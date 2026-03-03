Drama com Pierce Brosnan e Robert Pattinson, na Netflix, vai marcar seu coração para sempre

Às vezes a gente começa querendo vingança e termina lidando com sentimentos que não estavam no plano. Em “Lembranças”, Allen Coulter coloca dois jovens machucados pela vida no mesmo caminho e observa o estrago, e a cura possível, que esse encontro provoca. Ambientado em Nova York, o filme acompanha Tyler Roth, vivido por Robert Pattinson, um universitário revoltado, inteligente e claramente perdido.

Ele carrega o trauma da morte do irmão e uma relação quase inexistente com o pai, Charles, interpretado por Pierce Brosnan, um empresário ausente que tenta compensar a culpa com dinheiro e distância emocional. Tyler divide apartamento com o melhor amigo, Aidan (Tate Ellington), e vive num estado constante de provocação com o pai, com o mundo e consigo mesmo.

Tudo muda depois de uma briga numa saída de boate. O policial Neil Craig, vivido por Chris Cooper, intervém e a situação termina em agressão e prisão. Tyler sai humilhado e com raiva. É Aidan quem tem a ideia imprudente: descobrir que Ally (Emilie de Ravin), filha de Neil, estuda na mesma universidade e sugerir que Tyler a conquiste como forma de revanche. É infantil? Totalmente. Mas Tyler aceita. Ele quer recuperar o controle, quer atingir alguém, quer provar alguma coisa, ainda que nem ele saiba exatamente o quê.

O que começa como um plano calculado logo se complica. Ally também carrega uma perda profunda: a mãe foi assassinada anos antes, e isso moldou sua relação com o pai superprotetor. Emilie de Ravin constrói uma personagem sensível, mas firme, que não se deixa levar facilmente. Tyler se aproxima com charme, ironia e certa arrogância, mas aos poucos o jogo vira convivência real. E é aí que o filme encontra sua força.

Robert Pattinson entrega um Tyler menos performático e mais vulnerável do que muita gente esperava na época. Ele não faz um herói romântico clássico; faz um jovem confuso, que reage antes de pensar e que usa o sarcasmo como escudo. A relação com Charles é especialmente dolorida. Pierce Brosnan interpreta um pai que falha não por falta de recursos, mas por incapacidade emocional. Cada encontro entre eles é tenso, cheio de coisas não ditas, e isso dá ao drama um peso familiar convincente.

Já Neil, o policial vivido por Chris Cooper, representa outro tipo de autoridade. Ele perdeu a esposa de forma violenta e protege a filha com rigidez quase sufocante. Quando percebe a aproximação de Tyler, o passado entre eles cria uma camada extra de tensão. O romance, então, não é apenas uma história de dois jovens; é um campo minado entre dois pais marcados por perdas e um rapaz que ainda não decidiu que tipo de homem quer ser.

O filme equilibra drama e romance sem exagerar no sentimentalismo. Há momentos leves, conversas que soam naturais, pequenos gestos que constroem intimidade. E há também confrontos familiares que doem porque parecem reais. Allen Coulter conduz tudo de forma direta, sem floreios, mantendo o foco nas relações e nas escolhas dos personagens.

“Lembranças” fala sobre luto, culpa e reconciliação, mas nunca de forma abstrata. Mostra como decisões impulsivas têm consequências e como crescer envolve assumir responsabilidade pelos próprios atos. É um romance que começa torto, atravessado por ressentimento, mas que ganha densidade ao colocar seus personagens diante de perdas que nenhum deles escolheu viver.

O filme constrói um percurso emocional que prende justamente pela simplicidade. A pergunta que fica não é se o amor vai dar certo, e sim se é possível mudar quando a dor já virou parte da identidade. E essa é uma questão que o filme trata com delicadeza, sem precisar entregar nada além do essencial.