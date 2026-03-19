Na Reserva Imovision, drama cult de Gregg Araki fala de memórias conflitantes e um passado impossível de decifrar

Brian Lackey (Brady Corbet) carrega desde a infância uma lembrança que nunca conseguiu completar: aos oito anos, acordou do lado de fora de casa, machucado e sem qualquer explicação. Anos depois, essa lacuna ainda organiza sua vida. Em “Mistérios da Carne”, dirigido por Gregg Araki, ele transforma o episódio em uma hipótese concreta: acredita ter sido abduzido por alienígenas e passa a estruturar sua rotina em torno dessa convicção.

Enquanto isso, Neil McCormick (Joseph Gordon-Levitt), que compartilhou parte dessa infância com Brian, construiu uma trajetória completamente diferente. Carismático e aparentemente seguro, ele circula com facilidade entre desconhecidos, mas essa habilidade esconde uma rotina de sobrevivência baseada em relações instáveis e negociações constantes. Neil não tenta explicar o passado; ele prefere contorná-lo.

A mãe de Brian, Janet (Elisabeth Shue), observa o comportamento do filho com uma mistura de preocupação e cansaço. Ela responde perguntas, revisita lembranças, tenta oferecer alguma estabilidade, mas esbarra no limite do que também consegue compreender. O ambiente doméstico, que deveria oferecer segurança, vira um espaço de dúvida permanente, onde cada tentativa de explicação termina sem conclusão prática.

Um passado que não se encaixa

Brian organiza sua vida como se estivesse montando um arquivo. Ele anota datas, registra sonhos, observa o céu à noite e tenta estabelecer padrões que confirmem sua teoria. Não é apenas curiosidade; é uma necessidade de dar forma a algo que, do jeito que está, o paralisa. O problema é que quanto mais ele investiga, menos consegue fechar uma resposta que resista ao mínimo de confronto.

Esse movimento tem um custo direto: Brian se afasta de experiências comuns da juventude. Relações sociais ficam em segundo plano, e o medo, do escuro, do desconhecido, do que pode voltar, limita suas escolhas. Ele não está apenas buscando respostas; está tentando evitar que o mesmo episódio se repita, o que reduz sua margem de ação no presente.

O outro lado da mesma história

Neil, por sua vez, não organiza nada. Ele reage. Sua rotina envolve encontros rápidos, deslocamentos constantes e decisões tomadas quase sempre no improviso. Existe uma lógica prática nisso: cada escolha garante dinheiro, abrigo ou continuidade imediata. Mas essa mesma lógica impede qualquer tipo de estabilidade mais duradoura.

O curioso é que Neil mantém uma aparência leve, quase despreocupada. Ele conversa, sorri, cria conexões rápidas. Só que essas conexões têm prazo curto. Quando a situação exige permanência ou aprofundamento, ele recua. É uma estratégia que funciona no curto prazo, mas cobra um preço alto em isolamento e risco acumulado.

Quando Brian e Neil voltam a se encontrar, o contraste entre eles se torna inevitável. Brian quer respostas. Neil evita perguntas. Um tenta montar o quebra-cabeça; o outro prefere não olhar para as peças. Esse desencontro não é apenas emocional, é prático: eles operam com regras completamente diferentes sobre o que lembrar e o que esconder.

Quando versões entram em choque

O reencontro coloca os dois diante de uma escolha incômoda: sustentar suas versões individuais ou tentar construir alguma verdade em comum. Brian insiste em confrontar o passado, trazendo lembranças, datas e hipóteses. Neil responde com silêncio, desvios ou pequenas concessões que nunca chegam a formar um quadro completo.

Esse jogo de aproximação e recuo define o ritmo da relação entre eles. Há momentos em que parece possível alinhar as memórias, mas algo sempre interrompe o processo, seja uma lembrança que não encaixa, seja uma reação que fecha a conversa antes do tempo. O passado, que deveria ser um ponto de partida, vira um obstáculo concreto.

Araki conduz essa dinâmica com uma sensibilidade que evita respostas fáceis. Em vez de oferecer uma solução clara, ele acompanha como cada personagem administra aquilo que consegue, ou não, encarar. Brian precisa de uma explicação para seguir. Neil precisa evitar essa explicação para continuar funcionando. Nenhum dos dois está exatamente errado, mas também não conseguem coexistir sem tensão.

O que se estabelece entre eles não é uma resolução definitiva, mas um equilíbrio precário. Brian ganha fragmentos que sustentam sua busca, ainda que incompletos. Neil mantém zonas de silêncio que garantem sua sobrevivência imediata. O encontro entre os dois não resolve o passado, mas redefine o quanto cada um está disposto a enfrentar, ou a esconder, para seguir adiante.