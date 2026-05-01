Heath Ledger e Emile Hirsch estrelam um dos filmes mais icônicos do ano 2000, na Netflix

Em Venice, bairro costeiro de Los Angeles, na década de 1970, “Os Reis de Dogtown”, dirigido por Catherine Hardwicke, acompanha três adolescentes que encontram no skate uma saída para rotinas difíceis e, ao mesmo tempo, um caminho para ganhar espaço em um cenário que ainda não sabe lidar com eles. Jay Adams (Emile Hirsch) vive entre conflitos familiares e dias sem direção clara, mas encontra no skate um modo de se expressar.

Stacy Peralta (John Robinson) tenta manter certa disciplina e entende que o grupo precisa de organização para crescer. Tony Alva (Victor Rasuk) aposta no estilo e na atitude como forma de chamar atenção. Eles frequentam uma loja de surfe comandada por Skip Engblom (Heath Ledger), que percebe ali uma oportunidade.

Skip reúne os garotos e cria uma equipe, os Z-Boys. Ele fornece equipamento, incentiva treinos e leva o grupo para competições locais. A iniciativa dá a eles acesso a um circuito que antes parecia distante, mas também impõe regras e expectativas que nem todos conseguem seguir com facilidade.

Skate como extensão do surf

O diferencial dos Z-Boys aparece nas pistas. Em vez de movimentos rígidos, eles levam para o skate a fluidez do surf, com curvas baixas, velocidade e contato próximo com o chão. No começo, juízes e público estranham. Aos poucos, o estilo chama atenção justamente por quebrar padrões.

Essa mudança abre portas. Eles passam a ser convidados para eventos maiores, aparecem em revistas e começam a ganhar espaço em um ambiente que antes valorizava outro tipo de performance. O grupo deixa de ser apenas um conjunto de amigos e passa a ocupar posição relevante no esporte.

Piscinas vazias e risco constante

A seca na Califórnia cria um cenário inesperado. Piscinas abandonadas viram pistas improvisadas, e os garotos invadem esses espaços para testar limites. Jay, Stacy e Tony deslizam pelas paredes inclinadas, desenvolvendo manobras que não existiam até então.

A prática não é exatamente permitida. Proprietários tentam impedir a entrada, e a polícia aparece com frequência. Ainda assim, eles continuam. Cada nova sessão rende fotos e histórias que circulam, aumentando a visibilidade do grupo. O risco se torna parte do processo e também da imagem que constroem.

Fama chega antes da maturidade

Com o crescimento da popularidade, surgem propostas de patrocínio. Tony Alva aceita com entusiasmo e se destaca em campanhas. Stacy Peralta avalia melhor os contratos e busca algum controle sobre o que está acontecendo. Jay Adams, mais instável, oscila entre momentos de brilho e dificuldade para lidar com as exigências.

O dinheiro e a exposição mudam a dinâmica. O que antes era coletivo passa a ser negociado de forma individual. Skip perde parte do controle sobre o grupo, e os próprios garotos começam a tomar decisões separadas. A equipe, que funcionava como unidade, começa a se fragmentar.

Há um ponto em que a amizade já não sustenta todas as escolhas, e cada um precisa decidir o que fazer com as oportunidades que aparecem, mesmo sem ter muita clareza sobre as consequências.

Entre amizade e ambição

Tony amplia sua presença no circuito e assume um papel mais visível. Stacy busca um caminho mais estável dentro do esporte, tentando equilibrar exposição e consistência. Jay enfrenta dificuldades para acompanhar o ritmo, o que afeta sua permanência em alguns espaços.

As relações se desgastam. Conversas simples se transformam em disputas por espaço e reconhecimento. O grupo que começou unido passa a operar de forma dispersa, com cada integrante tentando garantir sua própria posição.

O impacto deles, porém, permanece. O estilo criado nas ruas e nas piscinas influencia outros skatistas e muda o padrão das competições. Mesmo com rumos diferentes, o que fizeram juntos continua circulando, abrindo portas para quem vem depois.