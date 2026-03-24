Baseado em best-seller de Nicholas Sparks, romance com Zac Efron vai te levar às lágrimas, na HBO Max

Em “Um Homem de Sorte”, Logan Thibault (Zac Efron) está no meio de uma missão no Iraque quando encontra, caída no chão, a fotografia de uma mulher desconhecida. Pouco depois, uma explosão atinge exatamente o lugar onde ele estaria. A partir desse momento, ele passa a tratar a imagem como um amuleto, algo que, na prática, parece ter lhe garantido a sobrevivência. Quando a guerra termina, ele volta aos Estados Unidos com um objetivo claro: descobrir quem é aquela mulher e agradecer pessoalmente.

Sem nome completo ou endereço, Logan inicia uma busca quase obsessiva. Ele percorre cidades, segue pistas mínimas e insiste em detalhes que qualquer outra pessoa ignoraria. Essa insistência não é gratuita: ele precisa dar sentido ao que viveu, encontrar um motivo concreto para ter sobrevivido quando outros não tiveram a mesma sorte. A fotografia, que antes era apenas um objeto, vira um ponto de partida, e também uma espécie de dívida emocional que ele precisa resolver.

A busca finalmente leva Logan até Beth Green (Taylor Schilling), uma mulher que trabalha em um canil junto com sua avó, Ellie (Blythe Danner). Beth leva uma vida simples, marcada por responsabilidades e por um passado complicado. Logan aparece no local sem revelar o verdadeiro motivo de sua presença e pede emprego. Ele se oferece para trabalhar ali, cuidando dos cães e ajudando na rotina. É uma forma de permanecer por perto sem levantar suspeitas, e, ao mesmo tempo, observar quem é aquela mulher fora da fotografia.

A convivência diária aproxima os dois de maneira gradual. Logan não força intimidade; ele se insere na rotina com discrição, mostrando ser confiável no trabalho e gentil com o filho pequeno de Beth, Ben (Riley Thomas Stewart). Aos poucos, ele deixa de ser um estranho e passa a ocupar um espaço real na vida deles. Esse crescimento, porém, vem acompanhado de um problema inevitável: ele está ali por um motivo que ainda não teve coragem de revelar.

O passado de Beth também não facilita as coisas. Seu ex-marido, Keith Clayton (Jay R. Ferguson), é um policial local com comportamento controlador e agressivo. Ele não aceita bem a presença de Logan e usa sua posição para intimidar e interferir. Isso cria um ambiente de tensão constante, onde qualquer passo em falso pode gerar conflito. Logan, por sua vez, tenta evitar confrontos diretos, mas sua própria natureza, marcada pela experiência militar, faz com que ele não recue facilmente quando provocado.

Há momentos em que o filme encontra leveza, principalmente na relação entre Logan e Ben. O garoto rapidamente se afeiçoa a ele, e essa conexão traz uma dimensão mais humana à história. Logan não está apenas tentando encontrar a mulher da foto; ele começa a construir algo que se parece com pertencimento. E isso complica ainda mais sua situação, porque quanto mais ele se envolve, mais difícil se torna sustentar o segredo que o trouxe até ali.

Eventualmente, a verdade sobre a fotografia vem à tona, e não poderia ser diferente. Quando Beth descobre o motivo real da presença de Logan, a confiança construída até então é colocada em xeque. Não se trata apenas de uma mentira simples, mas de uma omissão que afetou diretamente a forma como o relacionamento começou. O impacto é imediato: o que antes era proximidade vira dúvida, e Logan precisa lidar com as consequências da escolha de ter escondido a verdade.

O conflito com Keith também se intensifica, deixando claro que Logan não pode permanecer naquela posição intermediária por muito tempo. Ele precisa decidir se continua lutando por aquele espaço ou se aceita perder tudo o que construiu desde que chegou. As tensões se acumulam até um ponto em que não há mais como evitar confronto, seja emocional ou físico.

“Um Homem de Sorte” é sobre escolhas. Logan pode até ter sobrevivido por acaso, ou por sorte, como ele acredita, mas permanecer na vida de Beth depende de algo muito mais concreto: confiança, coragem e a disposição de encarar as consequências dos próprios atos. A fotografia que iniciou tudo deixa de ser um símbolo místico e passa a ser apenas o começo de uma história que precisa se sustentar na vida real.