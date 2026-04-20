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Clube da LutaDivulgação / Splendor Films
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por Helena Oliveira
Helena Oliveira

Filme que se tornou símbolo de uma geração esgotada pelo capitalismo está na Netflix

Em “Clube da Luta”, dirigido por David Fincher, um homem sem nome tenta aliviar a insônia fingindo doenças em grupos de apoio, até que a chegada de Marla Singer (Helena Bonham Carter) e o encontro com Tyler Durden (Brad Pitt) o empurram para um ciclo de violência e poder que ele já não consegue controlar.

O narrador, interpretado por Edward Norton, leva uma vida organizada demais e vazia na mesma medida. Ele trabalha, consome, volta para casa e não dorme. A solução encontrada é curiosa: participar de reuniões de pessoas com doenças graves, mesmo sem ter nenhuma. Ali, ele chora, desabafa e finalmente consegue descansar. Funciona, até que Marla começa a aparecer nos mesmos encontros. Ela faz exatamente a mesma coisa que ele, e isso desmonta o truque. Sem a ilusão, o sono desaparece de novo, e o problema volta com força total.

O encontro

Tudo vira do avesso quando ele conhece Tyler Durden (Brad Pitt) durante uma viagem de avião. Tyler é o oposto: confiante, irônico, com respostas prontas para tudo. Os dois trocam ideias, e pouco depois o narrador vê seu apartamento destruído. Sem ter para onde ir, ele liga para Tyler, que oferece abrigo. A condição é simples e estranha: antes, eles precisam se enfrentar em uma luta.

Esse primeiro confronto abre uma porta inesperada. A dor física funciona como uma espécie de descarga, algo direto, sem discurso. Logo, outros homens se interessam, e o que começa como um encontro casual vira um ritual noturno. Surge então o clube da luta, com regras claras, encontros regulares e um crescimento rápido. O narrador encontra ali um senso de pertencimento que nunca teve, mas também entra em um ambiente onde perder o controle é parte do jogo.

Regras, porões e expansão

O clube se espalha. Os encontros saem do estacionamento e passam a ocupar porões de bares, sempre longe de olhares externos. Tyler assume naturalmente a liderança, cria regras mais rígidas e começa a organizar os participantes. O narrador acompanha tudo de perto, mas já não decide sozinho. Ele ajuda a manter a ordem, mas percebe que o grupo começa a ganhar vida própria.

Ao mesmo tempo, Marla continua presente, entrando e saindo da rotina do narrador. A relação entre eles é instável, cheia de ironia e desconforto. Tyler também se envolve com ela, o que complica ainda mais a situação. O narrador tenta manter algum controle sobre essas relações, mas tudo parece escapar por entre os dedos, como se cada escolha abrisse novas frentes de problema.

Quando o controle se perde

O que era apenas luta começa a se transformar em algo maior. Tyler amplia as atividades, distribui tarefas e estabelece uma espécie de organização paralela. O narrador participa, mas começa a estranhar a escala das ações e a intensidade das regras. Ele tenta entender até onde aquilo pode ir, mas as respostas não vêm com clareza.

A pressão aumenta. Há mais gente envolvida, mais riscos e menos espaço para questionamento. O narrador percebe que já não está lidando só com um grupo de homens buscando alívio, mas com uma estrutura que exige obediência. E o mais inquietante: ele ajudou a construir isso.

Tentativa de retomada

Incomodado, ele tenta recuperar algum controle. Conversa com pessoas, revisita lugares, tenta entender o que exatamente está acontecendo. Mas encontra resistência. Tyler segue firme em suas decisões, e os participantes parecem cada vez mais comprometidos com o que foi criado.

Há um esforço claro de interromper ou pelo menos desacelerar o processo, mas isso se mostra mais difícil do que parecia no início. O narrador percebe que não basta querer parar. Existe agora uma engrenagem em movimento, com gente disposta a continuar, com ou sem ele.

“Clube da Luta” expõe o efeito dominó de decisões tomadas no impulso. O narrador buscava dormir melhor e encontrou uma forma de se sentir vivo. O problema é que, quando tenta voltar atrás, já não está mais sozinho na história, e isso muda o tamanho das consequências.

Filme: Clube da Luta
Diretor: David Fincher
Ano: 1999
Gênero: Crime/Drama/Suspense
Avaliação: 5/5 1 1

Helena Oliveira

Helena Oliveira

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