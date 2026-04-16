Premiado e aclamado pela crítica, drama com Glenn Close e Mia Wasikowska está no Prime Video

Na Irlanda do século 19, dentro de um hotel que funciona como microcosmo de hierarquias e silêncios, “Albert Nobbs”, dirigido por Rodrigo García, acompanha a rotina meticulosa de Albert (Glenn Close), um mordomo reservado que esconde um segredo vital: nasceu mulher e vive há décadas sob identidade masculina para sobreviver e juntar dinheiro. Sem essa farsa, não haveria trabalho, segurança ou qualquer chance de autonomia em uma sociedade que restringe brutalmente o papel feminino.

Albert é extremamente eficiente. Ele serve hóspedes, organiza quartos e recolhe gorjetas com um único objetivo: guardar cada centavo para abrir uma pequena tabacaria. É um plano certo, repetido diariamente como um ritual silencioso. No cofre escondido, ele acumula moedas e notas com o cuidado de quem sabe que qualquer falha pode colocar tudo a perder. A rotina é sua proteção, e também sua prisão.

Risco de ruir

O equilíbrio começa a ruir quando Hubert Page (Janet McTeer), um pintor contratado pelo hotel, é obrigado a dividir o quarto com Albert. A situação, aparentemente banal, vira um ponto de virada imediato. Hubert percebe rapidamente o que Albert passou a vida inteira escondendo. Não há escapatória possível naquele espaço fechado. Um confronto acontece, mas não da forma esperada. Em vez de denúncia, surge uma espécie de reconhecimento. Hubert também vive sob uma identidade masculina, e, ao contrário de Albert, construiu uma vida fora do medo constante.

Esse encontro muda o eixo da história. Pela primeira vez, Albert vê a possibilidade de existir além da sobrevivência. Hubert apresenta um modelo de vida mais aberto, com parceria afetiva e até certo conforto. Não é uma promessa romantizada, é uma alternativa concreta, já em funcionamento. Isso desestabiliza Albert, que sempre operou sozinho, com controle absoluto sobre cada passo.

Fachada

Ao mesmo tempo, surge Helen Dawes (Mia Wasikowska), uma jovem empregada do hotel que vive sua própria luta por estabilidade. Albert enxerga nela uma chance de completar o plano. Um casamento que legitime sua posição social e permita abrir o negócio. Ele oferece dinheiro, proteção e uma espécie de segurança prática. Helen escuta, mas não se entrega, seus interesses estão voltados para Joe Mackins (Aaron Taylor-Johnson), um homem instável que promete muito e entrega pouco.

Esse desencontro cria uma tensão constante. Albert tenta negociar como quem recalcula um investimento. Mas relações humanas não seguem a lógica de um cofre bem organizado. Helen não responde como ele precisa, e isso compromete diretamente o plano da tabacaria. O que parecia um caminho linear começa a se fragmentar.

Dentro do hotel, o ambiente também pressiona. A gerente Mrs. Baker (Pauline Collins) mantém uma vigilância rígida sobre os funcionários. Rumores circulam com facilidade, e qualquer comportamento fora do padrão pode levantar suspeitas. Albert, que sempre operou na margem da invisibilidade, passa a correr riscos maiores simplesmente por existir em proximidade com outras pessoas. O espaço que antes o protegia começa a encurtar suas opções.

Falta de controle

Há um detalhe curioso, e até levemente irônico, na forma como Albert lida com dinheiro. Ele trata cada moeda como se fosse uma garantia absoluta de futuro, como se a matemática pudesse compensar tudo aquilo que a vida social lhe nega. Só que, ao longo do filme, fica claro que o maior obstáculo não está no valor acumulado, mas nas relações que ele não consegue controlar.

Rodrigo García dirige de forma discreta, evitando exageros e deixando que as situações falem por si. Não há clímax, mas uma sequência de pequenas decisões que vão apertando o cerco ao redor de Albert. A câmera acompanha de perto, quase como uma testemunha silenciosa, reforçando a sensação de que qualquer deslize pode ser fatal.

Glenn Close constrói Albert rigoroso. Cada gesto é calculado, cada palavra medida. Ao mesmo tempo, há uma fragilidade constante, visível nos momentos em que o controle escapa por alguns segundos. Janet McTeer, como Hubert, funciona como contraponto direto, mais expansiva, mais segura, quase provocadora em sua liberdade. Já Mia Wasikowska traz a ambiguidade necessária para Helen, uma personagem que nunca se encaixa totalmente nas expectativas de Albert.

“Albert Nobbs” faz uma observação contínua de uma vida construída sobre um acordo frágil com o mundo. Cada escolha tem um custo. Cada relação abre uma possibilidade, e um risco. Essa é a história de alguém tentando negociar espaço em um sistema que não foi feito para acomodá-lo. E, nesse processo, Albert descobre que sobreviver pode ser mais simples do que, de fato, viver.