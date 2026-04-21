Com Ethan Hawke, sequência de um dos terrores mais bem-sucedidos dos últimos 5 anos está no Prime Video

“O O Telefone Preto 2” retoma a história de Finney (Mason Thames) quatro anos depois de sua fuga, agora vivendo nos Estados Unidos e tentando seguir em frente após sobreviver a um sequestro brutal, enquanto sua irmã Gwen (Madeleine McGraw) passa a receber ligações perturbadoras em sonhos, o que os obriga a voltar ao passado para entender por que o terror não acabou, e, principalmente, quem ainda está no controle.

A premissa parte do ponto de que sobreviver não significa estar livre. Finney tenta levar uma vida comum, ir à escola, conviver com outras pessoas, mas carrega no corpo e na postura sinais claros de alguém que ainda não saiu daquele porão. Ele evita falar sobre o assunto, desiste sempre que algo remete ao trauma e tenta arquivar o que viveu. O problema é que o passado não aceita ser ignorado com tanta facilidade.

Gwen, ao contrário, não consegue fingir normalidade. Ela começa a ter sonhos recorrentes com um telefone tocando e com imagens de garotos sendo perseguidos em um acampamento chamado Alpine Lake. No início, parece apenas mais um efeito psicológico, mas quando os detalhes se repetem com precisão, horários, vozes, situações, fica claro que há algo além da imaginação. Gwen insiste, anota, conecta pistas e acaba assumindo a linha de frente da investigação.

Revisitar o passado

Essa diferença de postura entre os irmãos move a história. Finney quer distância, Gwen quer respostas. Ele tenta impor limites, ela insiste em avançar. Em algum momento, ele percebe que ignorar o problema não está funcionando, e cede. A decisão de ir até o tal acampamento, em meio a uma tempestade de neve, não é exatamente corajosa; é mais um reconhecimento de que não há outra saída viável.

Quando chegam a Alpine Lake, o filme ganha força no ambiente. O local é isolado, frio, com estruturas abandonadas que sugerem histórias interrompidas. Não é um cenário que acolhe, ele empurra os personagens para dentro da tensão. Finney observa os caminhos, avalia os riscos, tentando manter algum controle. Gwen segue focada no telefone, tratando o objeto como uma peça central, quase um guia.

O Pegador

E aí entra o elemento mais inquietante da trama: o Pegador, figura associada a Ethan Hawke, não desapareceu de fato. A ameaça muda de forma, mas continua ativa. O telefone preto deixa de ser apenas um meio de comunicação e passa a funcionar como uma ponte entre tempos e eventos. Cada ligação traz informação, mas também aumenta o risco. Atender pode ajudar ou piorar tudo.

O filme acerta ao transformar esse objeto simples em um ponto de tensão constante. Não é só o que se ouve, mas quando toca, como toca, e o que exige dos personagens. Gwen se aproxima cada vez mais dessas chamadas, enquanto Finney tenta reduzir o contato, como quem sabe que toda resposta tem um custo. Essa disputa cria um ritmo interessante: um avança, o outro freia.

Escolhas técnicas

Na direção, Scott Derrickson mantém o foco no essencial: personagens em situação limite tomando decisões sob pressão. Não há excesso de explicações, nem a necessidade de justificar tudo. O terror aqui funciona mais pela insistência, aquela sensação de que algo está sempre prestes a acontecer, do que por sustos fáceis.

“O Telefone Preto 2” não se acomoda. Ele entende que o impacto do primeiro filme veio da experiência dos personagens e investe nisso novamente. Finney não é mais o mesmo garoto, mas também não virou um herói. Gwen cresce em importância e assume riscos que fazem sentido dentro da história. E o vilão, mesmo sem presença física constante, continua influenciando tudo.

O filme trabalha com uma ideia simples, mas eficiente: algumas histórias não terminam quando parecem acabar. Elas só mudam de lugar, de forma, de regra.