O doutor Google já tem concorrente

Até pouco tempo atrás, o médico mais consultado do mundo era, com certeza, o Dr. Google, um médico sem consultório, que não avia receitas, não examina, não pede para respirar fundo e nem pede ao paciente para fazer exames. O Dr. Google é bem prático: o paciente escreve o que está sentindo e o doutor, em décimos de segundo, manda um diagnóstico ou várias opções de doenças, e a pessoa escolhe a que acha mais bacana. Então, depois de escolhido o diagnóstico, o comum é perguntar pelo remédio que se deve tomar, e o Dr. Google dá um monte de indicações. O paciente pode escolher o mais barato, o que já tiver em casa ou até um remédio caseiro fácil de fazer. E, se a pessoa não quiser tomar nenhum remédio, o Dr. Google não se apoquenta: ele pode indicar uma mandinga boa, uma reza forte ou mesmo uma simpatia infalível que é tiro e queda.

Andando na rua outro dia, eu escutei a conversa de um jovem ao celular que tinha a ver com esse tema. Ele contava para um amigo que o médico tinha receitado um antibiótico, mas que ele tinha consultado o ChatGPT, que disse para ele parar de usar o tal antibiótico imediatamente, e ele ia fazer isso. Não escutei o resto da conversa, mas entendi que presenciava uma nova realidade. Agora, os médicos de carne e osso estão passando por um novo perrengue: o seu principal concorrente na internet, o Dr. Google, já não impera mais sozinho; outros médicos virtuais estão sendo consultados. O Dr. ChatGPT já tem uma enorme clientela, a IA da Meta está com o consultório virtual lotado e outras IAs vêm fazendo uma concorrência acirrada com o Dr. Google, que já está buscando ajuda de softwares irmãos, já contratou um auxiliar, o Dr. Gemini, a IA do próprio Google! É claro que os doutores de IA às vezes dão uma alucinada básica e diagnosticam as maiores loucuras, podem dizer que uma mera dor de cabeça é peste bubônica ou que uma dor no mindinho é uma fratura exposta, mas quem liga? É inteligência artificial, pô! Essas paradas estão mandando no mundo, o pessoal do Vale do Silício está investindo trilhões nessa parada, e você vai duvidar? E qual é o problema de errar se a consulta é de graça?