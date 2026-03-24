O filme na Netflix que vai te fazer se sentir como um verdadeiro Sherlock Holmes

Em uma comunidade de aposentados aparentemente tranquila, quatro amigos transformam suas tardes de quinta-feira em um jogo intelectual: resolver crimes antigos que ninguém mais se deu ao trabalho de fechar. É nesse cenário que se desenrola “O Clube do Crime das Quintas-feiras”, dirigido por Chris Columbus, onde o que começa como passatempo logo se complica quando a realidade invade a brincadeira, e investigar deixa de ser um exercício seguro.

Elizabeth (Helen Mirren), uma ex-espiã que ainda carrega a postura de quem nunca deixou o serviço, lidera o grupo com discrição e autoridade. Ao lado dela estão Ron (Pierce Brosnan), um ex-sindicalista direto e pouco paciente; Ibrahim (Ben Kingsley), um ex-psiquiatra metódico que observa mais do que fala; e Joyce (Celia Imrie), uma ex-enfermeira que registra tudo com um entusiasmo quase contagiante. Juntos, eles analisam arquivos esquecidos, cruzam informações e tentam encontrar respostas que escaparam às investigações oficiais — tudo isso sem sair do conforto do condomínio onde vivem.

O que move o grupo, a princípio, é uma mistura de curiosidade, tédio e o prazer de se sentir útil outra vez. Há algo de muito humano nesse impulso: a recusa silenciosa em aceitar que a vida desacelerou de vez. Resolver crimes vira, então, uma forma de manter a mente ativa e, de certo modo, recuperar um senso de propósito. Só que esse equilíbrio começa a ruir quando um assassinato acontece ali perto, envolvendo um empreiteiro da região.

A partir desse momento, o jogo muda de natureza. Elizabeth percebe rapidamente que não se trata mais de teorias inofensivas e tenta impor limites, mas o grupo já está envolvido demais para recuar com facilidade. Ron, impulsivo, quer agir logo e ir direto às pessoas ligadas ao caso. Ibrahim prefere analisar antes de qualquer passo, preocupado com os riscos reais. Joyce, entre anotações e observações aparentemente despretensiosas, acaba captando detalhes que os outros não veem. E é justamente nessa combinação, entre impulso, método, experiência e intuição, que a investigação começa a ganhar forma.

O enredo se constrói com clareza ao mostrar como cada decisão traz uma consequência imediata. Quando eles decidem visitar um possível ponto de interesse, não estão apenas “brincando de detetive”: estão se expondo. Quando fazem perguntas, passam a ser notados. E quando começam a juntar peças demais, chamam a atenção de quem preferia que o caso continuasse esquecido. O filme nunca deixa o espectador esquecer que há limites para o que aquele grupo pode controlar, e é aí que a tensão se instala.

Ainda assim, a história não abre mão do humor. Joyce, em especial, funciona como uma espécie de “arma secreta”: sua forma leve de se comunicar desarma interlocutores e cria situações curiosas, às vezes até desconcertantes. Não é um humor escancarado, mas aquele que surge da situação, de ver pessoas que já viveram tanto se colocando, voluntariamente, em uma confusão que claramente não precisava existir. E, curiosamente, isso nunca soa forçado. Pelo contrário, dá mais vida aos personagens.

Há também um cuidado em mostrar o peso da experiência. Elizabeth não lidera apenas porque sabe mais, mas porque entende o custo de cada movimento. Ron representa a urgência de quem não quer perder tempo. Ibrahim funciona como freio, alguém que mede riscos antes de agir. Joyce conecta tudo com sua atenção aos detalhes. Cada um traz um olhar diferente, e o filme faz questão de deixar isso claro sem precisar explicar demais.

“O Clube do Crime das Quintas-feiras” acerta ao construir um enredo que avança de forma orgânica, sem depender de grandes reviravoltas artificiais. O interesse vem justamente da progressão: de ver como aquele grupo, que começou analisando crimes distantes, precisa lidar com algo que acontece diante deles, e que exige mais do que inteligência. Exige coragem, cuidado e, acima de tudo, responsabilidade.

O filme entende seus personagens. Não tenta transformá-los em heróis improváveis nem em figuras frágeis demais. Eles são, antes de tudo, pessoas que decidiram não ficar paradas, e que, ao fazer isso, acabam entrando em um jogo muito maior do que imaginavam. E é nesse contraste, entre o cotidiano pacato e o perigo real, que a história encontra seu melhor ritmo.