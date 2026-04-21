Discover
Filmes
Profissão: LadrãoDivulgação / Metro-Goldwyn-Mayer
Filmes
por Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

Pouca gente percebeu, mas o Prime Video esconde um dos filmes mais eletrizantes de Michael Mann

Michael Mann sabe como poucos juntar ação, suspense, romance e dilemas existenciais com o requinte de hábito, o que dá numa história fluida, envolvente e cheia de gratas surpresas, como ver uma legítima criatura do submundo de Chicago tentar redimir-se, fechando os olhos a um mandamento básico em seu ofício. É o que há em muito de “Profissão: Ladrão”, uma história cujo teor absurdo deixa claro tratar-se de um episódio da vida como ela é. A adaptação de Mann para “The Home Invaders: Confessions of a Cat Burglar” (“os invasores de casas: confissões de um gatuno”, em tradução livre; 1975), capta o espírito aventureiro e autodestrutivo de Frank Hohimer, um dos assaltantes mais temidos da América durante os anos 1960. Em 20 de dezembro de 1969, Hohimer foi preso em Greenwich, Connecticut, com a ajuda de cidadãos que não aguentavam mais suas façanhas criminosas. Essa foi a deixa para a verdadeira metamorfose pela qual o bandido ansiava — em que pese sua vontade de refazer-se cobrar um preço alto demais.

Profissão: perigo

Frank esteve na prisão por onze anos, saiu há quatro, mas continua a ganhar a vida como arrombador de cofres, o melhor do mercado. Para consegui-lo, ele restringiu namoros e amizades, e mesmo seus contatos na  profissão são escolhidos com excessiva prudência, porque cuidado pode ser a diferença entre a liberdade e mais uma temporada na cadeia, ou entre viver e morrer. Uma de suas raras ligações é com Okla, malfeitor habilidoso que estará na rua em dez meses, mas teme não resistir à angina. Mann vai dando ao espectador subsídio para decifrar o que eles pretendem, ao passo que também incluindo no leito da narrativa figuras como Barry, um velho parceiro de vigarices, e Jessie, a garota que Frank namoraria, se não continuasse tão amarrado a seus esquemas. Todos eles são satélites do protagonista, vivido por um James Caan (1940-2022) especialmente inspirado, alinhavando as subtramas com o estilo que o consagrou para que Willie Nelson, Tuesday Weld e James Belushi apareçam e brilhem no momento exato. Puro Michael Mann na veia.

Filme: Profissão: Ladrão
Diretor: Michael Mann
Ano: 1981
Gênero: Ação/Suspense/Thriller
Avaliação: 4.5/5 1 1

Giancarlo Galdino

Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

Leia Também
Striptease

Apesar das críticas negativas, esse filme se tornou um dos papeis mais famosos de Demi Moore no cinema e está na HBO Max

O Tesouro de Sarah

Zachary Levi surge em um dos dramas de época mais curiosos do Prime Video

Inimigo Mortal

Jackie Chan estrela filme de ação e ficção científica na Netflix para quem gosta do entretenimento completo