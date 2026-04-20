Enigmático e lento: o suspense produzido por Pablo Larraín que se arrasta como uma sombra na noite

Quando uma mãe percebe que perdeu o controle da própria história, cada lembrança vira uma tentativa urgente de salvar o que ainda pode ser salvo. É exatamente esse o ponto de partida de “O Fio Invisível”, dirigido por Claudia Llosa, lançado em 2021, ambientado em uma zona rural isolada, onde uma mulher luta para entender o que aconteceu com sua filha antes que seja tarde demais.

A trama acompanha Amanda, interpretada por María Valverde, que aparece ferida, deitada, à beira de um colapso físico e mental. Ao lado dela está David, um menino que conduz a conversa com uma calma inquietante. É ele quem faz as perguntas, quem decide o que importa lembrar, e quem parece saber mais do que diz. A dinâmica é simples na forma, mas perturbadora no efeito: Amanda precisa reconstruir os acontecimentos recentes enquanto o tempo se esgota, e isso não é figura de linguagem, é uma ameaça real.

Começo do fim

Aos poucos, o filme retorna ao momento em que Amanda chega ao campo com sua filha Nina, buscando descanso. O cenário parece tranquilo, quase banal, daqueles que prometem sossego. Mas essa promessa dura pouco. É ali que ela conhece Carla, vivida por Dolores Fonzi, uma mãe que carrega uma história difícil com o próprio filho, David. Carla não faz rodeios, mas também não explica tudo. Ela conta, em fragmentos, que algo mudou depois de um episódio envolvendo o menino, algo que Amanda, inicialmente, escuta com ceticismo.

O filme trabalha com esse jogo de aproximação e afastamento. Amanda escuta, duvida e observa. Não há uma decisão brusca de acreditar ou não, mas uma tensão crescente que se instala nas pequenas escolhas. Ela começa a medir a distância entre ela e a filha o tempo todo, como se existisse um limite invisível que não pode ser ultrapassado. Esse “fio invisível”, que dá título ao filme, funciona quase como um instinto de sobrevivência. É a forma que Amanda encontra de manter Nina segura em um ambiente que já não parece tão confiável.

O problema é que esse controle é frágil. Basta um instante de distração, um pequeno afastamento, para que a sensação de segurança desmorone. David, por exemplo, nunca se comporta como uma criança comum. Ele fala com precisão demais, conduz a narrativa com autoridade, e, em muitos momentos, parece antecipar o que Amanda ainda nem conseguiu entender.

Escolhas narrativas

Essa escolha narrativa é arriscada, mas funciona. Claudia Llosa evita entregar respostas claras e aposta na sensação de desorientação da protagonista. O espectador não sabe mais do que Amanda, e isso é essencial. Em vez de explicar, o filme mostra consequências. Algo aconteceu naquele lugar, algo que envolve as crianças, o ambiente e decisões tomadas antes mesmo da chegada de Amanda. E quanto mais ela tenta organizar os fatos, mais percebe que já entrou tarde demais nessa história.

Há também um aspecto emocional que sustenta tudo: o vínculo entre mãe e filho. Amanda não está tentando resolver um mistério por curiosidade, mas por necessidade. Cada escolha dela direta, quase instintiva. Proteger Nina não é um conceito abstrato, é uma ação constante, que exige vigilância, cálculo e, muitas vezes, improviso. E é justamente quando esse instinto falha, ou melhor, quando ele não é suficiente, que o filme atinge seus momentos mais inquietantes.

Carla funciona como um espelho incômodo. Ela já passou por algo que Amanda ainda está tentando evitar. Suas falas carregam um peso de experiência, mas também de resignação. Não há consolo fácil entre as duas. O que existe é uma troca tensa, em que cada uma tenta lidar com aquilo que já perdeu ou ainda pode perder.

“O Fio Invisível” não entrega respostas mastigadas, e isso pode incomodar quem espera explicações mais diretas. Mas essa escolha é coerente com a proposta. O terror aqui não está no que se vê, mas no que escapa, no que não pode ser controlado, previsto ou revertido. E talvez seja isso que torna o filme tão incômodo: a sensação de que, em certos momentos, nem o amor mais atento de uma mãe é suficiente para impedir o que já começou.