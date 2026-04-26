Clique aqui para ser fisgado

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Isca
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por Beto Silva
Beto Silva

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Todo dia, quando estamos na internet em busca de algum fato novo, mesmo já tendo percorrido todos os sites e redes sociais cinco minutos antes, somos atraídos por um tal de click bait. Essa expressão, in English, que pode ser traduzida para “isca de clique”, refere-se àquela manchete ou chamada feita para que você fique muito curioso e clique para ver o que é. Também é mais popularmente conhecida como “isca de otário”. Por que, depois de passar por todos os jornais e sites de notícias, nós somos atraídos por uma manchete que fala sobre algo de que ninguém está falando? Porque somos otários!

Se fôssemos determinar uma fórmula de sucesso para o click bait, ela seguiria um dos roteiros abaixo:

Ator famoso ou atriz famosa diz ou faz alguma merda ou é preso.

Ator lindão ou atriz lindona fica nu ou trata mal pessoas ou é pego no flagra ou é preso.

Influencer milionário com milhões de seguidores diz ou faz alguma merda ou é preso.

Político popular ou político impopular rouba ou faz alguma merda ou é preso.

Jogador importante se machuca feio ou faz alguma merda ou é preso.

Enfim, o que o povo quer mesmo saber é se alguém conhecido fez alguma coisa reprovável, se comportou mal, disse algo bizarro, destratou alguém, enfim, fez alguma merda e se ferrou de alguma maneira. Normalmente, pessoas comuns não são boas iscas de clique, mesmo que a merda que elas tenham feito tenha sido bem grande. Mas, se o merdeiro for famosão, a pesca do clique está garantida.

— Ih, olha só, descobriram a cura do câncer!

— Peraí, daqui a pouco eu leio isso. Deixa antes eu ler aqui sobre o galã que foi pego numa suruba cheirando cocaína e também sobre o influencer que encheu um garçom de porrada porque o prato dele estava demorando.

— Jura? Deixa eu ver isso!

É claro que, depois que o otário clica na chamada e vai ler o conteúdo, ele descobre que não era exatamente assim, que a merda não foi tão grande ou até nem aconteceu, mas aí já é tarde, o incauto já foi pescado e o seu clique já foi devidamente contabilizado.

O click bait surgiu junto com as redes sociais, mas a ideia é bem antiga. Sempre houve click baits, só o nome é que era outro. Os jornais, o rádio, a TV, todas as mídias da história usaram esse truque de prometer detalhes sórdidos de uma cagada de algum famoso para atrair atenção.

A verdade é que quase nunca uma boa notícia foi usada como isca para pescar o interesse de uma pessoa. Mas, às vezes, isso acontece.

— Ih, olha só essa manchete: deputados vão cortar seus salários pela metade.

— E você acredita nisso? Isso é click bait, pô!

Beto Silva

Beto Silva

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