Thriller psicológico com Johnny Depp, Maria Bello e John Turturro vai te fazer duvidar da própria sanidade, na Netflix

Em “A Janela Secreta”, Mort Rainey (Johnny Depp) tenta reorganizar a vida depois de flagrar a esposa Amy (Maria Bello) com outro homem, e escolhe se esconder em uma cabana isolada à beira do lago Tashmore para escrever e, talvez, esquecer, decisão que rapidamente perde o sentido quando John Shooter (John Turturro) aparece acusando-o de plágio e exigindo uma reparação.

Mort chega ao local com aquela mistura de cansaço emocional e falsa esperança de que o silêncio resolve tudo. Ele passa os dias entre cochilos no sofá, tentativas frustradas de escrever e olhares longos para o lago, como se dali fosse sair alguma resposta. O problema é que o bloqueio criativo não é apenas falta de inspiração, ele está diretamente ligado à bagunça emocional que Mort insiste em adiar. Enquanto evita resolver o divórcio e organizar a própria vida, ele também evita enfrentar a página em branco, o que já o coloca em desvantagem antes mesmo de qualquer conflito externo surgir.

Acusação de plágio

A rotina muda no momento em que Shooter aparece. Sem pedir licença e com uma calma desconfortável, ele entrega um manuscrito e afirma que aquela história é dele. Não há gritos, nem ameaças explícitas no início, mas há algo mais eficiente: insistência. Shooter não vai embora de verdade. Ele retorna, cobra, observa, e estabelece uma espécie de prazo informal que passa a guiar os dias de Mort. O escritor tenta reagir com desdém, depois com irritação, mas percebe rapidamente que não tem como encerrar a conversa sem apresentar uma prova concreta.

E é aí que a situação começa a apertar de verdade. Mort sabe que escreveu o conto antes, mas saber não basta, ele precisa provar. Isso o obriga a revisitar papéis antigos, procurar revistas, entrar em contato com editores e, pior, negociar com Amy o acesso a objetos que ficaram na antiga casa. Cada tentativa esbarra em pequenos obstáculos práticos: documentos que não aparecem, ligações que não retornam, memórias que não ajudam tanto quanto deveriam. O tempo passa, e Shooter continua ali, firme na cobrança, como alguém que não tem mais nada para fazer além de esperar.

À beira do divórcio

Amy, por sua vez, não facilita. A relação entre os dois está em um ponto desconfortável, em que ainda há vínculo, mas nenhuma disposição para colaborar de forma leve. Mort precisa dela, mas também carrega ressentimento, o que torna cada conversa um pequeno campo minado. Ele tenta manter o foco na busca pela prova, mas acaba sempre desviando para discussões mal resolvidas, o que atrasa ainda mais a resolução do problema principal.

Enquanto isso, a presença de Shooter começa a pesar de um jeito diferente. Ele não invade, não força — ele permanece. Essa permanência cria um tipo de pressão silenciosa que vai contaminando o espaço. A cabana, que parecia um refúgio, vira um lugar de vigilância constante. Mort passa a agir como se estivesse sendo observado, mesmo quando está sozinho. Ele revisa suas próprias histórias com desconfiança, tenta lembrar detalhes específicos da escrita, questiona sua própria memória. O conflito deixa de ser apenas uma disputa de autoria e passa a mexer diretamente com a percepção que ele tem de si mesmo.

Há momentos em que Mort tenta retomar o controle, confrontando Shooter de forma mais direta, exigindo que ele prove a acusação ou simplesmente desapareça. Mas Shooter não cede. Ele mantém a narrativa dele com uma segurança irritante, como se não tivesse dúvida alguma. Isso desmonta qualquer tentativa de Mort de encerrar o assunto na base da autoridade ou do cansaço. Quanto mais ele reage, mais o impasse se prolonga.

Pressão

O filme avança nesse jogo de pressão e resposta, sem pressa de oferecer soluções fáceis. David Koepp conduz a história de forma que cada pequena ação tenha peso, uma ligação feita, um papel encontrado, uma visita inesperada. Nada resolve tudo de uma vez, mas tudo altera um pouco a posição de Mort dentro do conflito. É um tipo de suspense que não depende de grandes reviravoltas, mas da repetição incômoda de um problema que não vai embora.

No meio disso tudo, há um certo humor discreto na forma como Mort reage às situações. Seu jeito meio desleixado, a irritação constante e até o sarcasmo com que tenta lidar com Shooter criam pequenos respiros, ainda que nunca aliviem completamente a tensão. É como se ele mesmo não acreditasse totalmente no que está vivendo, e, ainda assim, precisasse lidar com isso todos os dias.

“A Janela Secreta” se sustenta nessa ideia simples e desconfortável. Não basta ter razão, é preciso conseguir provar, e, às vezes, nem isso garante que a situação se resolva. Mort segue tentando reunir evidências, organizar sua versão dos fatos e recuperar algum controle, mas cada passo exige mais esforço do que ele previa. E Shooter continua ali, paciente, como alguém que sabe que o tempo, nesse caso, joga a seu favor.