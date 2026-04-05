Thriller com Matt Damon vai te envolver com jogo mental enigmático e inteligente, no Prime Video

Em 2007, circulando por cidades europeias e centros de vigilância dos Estados Unidos, “O Ultimato Bourne” acompanha Jason Bourne (Matt Damon), um homem sem passado que volta a ser caçado quando decide descobrir quem o transformou em arma, sob direção de Paul Greengrass. Bourne não está tentando salvar o mundo. Ele só quer entender o que fizeram com ele. O problema é que, no universo em que vive, curiosidade custa caro.

Depois de desaparecer para escapar da CIA, ele reaparece involuntariamente quando uma matéria publicada em um jornal britânico começa a levantar hipóteses sobre sua existência e sobre o programa secreto que o criou. A partir desse momento, o que era silêncio vira alarme. E alto. Do outro lado, dentro de salas frias e cheias de telas, Noah Vosen (David Strathairn) assume o comando do programa Blackbriar, uma evolução ainda mais agressiva do antigo Treadstone.

Para ele, Bourne não é uma pessoa em crise de identidade, é um problema operacional avaliado em milhões de dólares. A ordem é direta: localizar e eliminar. Pamela Landy (Joan Allen), que já cruzou o caminho de Bourne antes, observa a escalada com desconforto, percebendo que a linha entre segurança e abuso foi ultrapassada faz tempo.

Em busca da verdade

O que move o filme, então, não é apenas a fuga, mas a busca. Bourne passa a seguir pistas deixadas no caminho, nomes, documentos e contatos que possam levá-lo de volta à origem. É quase irônico: quanto mais ele se aproxima da verdade, mais visível ele se torna. Cada ligação feita, cada encontro marcado, cada acesso a um sistema coloca um alvo maior nas costas.

Um dos pontos mais tensos é quando ele tenta se conectar com o jornalista Simon Ross (Paddy Considine), responsável pela matéria que reacendeu seu caso. A sequência, construída em meio a uma estação movimentada, mostra Bourne guiando Ross por telefone, como se estivesse jogando xadrez em tempo real. “Vire à esquerda, pare, siga em frente”. Não é só orientação, é sobrevivência. E também é uma forma de mostrar que Bourne, mesmo sendo caçado, ainda está alguns passos à frente.

Mas essa vantagem nunca é confortável. O filme deixa claro, o tempo todo, que o cerco está se fechando. Vosen e sua equipe não economizam recursos: monitoram ligações, rastreiam deslocamentos, cruzam dados em questão de segundos. É um jogo desigual, em que Bourne compensa a falta de estrutura com instinto, leitura de ambiente e uma capacidade quase absurda de antecipar movimentos.

No meio disso tudo, Nicky Parsons (Julia Stiles) reaparece e se torna peça-chave nessa corrida. Ela não apenas ajuda Bourne com acesso a informações, mas também compartilha o peso moral de tudo aquilo. Não é uma parceria confortável, é uma aliança construída na urgência. E cada passo que dão juntos aumenta o risco para os dois.

Mistério envolvente

Greengrass conduz tudo com uma câmera inquieta, que parece sempre um pouco atrasada, como se estivesse correndo para alcançar os acontecimentos. Isso cria uma sensação constante de urgência, como se o espectador estivesse dentro da operação, tentando acompanhar decisões que não podem esperar. Não há tempo para contemplação. Tudo é movimento, reação, consequência.

E, ainda assim, há algo silencioso acontecendo por baixo dessa correria. Bourne não está apenas fugindo ou atacando. Ele está tentando se reconhecer. Cada nome que surge, cada lembrança fragmentada, cada confirmação encontrada vai montando um quebra-cabeça desconfortável. Ele não descobre algo bonito. Descobre algo funcional. Frio. Programado.

“O Ultimato Bourne” entende que ação só funciona quando há algo em jogo além da sobrevivência física. Aqui, o que está em disputa é identidade. É saber se existe alguma escolha possível depois de ter sido moldado para não escolher. E essa pergunta não é respondida com discursos, é respondida com decisões rápidas, muitas vezes duras, tomadas sob pressão.

O filme entrega respostas, mas cobra por elas. Bourne consegue se aproximar da verdade que procura, mas o caminho até ela deixa marcas, visíveis e invisíveis. E talvez seja justamente isso que torna tudo mais interessante: não é uma história sobre vencer o sistema, mas sobre entender o quanto ele já está dentro de você.