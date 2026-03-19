Produzido por Ridley Scott, ficção científica de Fede Alvarez com Cailee Spaeny está na HBO e vai te fazer tremer de medo

“Alien: Romulus” (2024), dirigido por Fede Álvarez, acompanha um grupo de jovens colonizadores espaciais que, em um momento de necessidade, decide invadir uma estação abandonada em busca de recursos, sem saber que estão prestes a despertar algo que não deveria mais existir.

A história se passa entre os eventos de “Alien, o 8º Passageiro” (1979) e “Aliens, O Resgate” (1986), em um ponto do espaço onde ninguém está olhando e, mais importante, ninguém está vindo ajudar. É nesse cenário que Rain Carradine (Cailee Spaeny), Tyler (Archie Renaux) e Andy (David Jonsson) se unem a outros jovens para tentar melhorar a própria condição de vida. Não é uma missão heroica. É sobrevivência com prazo curto.

Eles não entram na estação por curiosidade científica ou espírito aventureiro. Entram porque precisam. Precisam de peças, suprimentos, qualquer coisa que possa ser reaproveitada ou vendida. O plano, ao menos no início, parece simples: entrar, coletar, sair. Mas o espaço, como a franquia já ensinou, não gosta de planos simples.

A chegada à estação já impõe um ritmo estranho. Portas que não respondem, luzes que falham, corredores que parecem longos demais. Não há sinal de vida humana, mas também não há silêncio absoluto. É um ambiente que não acolhe, apenas tolera a presença deles por tempo limitado.

Uma decisão que cobra caro

Rain (Cailee Spaeny) rapidamente assume um papel central no grupo, não por imposição, mas por necessidade. Alguém precisa decidir, e ela decide. Avançar ou recuar deixa de ser uma escolha confortável e passa a ser uma conta constante entre risco e ganho. Tyler (Archie Renaux), mais impulsivo, pressiona por resultados rápidos. Ele quer sair dali com algo concreto. Andy (David Jonsson), por outro lado, observa mais do que fala, e quando fala, geralmente é para alertar que algo não fecha.

A primeira metade da incursão funciona quase como uma negociação silenciosa com o ambiente. Cada porta aberta é uma pequena vitória. Cada sistema reativado, um alívio temporário. Mas há um limite invisível sendo cruzado e o grupo percebe isso não por um evento específico, mas por uma sequência de pequenas falhas que começam a se acumular.

Quando o espaço responde

O que antes era apenas desconforto se transforma em ameaça quando o grupo percebe que não está sozinho. E o mais inquietante não é a presença em si, mas a forma como ela se manifesta: indireta, estratégica, quase paciente. Não há confronto imediato. Há espera.

Rain tenta reorganizar o grupo, reduzir o campo de exposição, manter todos próximos. Tyler resiste. Ele ainda acredita que sair dali de mãos vazias seria um erro maior do que qualquer risco. Andy, por sua vez, tenta mapear padrões, como se fosse possível prever o comportamento de algo que claramente não segue lógica humana.

É nesse ponto que o filme começa a apertar. Não apenas no sentido físico, mas emocional. As decisões ficam mais curtas, mais urgentes. O tempo deixa de ser aliado e vira inimigo. E o espaço, que já era hostil, passa a agir quase como um labirinto que muda enquanto você tenta sair.

Sobreviver vira estratégia

A partir daí, o grupo deixa de buscar recursos e passa a buscar rotas. Sair se torna mais importante do que levar qualquer coisa. E isso muda tudo. Tyler precisa abrir mão da insistência. Andy precisa agir com mais rapidez do que gostaria. Rain precisa tomar decisões que não têm garantia de acerto — apenas de consequência.

Há um momento em que o grupo precisa se dividir, não por escolha, mas porque o espaço impõe. E esse tipo de separação, em um ambiente como esse, nunca é neutro. Sempre custa algo: tempo, controle, ou pior, pessoas.

Álvarez conduz essas situações com um olhar atento ao detalhe físico da experiência. Não se trata apenas de correr ou se esconder. Trata-se de escolher por onde correr, quando parar, o que deixar para trás. Pequenas decisões ganham peso desproporcional — e é justamente isso que mantém a tensão viva.

“Alien: Romulus” retorna às raízes da franquia ao entender que o verdadeiro terror não está apenas na criatura, mas na espera por ela. Rain, Tyler e Andy não enfrentam apenas um inimigo, enfrentam o próprio limite de controle em um lugar onde cada escolha tem um preço imediato.

E o mais desconfortável talvez seja isso: perceber que, naquele cenário, fazer o certo não significa sair ileso. Significa apenas continuar respirando por mais alguns minutos.