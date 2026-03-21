Steve Zahn estrela faroeste moderno sobre saúde mental e fuga, no Prime Video

Em “Cowboys”, dirigido por Anna Kerrigan e estrelado por Steve Zahn, Jillian Bell e Sasha Knight, a história se desenrola no interior de Montana, onde um pai decide fugir com o filho para protegê-lo de um ambiente familiar que ele considera limitador e hostil. Troy (Steve Zahn) não espera consenso nem autorização. Ele simplesmente age. Ao perceber que Joe (Sasha Knight) não encontra acolhimento dentro de casa, ele organiza uma fuga improvisada, apostando na distância como solução imediata. O plano é chegar ao Canadá, onde acredita que o filho poderá viver com mais liberdade e segurança.

O problema é que essa decisão não nasce de estabilidade. Troy enfrenta questões de saúde mental e está sem a medicação necessária, o que interfere diretamente na forma como ele avalia riscos e toma decisões. Ainda assim, ele insiste, porque enxerga naquela fuga uma forma concreta de proteger Joe, mesmo que isso signifique atravessar limites legais e emocionais.

Uma fuga que começa sem plano

A viagem dos dois acontece por estradas secundárias, áreas rurais e espaços pouco movimentados. Troy evita contato, contorna possíveis abordagens e tenta manter um ritmo constante, como se velocidade fosse sinônimo de segurança. Mas a realidade impõe obstáculos práticos: falta de recursos, desgaste físico e decisões tomadas no improviso.

Joe acompanha o pai com uma maturidade silenciosa. Ele entende o que está em jogo, ou pelo menos sente que aquela fuga representa uma chance de existir com menos confronto. Não há grandes discursos entre os dois, mas há um acordo implícito: seguir juntos, mesmo sem garantias. E isso, naquele contexto, já é uma escolha com peso real.

A estrada, que poderia sugerir liberdade, rapidamente se revela um espaço de tensão. Cada parada exige cálculo. Cada encontro com estranhos pode significar exposição. Troy tenta manter o controle, mas pequenas falhas começam a aparecer, indicando que a situação não é sustentável por muito tempo.

A mãe muda o rumo da história

Enquanto isso, Sally (Jillian Bell) percebe o desaparecimento e reage de forma direta. Diferente de Troy, ela não aposta no improviso. Sua primeira ação é envolver as autoridades, formalizando o caso e ampliando o alcance da busca. Essa decisão altera completamente o cenário.

A partir desse momento, a fuga deixa de ser apenas um conflito familiar e passa a ter implicações legais. A polícia entra em cena com métodos mais precisos, reunindo informações, cruzando dados e reduzindo o espaço de manobra de Troy. O que antes era distância vira um mapa rastreável.

Sally não aparece apenas como oposição. Ela representa uma outra forma de agir diante do mesmo problema: recorrer a estruturas formais, confiar em processos e tentar recuperar o controle por meio de regras. Isso cria um contraste direto com Troy, que opera no limite, reagindo mais do que planejando.

Entre cuidado e descontrole

A relação entre Troy e Joe se torna o centro emocional da narrativa. Há afeto, há tentativa de proteção, mas também há instabilidade. Troy quer fazer o certo, mas nem sempre consegue sustentar isso na prática. Ele avança, recua, insiste, e em alguns momentos perde o próprio ritmo.

Joe percebe essas oscilações. Ele não confronta, mas se adapta. Observa, ajusta o comportamento e, de certa forma, passa a dividir a responsabilidade pela continuidade da jornada. Essa inversão sutil de papéis mostra como a situação exige mais do que qualquer um dos dois estava preparado para oferecer.

Existe até um humor leve em certos momentos, quase involuntário, vindo das tentativas de Troy de manter uma normalidade que claramente não existe. Pequenas conversas, decisões improvisadas e soluções criativas surgem como respiro, mas nunca duram o suficiente para aliviar a tensão de verdade.

A ausência de medicação pesa cada vez mais. Não como um detalhe técnico, mas como um fator concreto que afeta escolhas, ritmo e percepção. Troy continua avançando, mas o faz com menos clareza, o que aumenta o risco e reduz suas opções.

O que acontece não é apenas uma fuga física, mas uma tentativa urgente de ganhar tempo diante de um mundo que já começou a reagir. E quando as autoridades se aproximam e as possibilidades diminuem, cada passo deixa de ser apenas deslocamento e passa a definir quem ainda tem controle sobre o que vem a seguir.