportamento da menina, conversa com Allyson, mas também não consegue romper o vínculo entre a criança e a boneca. O problema não se resolve em diálogo simples. Pelo contrário, qualquer tentativa de interferência parece reforçar o apego da menina, como se o objeto ocupasse um lugar que ninguém consegue alcançar.

Uma casa que impõe tensão

O clima dentro da casa muda sem precisar de grandes eventos. O desconforto cresce nos detalhes, na repetição de comportamentos estranhos, na dificuldade de estabelecer limites. Allyson passa a observar mais, a medir cada ação, a tentar entender até onde aquilo pode avançar. A sensação é de estar sempre um passo atrás.

A direção de Alexander Yellen aposta nesse tipo de construção. Em vez de apostar apenas em sustos, o filme alonga o tempo das situações, mantém dúvidas no ar e deixa espaços sem explicação completa. Isso faz com que o espectador acompanhe Allyson na mesma posição: tentando entender o que está acontecendo enquanto lida com o que já é visível.

Há momentos em que Allyson parece cansada de negociar com algo que não responde como deveria, ou melhor, ela percebe que qualquer decisão envolve perda, seja insistir e desgastar ainda mais a relação com a filha, seja ignorar e permitir que o comportamento avance. Essa falta de saída clara sustenta a tensão.

Entre insistir e aceitar limites

Allyson não abandona a tentativa de resolver a situação. Ela insiste, observa e testa formas de recuperar a autoridade dentro de casa. A filha, por outro lado, mantém o vínculo com a boneca como se fosse algo indispensável. Esse desencontro cria um ambiente instável, onde nenhuma decisão cria alívio.

O filme segue nessa linha até o fim, mantendo a tensão dentro do espaço familiar. Allyson continua tentando proteger a filha e recuperar o controle da situação, enquanto a casa e o objeto insistem em ocupar mais espaço do que deveriam, deixando claro que aquele recomeço nunca foi tão simples quanto parecia no início.