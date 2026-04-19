Com LaKeith Stanfield, Omar Sy e James McAvoy, desventura épica mistura comédia e história em filme no Prime Video

Em “O Livro de Clarence“, dirigido por Jeymes Samuel, Clarence (LaKeith Stanfield) vive em Jerusalém sob domínio romano, tentando sobreviver com pequenos golpes e apostas. Ele entra numa corrida de bigas ao lado do amigo Elijah (RJ Cyler), apostando tudo na vitória. Só que a corrida sai do controle, com interferências absurdas no caminho, e termina em derrota. O dinheiro não vem, e o prejuízo chega rápido.

Do outro lado da cidade, Jedediah (Eric Kofi-Abrefa), o agiota, não tem paciência. Ele cobra, pressiona e deixa claro que Clarence está sem tempo. Para piorar, Clarence se envolve com Varinia (Anna Diop), que é irmã de Jedediah, o que transforma a dívida em algo ainda mais delicado. Agora não é só dinheiro, é também um problema pessoal que pode sair do controle a qualquer momento.

A ideia

Sem saída evidente, Clarence tem um estalo improvável. Observando o crescimento da influência de Jesus e seus seguidores, ele decide criar o próprio caminho: vai se passar por messias. Não por fé, mas por necessidade. Ele tenta primeiro entrar no círculo religioso oficial. Procura João Batista (David Oyelowo), mas leva um choque de realidade ao ser confrontado e expulso. Depois, tenta se aproximar dos apóstolos, propondo até ser o “décimo terceiro”, mas vira motivo de piada. Nem o próprio irmão, Thomas (também interpretado por LaKeith Stanfield), leva a ideia a sério.

Sem apoio, Clarence entende que vai precisar construir sua própria narrativa. E isso significa agir por conta própria, sem proteção e com muito mais risco.

Milagres improvisados

Clarence monta um grupo com Elijah e outros aliados e começa a encenar milagres. Ele cria situações, manipula percepções e entrega exatamente o que as pessoas querem ver. Em um dos momentos mais emblemáticos, ele “ressuscita” Elijah diante de uma multidão. O público reage, acredita e, principalmente, paga. O dinheiro começa a entrar, finalmente. Clarence conquista espaço, seguidores e algum controle sobre a própria situação.

Mas o sucesso traz consequências. Quanto mais gente acredita, mais atenção ele atrai. E não só de fiéis, mas também das autoridades romanas, que veem qualquer figura messiânica como uma ameaça direta. Ainda assim, Clarence insiste. Ele poderia usar o dinheiro para quitar a dívida com Jedediah e encerrar o problema inicial. Em vez disso, decide investir na libertação de escravizados, o que complica ainda mais sua relação com o agiota. Ele ganha respeito de alguns, mas perde qualquer margem de negociação com quem cobra.

Barrabás entra no jogo

Nesse processo, Clarence cruza o caminho de Barrabás (Omar Sy), um homem temido e conhecido por enfrentar o poder romano. O encontro não é simples: envolve um combate direto, quase impossível de vencer. Clarence entra em desvantagem, mas usa inteligência para virar o jogo. Ele vence de forma inesperada e consegue libertar Barrabás, que passa a acompanhá-lo. A partir daí, tudo muda de escala.

Com Barrabás ao seu lado, Clarence ganha força e proteção, mas também chama ainda mais atenção. Barrabás provoca, reage e enfrenta soldados. O grupo deixa de ser apenas um espetáculo religioso e passa a representar um risco político.

Roma reage

A pressão cresce até estourar. Jedediah aparece para cobrar, os romanos chegam para prender e o grupo se vê encurralado. Não há espaço para negociação. Barrabás reage com violência, tentando abrir caminho, enquanto Clarence tenta evitar um confronto maior. Mas já é tarde. A presença romana se impõe, e Clarence é levado para interrogatório.

Diante de Pôncio Pilatos (James McAvoy), a situação muda de tom. Não se trata mais de convencer multidões, mas de responder a uma autoridade que não se impressiona com truques. Clarence tenta se explicar, admite sua farsa, mas percebe que a decisão sobre seu destino não depende apenas da verdade.

Na prisão, ele ainda encontra tempo para rever relações importantes, incluindo Varinia e o próprio irmão. São momentos mais contidos, quase íntimos, mas que não suspendem a realidade do que está por vir. “O Livro de Clarence” constrói sua história equilibrando humor e tensão, sempre com Clarence tentando ganhar tempo em um jogo que parece já decidido. Ele improvisa, engana, negocia e, às vezes, até acredita um pouco no próprio discurso. Mas cada escolha cobra um preço claro, e nem sempre dá para sair ileso quando se decide brincar com fé, poder e dinheiro ao mesmo tempo.