A comédia que vai deixar seu dia mais leve e feliz e está na Netflix

Em “Thelma”, dirigido por Josh Margolin, Thelma Post (June Squibb) recebe um telefonema inesperado, acredita estar ajudando o neto Daniel (Fred Hechinger) e só depois percebe que caiu em um golpe. Agora ela precisa recuperar o dinheiro antes que ele desapareça de vez.

A reação dela não passa pela resignação. Thelma decide agir sozinha, mesmo sem dominar os caminhos mais óbvios para resolver esse tipo de fraude. O primeiro obstáculo aparece rápido: falta de informação concreta sobre quem ligou e como rastrear o dinheiro. Ainda assim, ela insiste, porque entende que esperar pode significar perder qualquer chance de reverter a situação.

A cidade vira percurso

Fora de casa, Thelma transforma trajetos comuns em etapas de uma busca. Ela visita lugares, faz perguntas, tenta reconstruir o que aconteceu com base em detalhes pequenos, como o tom da ligação e o pedido feito pelo suposto neto. Cada tentativa exige paciência e, muitas vezes, explicações repetidas.

O problema é que nem todos a levam a sério. Funcionários duvidam, desconhecidos hesitam em ajudar, e a própria idade dela vira um filtro nas interações. Ainda assim, Thelma contorna essas barreiras com insistência e certa ironia. Aos poucos, ela consegue reunir pistas mínimas, o suficiente para seguir adiante e manter a investigação viva.

Parcerias inesperadas

No meio do caminho, surgem apoios que mudam o ritmo da busca. Ben (Richard Roundtree), um conhecido com suas próprias limitações, entra na história como parceiro improvável. A ajuda dele não resolve tudo, mas amplia as possibilidades de ação de Thelma.

Essa parceria funciona. Alguém para dividir decisões, confirmar suspeitas e, principalmente, acompanhar uma jornada que exige deslocamento e energia. Mesmo assim, há limites claros. Nem sempre eles concordam sobre o próximo passo, e isso obriga Thelma a assumir o comando das escolhas, mantendo o foco no objetivo principal.

Humor nasce da insistência

O tom de comédia aparece justamente nas situações mais concretas. Thelma tenta fazer coisas simples, como se locomover com rapidez ou lidar com atendimentos formais, e transforma essas tarefas em pequenos desafios. O riso surge do contraste entre o que esperam dela e o que ela realmente faz.

Mas o humor não desvia a história. Ele ajuda a abrir portas. Em alguns momentos, a insistência quase teimosa de Thelma desarma quem está do outro lado e facilita o acesso a informações. Em vez de aliviar a tensão, essas situações empurram a narrativa para frente, sempre com algum ganho prático.

Pressão aumenta com o avanço

À medida que se aproxima de respostas mais claras, o risco cresce. Thelma percebe que pode estar lidando com pessoas que não querem ser encontradas, o que muda o peso das decisões. Continuar significa se expor mais; parar significa aceitar a perda.

Ela segue em frente, ajustando o plano conforme as dificuldades aparecem. Há momentos de pausa, quando uma pista não leva a nada, mas ela rapidamente reorganiza o caminho. Ele não diz, mas cada escolha revela que desistir deixou de ser uma opção viável, porque agora a questão não é só o dinheiro, mas o controle sobre a própria vida.

O percurso de Thelma não se resume a recuperar o que perdeu. Ao sair de casa e assumir a condução da própria história, ela redefine sua posição diante de um mundo que tende a ignorá-la. Quando decide atender aquele telefonema e, depois, ir atrás de quem a enganou, ela transforma um episódio isolado em uma sequência de ações concretas, que devolvem a ela algo maior que o valor roubado: a capacidade de agir sem pedir permissão.