James Franco, Jonah Hill e Felicity Jones em filme sobre história real absurda e assustadora, no Prime Video

Em “A História Verdadeira”, dirigido por Rupert Goold, o jornalista Michael Finkel (Jonah Hill) vê sua carreira desmoronar após uma reportagem problemática, ao mesmo tempo em que descobre que Christian Longo (James Franco), acusado de assassinar a própria família, usou seu nome para fugir, criando um vínculo inesperado onde ambos tentam controlar a própria narrativa.

A queda de Finkel não é discreta. Ele perde o emprego no New York Times e, junto com ele, a credibilidade que sustentava sua posição. O isolamento vem rápido, e o jornalista passa a lidar com o peso público do erro. Quando seu nome reaparece ligado a um criminoso procurado, a situação muda de escala. O que antes era um problema profissional vira uma oportunidade, ou uma armadilha, para reescrever sua própria história.

Escrever sua própria narrativa

Finkel decide procurar Longo, já preso, e consegue acesso a ele. Ele quer entender por que foi escolhido e, ao mesmo tempo, transformar o caso em material jornalístico. Longo aceita falar, mas não gratuitamente. Ele dita o ritmo, seleciona o que conta e, principalmente, o que omite. Desde o início, fica claro que o controle da situação não está nas mãos do jornalista.

As conversas entre os dois são o coração do filme. Longo fala com calma, mede palavras, constrói versões que parecem coerentes, até deixarem de ser. Finkel escuta, anota e tenta organizar os fatos. O problema é que cada nova informação levanta mais dúvidas do que respostas. É como montar um quebra-cabeça em que as peças mudam de forma enquanto são encaixadas.

Desconfiança

Fora da prisão, Jill Barker (Felicity Jones), companheira de Finkel, observa a situação com desconfiança. Ela percebe o risco antes dele: não se trata apenas de uma história, mas de um homem que pode estar manipulando tudo ao redor. Jill funciona como um contraponto importante, trazendo uma leitura mais direta e menos seduzida pelo jogo de Longo.

O filme avança mostrando como Finkel se envolve cada vez mais. Ele não está apenas investigando, está emocionalmente implicado. E isso muda tudo. Quanto mais ele se aproxima, mais difícil fica separar o jornalista do homem que precisa provar algo para si mesmo. Longo percebe isso e usa a seu favor. Ele entrega informações no tempo certo, segura outras, cria dependência.

Há momentos em que parece que Finkel está prestes a chegar a uma verdade sólida. Logo depois, essa sensação escapa. Longo ajusta sua versão, recua, contradiz. É um jogo de paciência. E, nesse jogo, quem dita o ritmo geralmente tem vantagem.

Pontos positivos

O filme não transforma a história em um suspense tradicional cheio de reviravoltas fáceis. Em vez disso, aposta na tensão construída nas entrelinhas, no desconforto de não saber exatamente quem está dizendo a verdade. Ou pior: na possibilidade de que a verdade seja apenas mais uma versão bem contada.

Jonah Hill surpreende ao interpretar Finkel com contenção, mostrando um homem inseguro, mas insistente. Já James Franco constrói um Longo inquietante justamente por parecer calmo demais, quase sempre no controle. A dinâmica entre os dois sustenta o filme, criando uma relação que oscila entre colaboração e manipulação.

“A História Verdadeira” não tenta aliviar o peso da história real que retrata. É o retrato de uma relação construída em cima de interesses, versões e silêncio. Finkel busca recuperar sua carreira. Longo tenta controlar como será lembrado. No meio disso, a verdade existe, mas nunca se entrega por completo.