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SisuDivulgação / Stage 6 Films
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por Fernando Machado
Fernando Machado

Suspense que vai te levar ao limite do desespero, na Netflix

Aatami Korpi (Jorma Tommila) cava sozinho em uma região isolada da Finlândia quando encontra ouro suficiente para mudar sua vida, mas em “Sisu — Uma História de Determinação”, dirigido por Jalmari Helander e com Aksel Hennie e Jack Doolan no elenco, esse achado rapidamente se transforma em problema ao cruzar o caminho de soldados nazistas em retirada, que decidem tomar tudo à força.

Aatami não fala muito, não explica suas intenções e tampouco parece interessado em qualquer contato humano. Ele encontra o ouro, guarda o que pode e parte com seu cavalo em direção ao sul, apostando em chegar a uma cidade onde consiga trocar aquele material por algo mais seguro. O objetivo é sair vivo e com algum futuro possível depois da guerra.

O cenário, no entanto, não ajuda. A Lapônia aparece como um território destruído, com estradas precárias, minas abandonadas e poucos pontos de abrigo. Cada deslocamento exige esforço físico e aumenta o risco de ser visto. Ainda assim, Aatami insiste em seguir, mantendo o ouro próximo e reduzindo qualquer chance de distração.

O encontro

A situação muda quando ele cruza com a tropa comandada por Bruno Helldorf (Aksel Hennie), um oficial nazista que conduz seus homens em retirada enquanto destrói tudo pelo caminho. O grupo para, revista Aatami e rapidamente percebe o valor do que ele carrega. Sem hesitar, Bruno ordena que o ouro seja confiscado.

A decisão parece simples para os soldados: tomar o recurso e seguir viagem. O problema é que eles subestimam quem estão enfrentando. Aatami observa, recua naquele momento, mas não aceita a perda. Ele muda de rota, pensa sua ação e passa a perseguir o grupo, transformando o que era um assalto momentâneo em um conflito contínuo.

Caça silenciosa

Aatami não parte para o confronto direto. Ele escolhe quando agir, aproveitando o terreno e a distração dos soldados para atacar de forma precisa. Aos poucos, começa a reduzir o grupo, sempre em silêncio, sempre rápido. Cada ação diminui a vantagem numérica dos alemães e aumenta a tensão dentro da tropa.

Bruno reage tentando manter controle. Ele acelera o deslocamento, reforça a vigilância e tenta impedir novas perdas, mas o plano não se sustenta por muito tempo. O inimigo não segue lógica previsível, e isso obriga decisões cada vez mais arriscadas. O que era uma retirada organizada começa a virar um movimento desordenado.

Há um momento em que os soldados já não discutem mais estratégia, apenas sobrevivência. Jack Doolan, entre os membros do grupo, representa bem esse desgaste: menos disciplina, mais instinto. A cadeia de comando enfraquece, e cada erro custa caro.

No limite

A insistência de Aatami chama atenção não pela força bruta, mas pela resistência. Ele apanha, cai, sangra, mas continua avançando. Em vez de desistir, ele acelera o ritmo, contorna obstáculos e reaparece quando o grupo acredita estar seguro. Não é sobre pressa, é sobre persistência.

O filme trabalha essa ideia de forma quase física. O espectador acompanha o desgaste, a dor e o esforço como parte do conflito, e isso aproxima a ação de algo mais concreto. Não há grandes discursos, apenas decisões práticas que mantêm o personagem em movimento, mesmo quando tudo indica o contrário.

E há também um certo humor seco nesse processo, quase irônico. Aatami parece atravessar situações impossíveis com uma calma que beira o absurdo, como se a guerra ao redor fosse apenas mais um problema a resolver no caminho.

Quando o ouro vira problema

Para os alemães, o ouro deixa de ser vantagem e passa a ser um peso. Carregar aquele recurso exige proteção constante, reduz a velocidade do grupo e obriga escolhas que nem sempre fazem sentido diante da ameaça crescente. Bruno insiste em manter o controle, mas a cada nova perda sua autoridade diminui.

O conflito, então, deixa de ser apenas sobre posse e passa a ser sobre resistência. Quem aguenta mais tempo? Quem consegue seguir mesmo quando tudo falha? Aatami responde com ação, enquanto o grupo tenta apenas evitar o próximo ataque.

O que era para ser uma abordagem simples se transforma em uma disputa direta, sem espaço para negociação ou recuo. Aatami continua avançando, reduzindo o caminho até recuperar o que é seu, enquanto os soldados perdem, pouco a pouco, a capacidade de impedir esse retorno.

Filme: Sisu - Uma História de Determinação
Diretor: Jalmari Helander
Ano: 2022
Gênero: Ação/Épico/Guerra/Suspense
Avaliação: 4/5 1 1

Fernando Machado

Fernando Machado

Fernando Machado é jornalista e cinéfilo, com atuação voltada para conteúdo otimizado, Google Discover, SEO técnico e performance editorial. Na Cantuária Sites, integra a frente de projetos que cruzam linguagem de alta qualidade com alcance orgânico real.

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