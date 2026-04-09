Discover
Filmes
Presságios de um CrimeDivulgação / Flynn Picture Company
Filmes
por Helena Oliveira
Helena Oliveira

Suspense com Anthony Hopkins no Prime Video vai te deixar com os batimentos acelerados

Em “Presságios de um Crime”, dirigido por Afonso Poyart, Joe Merriwether (Jeffrey Dean Morgan) e Katherine Cowles (Abbie Cornish) assumem uma investigação federal que escapa ao padrão quando uma série de assassinatos sem evidência concreta os obriga a pedir ajuda ao vidente John Clancy (Anthony Hopkins), na tentativa de alcançar um criminoso que nunca deixa rastros.

Joe começa pelo básico: relatórios, laudos, fotografias. Ele cruza datas, revisa cenas e tenta montar uma linha lógica entre as vítimas. O que encontra é um padrão mínimo e inquietante: todas morrem com uma perfuração precisa na nuca, sem sinais de luta, sem testemunhas, sem qualquer elemento que sustente uma linha investigativa tradicional. A ausência de pistas não só trava o caso como também esvazia a autoridade dele dentro da equipe, que passa a operar mais por insistência do que por avanço real.

Katherine Cowles (Abbie Cornish) tenta ampliar o escopo. Ela solicita acesso a registros de deslocamento, cruza dados bancários, revisa horários e agendas das vítimas. Nada encaixa. O assassino não apenas mata sem deixar vestígios, ele escolhe alvos que não se conectam de forma evidente. Esse tipo de vazio costuma ser o pior cenário para uma investigação: não há erro a corrigir, só silêncio para contornar.

Ajuda espiritual

Sem saída, Joe toma uma decisão que foge completamente do protocolo. Procura John Clancy (Anthony Hopkins), um médico aposentado que vive isolado desde a morte da filha e que, discretamente, possui habilidades psíquicas. Não é uma escolha confortável. Ao envolver alguém de fora, ainda mais um vidente, Joe arrisca sua credibilidade e expõe o caso a críticas internas. Mas a falta de progresso pesa mais que o constrangimento.

Clancy inicialmente recua. Ele não quer voltar a lidar com esse tipo de percepção, que mistura visões fragmentadas com experiências difíceis de interpretar. Ainda assim, ao analisar o material apresentado por Joe, ele identifica padrões que não aparecem nos relatórios convencionais. Não é uma prova, não é um dado concreto, mas é o suficiente para abrir uma nova frente de ação. E, naquele momento, qualquer direção já representa avanço.

A partir daí, a investigação muda de ritmo. Clancy começa a indicar possíveis cenários, antecipar movimentos e sugerir onde a equipe deve estar antes que o crime aconteça. Joe reorganiza os agentes, desloca equipes e tenta ganhar tempo com decisões rápidas. Katherine assume a parte operacional, coordenando vigilância e logística com base nessas previsões. Funciona até certo ponto. Eles chegam mais perto, mas nunca a tempo de impedir completamente.

Um passo à frente

E é justamente aí que o filme dá sua virada mais incômoda: o assassino também prevê. Ele não apenas executa os crimes com precisão, mas antecipa as reações da polícia, contorna cercos e muda de rota antes mesmo de ser pressionado. O que parecia uma vantagem estratégica se transforma em um jogo desigual. Clancy enxerga, mas o outro enxerga melhor.

Joe precisa lidar com essa inversão de poder. Cada decisão passa a carregar o peso de já ter sido prevista pelo adversário. Ele tenta variar estratégias, muda rotas, altera horários, reduz comunicação interna para evitar padrões. Katherine acompanha esse ajuste, reorganizando equipes e distribuindo agentes de forma mais ampla, tentando criar imprevisibilidade. A operação ganha mobilidade, mas perde objetividade.

Clancy, por sua vez, entra em um território mais instável. Suas visões se tornam mais fragmentadas, menos confiáveis, e exigem interpretação constante. Ele não oferece respostas prontas; oferece possibilidades. E isso, dentro de uma investigação, é quase um problema adicional. Joe insiste, pressiona por mais clareza, mas o próprio Clancy reconhece o limite do que consegue acessar. Ele vê, mas não controla.

Sempre um passo atrasado

Há um detalhe interessante na condução do filme: a tensão não vem apenas do risco das próximas vítimas, mas da sensação de atraso permanente. A equipe está sempre correndo atrás de algo que já aconteceu, reagindo a decisões que já foram calculadas pelo outro lado. É um tipo de suspense que se constrói na frustração, não na explosão.

Joe continua avançando com o que tem, mesmo sabendo que cada passo pode já ter sido previsto. Katherine mantém a operação em movimento, ajustando o que ainda é possível controlar. E Clancy segue tentando decifrar imagens que nunca chegam completas. Ninguém ali tem domínio total da situação, e essa falta de controle é o que sustenta a investigação até o último momento, mantendo o caso aberto, tenso e sempre um passo fora de alcance.

Filme: Presságios de um Crime
Diretor: Afonso Poyart
Ano: 2015
Gênero: Crime/Drama/Mistério/Suspense
Avaliação: 3.5/5 1 1

Helena Oliveira

Helena Oliveira

Leia Também
O Menu

O filme do Prime Video com Ralph Fiennes que rendeu prêmio e conquistou crítica no mundo todo

Apollo 13: Do Fracasso ao Triunfo

Aventura épica baseada em história real, com Tom Hanks, de tirar o fôlego — na Netflix

O Boneco de Barro

Esse suspense de terror da Netflix passou dos 100 milhões e virou um dos maiores sucessos de Taiwan