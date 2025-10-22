Filme que lançou Heath Ledger e marcou uma geração de adolescentes está na Disney

O trabalho mais relevante de Gil Junger no cinema é “10 Coisas que Eu Odeio em Você”, comédia romântica adolescente de 1999 que revelou atores como Heath Ledger, Joseph Gordon-Levitt e Julia Stiles. Definitivamente, a adaptação de Karen McCullah Lutz e Kirsten Smith de “A Megera Indomável”, de William Shakespeare, foi bem-sucedida em suas escolhas, conectando o público jovem à obra culta de forma efetiva e garantindo longevidade ao filme. Mas talvez o maior trunfo tenha sido a escolha do elenco, que esbanja talento, timing cômico e carisma, algo confirmado pelo sucesso posterior dos atores, especialmente Ledger.

No enredo, os amigos Cam (Gordon-Levitt) e Michael (David Krumholtz) são dois nerds que convencem o popular Joey (Andrew Keegan) a pagar Pat (Ledger) para sair com Kat (Stiles). É que Cam é apaixonado por Bianca (Larisa Oleynik), que também é interesse romântico de Joey. No entanto, o pai dela determinou uma regra: ela só pode namorar se sua irmã, Kat, também arrumar um pretendente. O problema é que Kat é conhecida por ser rebelde, desagradável e ranzinza. Todos na escola têm medo dela. Pat, que é uma espécie de James Dean com fama de marginal, seria o único rebelde o bastante para não temê-la.

Uma das cenas mais famosas do filme é a que Kat adapta um trecho de um poema de Shakespeare para as “dez coisas que ela odeia em Pat”. Outra cena icônica é a em que Heath Ledger dança enquanto canta ”Can’t Take My Eyes Off You” na arquibancada do estádio da escola. Fãs chegaram a traçar paralelos entre ela e a cena de “Coringa”, em que Joaquin Phoenix realiza uma dança similar em uma escadaria. O papel mais famoso de Ledger no cinema foi o do vilão de Gotham em “O Cavaleiro das Trevas”, de Christopher Nolan, que lhe rendeu um Oscar póstumo de ator coadjuvante.

A escola que ambienta a famosa Padua High School é, na verdade, a imponente Stadium High School, em Tacoma, Washington. Construída no fim do século 19 para ser um hotel de luxo, o prédio de estilo neocastelano, com vista para a baía de Puget Sound, acabou pegando fogo antes de ser concluído. Após ficar abandonado por anos, a cidade decidiu finalizar o edifício e transformá-lo em uma escola pública. O estádio, formado por um anfiteatro e um campo esportivo, que também aparecem no filme e é um dos mais bonitos dos Estados Unidos, inspirou o nome da escola.

A fotografia naturalista e a trilha de Richard Gibbs, que mistura músicas alternativas com o score do compositor, são essenciais para marcar o timing emocional e a atmosfera adolescente do filme. Com orçamento de 13 milhões de dólares, a comédia arrecadou cerca de 55 milhões mundialmente, tornando-se um sucesso comercial para um filme adolescente. Com recepção muito positiva da crítica e do público, o longa é avaliado como uma das melhores comédias adolescentes dos anos 1990, mantendo um legado que até hoje enche os fãs de nostalgia e boas emoções.