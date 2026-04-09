Suspense com Anthony Hopkins no Prime Video vai te deixar com os batimentos acelerados

Em “Presságios de um Crime”, dirigido por Afonso Poyart, Joe Merriwether (Jeffrey Dean Morgan) e Katherine Cowles (Abbie Cornish) assumem uma investigação federal que escapa ao padrão quando uma série de assassinatos sem evidência concreta os obriga a pedir ajuda ao vidente John Clancy (Anthony Hopkins), na tentativa de alcançar um criminoso que nunca deixa rastros.

Joe começa pelo básico: relatórios, laudos, fotografias. Ele cruza datas, revisa cenas e tenta montar uma linha lógica entre as vítimas. O que encontra é um padrão mínimo e inquietante: todas morrem com uma perfuração precisa na nuca, sem sinais de luta, sem testemunhas, sem qualquer elemento que sustente uma linha investigativa tradicional. A ausência de pistas não só trava o caso como também esvazia a autoridade dele dentro da equipe, que passa a operar mais por insistência do que por avanço real.

Katherine Cowles (Abbie Cornish) tenta ampliar o escopo. Ela solicita acesso a registros de deslocamento, cruza dados bancários, revisa horários e agendas das vítimas. Nada encaixa. O assassino não apenas mata sem deixar vestígios, ele escolhe alvos que não se conectam de forma evidente. Esse tipo de vazio costuma ser o pior cenário para uma investigação: não há erro a corrigir, só silêncio para contornar.

Ajuda espiritual

Sem saída, Joe toma uma decisão que foge completamente do protocolo. Procura John Clancy (Anthony Hopkins), um médico aposentado que vive isolado desde a morte da filha e que, discretamente, possui habilidades psíquicas. Não é uma escolha confortável. Ao envolver alguém de fora, ainda mais um vidente, Joe arrisca sua credibilidade e expõe o caso a críticas internas. Mas a falta de progresso pesa mais que o constrangimento.

Clancy inicialmente recua. Ele não quer voltar a lidar com esse tipo de percepção, que mistura visões fragmentadas com experiências difíceis de interpretar. Ainda assim, ao analisar o material apresentado por Joe, ele identifica padrões que não aparecem nos relatórios convencionais. Não é uma prova, não é um dado concreto, mas é o suficiente para abrir uma nova frente de ação. E, naquele momento, qualquer direção já representa avanço.

A partir daí, a investigação muda de ritmo. Clancy começa a indicar possíveis cenários, antecipar movimentos e sugerir onde a equipe deve estar antes que o crime aconteça. Joe reorganiza os agentes, desloca equipes e tenta ganhar tempo com decisões rápidas. Katherine assume a parte operacional, coordenando vigilância e logística com base nessas previsões. Funciona até certo ponto. Eles chegam mais perto, mas nunca a tempo de impedir completamente.

Um passo à frente

E é justamente aí que o filme dá sua virada mais incômoda: o assassino também prevê. Ele não apenas executa os crimes com precisão, mas antecipa as reações da polícia, contorna cercos e muda de rota antes mesmo de ser pressionado. O que parecia uma vantagem estratégica se transforma em um jogo desigual. Clancy enxerga, mas o outro enxerga melhor.

Joe precisa lidar com essa inversão de poder. Cada decisão passa a carregar o peso de já ter sido prevista pelo adversário. Ele tenta variar estratégias, muda rotas, altera horários, reduz comunicação interna para evitar padrões. Katherine acompanha esse ajuste, reorganizando equipes e distribuindo agentes de forma mais ampla, tentando criar imprevisibilidade. A operação ganha mobilidade, mas perde objetividade.

Clancy, por sua vez, entra em um território mais instável. Suas visões se tornam mais fragmentadas, menos confiáveis, e exigem interpretação constante. Ele não oferece respostas prontas; oferece possibilidades. E isso, dentro de uma investigação, é quase um problema adicional. Joe insiste, pressiona por mais clareza, mas o próprio Clancy reconhece o limite do que consegue acessar. Ele vê, mas não controla.

Sempre um passo atrasado

Há um detalhe interessante na condução do filme: a tensão não vem apenas do risco das próximas vítimas, mas da sensação de atraso permanente. A equipe está sempre correndo atrás de algo que já aconteceu, reagindo a decisões que já foram calculadas pelo outro lado. É um tipo de suspense que se constrói na frustração, não na explosão.

Joe continua avançando com o que tem, mesmo sabendo que cada passo pode já ter sido previsto. Katherine mantém a operação em movimento, ajustando o que ainda é possível controlar. E Clancy segue tentando decifrar imagens que nunca chegam completas. Ninguém ali tem domínio total da situação, e essa falta de controle é o que sustenta a investigação até o último momento, mantendo o caso aberto, tenso e sempre um passo fora de alcance.