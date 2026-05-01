Eric Dane se despede do público em comédia assustadoramente bizarra, com Ray Nicholson e Samara Weaving, na Netflix

Em “Um Stalker Apaixonado”, a trama acompanha Paul Duerson, um fã que acredita manter um relacionamento com a cantora e atriz Sofia Minor e decide invadir sua casa para pedi-la em casamento, desencadeando uma sequência de episódios violentos. Paul Duerson (Ray Nicholson) aparece na mansão de Sofia Minor (Samara Weaving) convencido de que aquele é apenas mais um encontro entre os dois. Ele ignora qualquer sinal contrário e se comporta como alguém íntimo da casa. Bell (Eric Dane), responsável pela segurança, tenta impedir a entrada e conduzir a situação com cautela. Paul, porém, não aceita interrupção. Ele saca uma faca e ameaça tirar a própria vida, obrigando Bell a manter o diálogo para evitar algo pior.

A situação ganha um tom estranho quando Paul passa a confundir Bell com Sofia. Para ganhar tempo, Bell acompanha essa percepção distorcida e entra na encenação. A tentativa de controle falha. A conversa sai do eixo e termina com um ataque que deixa claro que aquela não é uma ocorrência isolada. A partir dali, Paul deixa de ser apenas um fã insistente e passa a representar um risco dentro daquele espaço.

Seis meses depois, o perigo volta

O tempo passa, mas a história não se encerra. Bell retorna ao trabalho mesmo com a preocupação da filha, Abby, que tenta convencê-lo a se afastar. Ele acredita que consegue retomar o controle da situação, mas encontra um cenário ainda mais delicado. Paul escapou da prisão e agora conta com a ajuda de Penny Pascal, alguém disposta a agir com violência.

Bell alerta Sofia sobre a fuga e reforça a necessidade de atenção. Ainda assim, a rotina da casa segue com certa normalidade. Sofia mantém compromissos profissionais e se envolve com DeVante Rhodes, jogador de basquete que passa a frequentar a mansão. Quando percebe que esse vínculo também envolve interesses de trabalho, Rhodes se irrita e decide se afastar, deixando Sofia mais exposta em um momento crítico.

A invasão

Paul e Penny aproveitam as brechas. Eles chegam até a propriedade e conseguem entrar. A segurança, que parecia suficiente, não impede a ação. Um dos guardas é eliminado, e Sofia é rendida dentro da própria casa. O ambiente que deveria oferecer proteção vira um espaço de confinamento.

Enquanto isso, Bell enfrenta um ataque fora dali, e sua família também entra na linha de risco. A situação deixa de ser apenas uma questão profissional. Ele precisa lidar com a própria sobrevivência e com a segurança da filha. Cada escolha passa a carregar um peso maior, porque qualquer erro pode custar caro.

Sofia, presa dentro de um dos cômodos da casa, tenta entender o que está acontecendo e busca manter a calma. Ela conversa com Paul, tenta estabelecer algum tipo de comunicação, mesmo sabendo que ele não responde à realidade da mesma forma. Ainda assim, cada palavra serve para ganhar tempo e observar o ambiente ao redor, em busca de alguma saída.

Entre tensão e humor desconfortável

O filme insere momentos de humor em meio à tensão, mas sempre de forma desconfortável. As situações são tão absurdas que os personagens acabam reagindo de maneira inesperada, criando um tipo de humor que surge mais do nervosismo do que da leveza. Em vez de aliviar, esses momentos muitas vezes aumentam a sensação de instabilidade.

Essa escolha funciona porque mantém o espectador atento. Não há espaço para relaxar. Quando a situação parece desacelerar, surge um novo elemento que altera o equilíbrio. O filme joga com essa expectativa o tempo todo, alternando pausas curtas com novas ameaças.

A tentativa de retomar o controle

Mesmo ferido, Bell decide agir. Ele procura ajuda, tenta localizar Sofia e encontrar um caminho de volta até a mansão. O tempo pesa contra ele, e cada minuto aumenta o risco para quem está dentro da casa. Ao mesmo tempo, Sofia continua tentando se manter ativa, observando, esperando o momento certo para reagir.

A chegada de apoio externo muda o cenário. A presença de outras forças impõe limites às ações de Paul e começa a reorganizar o espaço. O controle, que havia sido perdido, passa a ser disputado novamente. Ainda assim, os danos já estão feitos.

Quando a situação se estabiliza, o impacto das decisões anteriores fica evidente. A casa deixa de ser um lugar seguro, e as relações ao redor dela também mudam. Bell precisa reconsiderar sua função, enquanto Sofia tenta retomar sua rotina com outra percepção de risco. Paul, por sua vez, continua preso à própria fantasia, como se nada tivesse sido interrompido, deixando a sensação de que o perigo nunca desaparece completamente.