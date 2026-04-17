Hugh Jackman assume um de seus papéis mais improváveis no thriller explosivo que chegou à Netflix

Num trailer quebrado, longe de Holly e proibido por decisão judicial de chegar perto de computadores, Stanley Jobson reaparece em “A Senha: Swordfish” como alguém que saiu da prisão com o talento intacto e a vida reduzida ao mínimo. Dominic Sena coloca Hugh Jackman nesse espaço apertado e faz John Travolta, Halle Berry e Don Cheadle cercarem o personagem por três lados bem concretos, dinheiro, vigilância e necessidade. Ginger aparece com cem mil dólares para que ele aceite encontrar Gabriel Shear, e a conversa logo cresce até virar proposta de dez milhões por um trabalho que depende justamente da habilidade que a lei o impede de exercer. O fundo clandestino que Gabriel quer alcançar, inflado ao longo dos anos até a casa dos bilhões, não entra em cena como abstração financeira, mas como a única saída visível para quem vive sozinho naquele trailer e mede tudo pela chance de voltar a chegar perto da filha.

Reféns-bomba

Na rua, antes que Stanley toque num teclado, Gabriel encara a câmera e fala de “Dog Day Afternoon” como se comentasse o manual de um grande assalto. O enquadramento se abre e põe logo ao redor dele a polícia, os reféns presos a explosivos e a mulher empurrada para fora do perímetro ainda com a bomba no corpo. Quando ela explode diante dos agentes, Travolta fixa de saída o tipo de presença que vai conduzir o resto da operação, um homem que mistura citação cinéfila, ameaça e sangue frio sem mudar o tom de voz. O que sobra ali são policiais parados, a rua interrompida e o estouro espalhado no asfalto.

O dinheiro ganha peso porque não cai sobre um especialista glamouroso, mas sobre alguém que perdeu a guarda da filha, mora num trailer e carrega a proibição de tocar na ferramenta do próprio ofício. Ginger usa essa vulnerabilidade de modo direto, paga a conversa, aproxima Stanley de Gabriel e empurra a decisão para uma mesa onde recusar também custa caro. Do outro lado, Roberts volta a rondar o homem que já prendeu antes e transforma cada deslocamento em risco de ser apanhado de novo. Entre a oferta alta, o passado criminal e Holly sempre fora de alcance, Stanley entra na operação sem margem real para se afastar da cadeira.

Monitores e arma

A prova de recrutamento resolve de uma vez a escala do exagero. Cercado por monitores, com prazo curto, arma apontada e Ginger usada como distração sexual, Stanley precisa fazer o worm funcionar enquanto homens armados acompanham cada tecla e o procedimento que permitirá redistribuir o dinheiro escondido começa a tomar forma. Nada ali aparece como gênio abstrato nem como mágica digital, mas como corpo preso a uma cadeira, tela acesa na frente e ameaça imediata ao lado. Com Roberts rondando lá fora e o código precisando sair dali mesmo assim, a habilidade do hacker volta ao único uso que interessa a Gabriel, presa entre o cronômetro, os monitores acesos e o cano de arma ao lado do rosto.

Corpo em oferta

O mesmo raciocínio que põe cem mil dólares na mesa também põe Ginger diante de Stanley como isca, e a cena em que ela expõe os seios deixa pouca dúvida sobre o tipo de negociação armado ali. A operação promete dinheiro e recomeço, mas depende o tempo todo de chantagem, vigilância e uso calculado das pessoas em volta de Gabriel, inclusive da mulher que o atrai até a cadeira e do homem que observa seus passos do lado de fora. Berry trabalha nessa linha estreita entre cumplicidade e ferramenta, enquanto Travolta conduz a fala sobre bilhões clandestinos com a calma de quem apresenta uma oportunidade limpa. Stanley percebe depressa que não foi chamado para comandar nada e que o lugar reservado a ele fica entre o teclado, a promessa de Holly e a arma pousada perto da mesa.

Ônibus suspenso

Quando um ônibus cheio de reféns é puxado por um helicóptero entre prédios, cabos, rotor, vidro e altura tomam o lugar dos firewalls e das senhas que trouxeram Stanley até ali. A troca não soa como desvio repentino porque a mulher lançada com a bomba para a rua e o teste no teclado sob ameaça já tinham avisado qual escala Gabriel exigia de cada etapa do plano. Sena conduz esse salto do computador para o espaço aberto sem largar o impulso de espetáculo, mas o que fica mais forte não é a esperteza do golpe, e sim a imagem de corpos comprimidos atrás das janelas enquanto a polícia fica no chão olhando para cima. Entre as fachadas dos prédios, o ônibus continua preso aos cabos.